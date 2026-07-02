V osemfinále MS je aj tretia hostiteľská krajina. Američan napodobnil slávneho Francúza

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
USA - Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)
Góly: 45. Balogun, 82. Tillman.
Rozhodovali: Claus - Manis, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Radeljič (BaH), ČK: 64. Balogun (USA)
Diváci: 68.827
USA: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, Adams – Dest (87. Berhalter), McKennie (90.+5 Reyna), Pulisic (87. Pepi) – Balogun
Bosna a Hercegovina: Vasilj – Katič (75. Memič), Radeljič, Muharemovič – Dedič, Gigovič (51. Bajraktarevič), Šunjič (51. Tahirovič), Kolašinac (75. Tabakovič) – Alajbegovič – Džeko (51. Mahmič), Demirovič
Futbalisti USA postúpili do osemfinále MS 2026. Domáca reprezentácia potvrdila v šestnásťfinálovom súboji v Santa Clare úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2:0 gólmi Folarina Baloguna a Malika Tillmana.
- ONLINE: USA - Bosna a Hercegovina, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Balogun duel po červenej karte nedohral. Gól a červenú kartu zaznamenali v play-off MS iba štyria hráči, naposledy vo finále spred 20 rokov francúzsky stredopoliar Zinedine Zidane, ktorý uštedril slávnu "hlavičku" Talianovi Marcovi Materazzimu.
Medzi šestnásť najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny, pred USA to dokázali Kanada i Mexiko.
Američania vyhrali v play-off len druhý zápas v histórii. Prvýkrát uspeli v roku 2002, pri posledných troch účastiach skončili na prvom súperovi.
Spojené štáty sa v osemfinále stretnú v utorok 7. júla o 2.00 SELČ v Seattli s Belgickom. Bosna a Hercegovina sa pri svojej druhej účasti medzi elitou predstavila premiérovo vo vyraďovacej fáze MS.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu USA - Bosna a Hercegovina
I. polčas:
Američania podľa očakávania od začiatku diktovali tempo zápasu a tlačili sa pred bránku súpera.
Po štvrťhodine hry letela strela Baloguna z hranice šestnástky vedľa a o chvíľu neskôr vyrazil bosniansky brankár Vasilj loptu do hlavy Robinsona, od nej však smerovala nad bránku.
Aktívny Balogun sa v 29. minúte dožadoval penalty, no rozhodca jeho herecký výkon neocenil. O dve minúty neskôr ten istý hráč už dostal loptu do siete, gólu však predchádzal ofsajd.
Bosna sa dopredu dostávala iba sporadicky, domáci mali duel pod kontrolou a gólovo to potvrdili v závere polčasu - Balogun sa po odrazoch aj so šťastím dostal v šestnástke k lopte a strelou po zemi otvoril skóre. Pred prestávkou ešte autor prvého gólu trafil brvno.
II. polčas:
Bosniaci v snahe dohnať manko urobili krátko po zmene strán trojnásobnú zmenu v zostave, no obraz hry sa dlho nemenil.
Rana pre domáci tím prišla po hodine hry, keď Balogun v súboji nepekne prišliapol Muharemovičovu nohu a hlavný arbiter po konzultácii s VAR udelil americkému kanonierovi za nebezpečný faul priamu červenú kartu.
Bosna ožila, Demirovičov pokus však skončil v strede bránky a v rukách brankára Freeseho.
Na druhej strane sa v 79. minúte z gólovej poistky tešil uzdravený Pulisic, radosť mu však zobral ofsajdový verdikt.
Štadión rozjasal až o tri minúty neskôr Tillman, ktorý z priameho kopu ponad múr zvýšil na 2:0 pre oslabené USA. V nadstavení ešte mohli aspoň skorigovať Alajbegovič i Mahmič, no skóre sa už nezmenilo.
Hlasy po zápase
Christian Pulisic, kapitán USA: „Museli sme siahnuť na dno síl, pretože po červenej karte sa zápas nevyvíjal podľa našich predstáv. Tam sa ukázalo, aký silný tím sme. Dokázali sme to.“
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Som nesmierne hrdý na všetkých svojich hráčov. Na trávniku nechali absolútne všetko. Keď Balogun dostal červenú kartu, bolo to pre nás nesmierne ťažké. Práve v tom momente sme však museli ukázať, že sme skutočný tím.“
Sergej Barbarez, tréner Bosny: „Keď prehráte, vždy máte pocit, že nám niečo chýbalo. Inkasovali sme na konci polčasu po našej vlastnej chybe. V druhom polčase sme vyskúšali všetko a títo chlapci si zaslúžia pochvalu. Mali sme pár dobrých situácií, no nakoniec sme dostali druhý gól z priameho kopu. Aj to je šport.“