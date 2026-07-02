    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 0
    0:0
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina

    V osemfinále MS je aj tretia hostiteľská krajina. Američan napodobnil slávneho Francúza

    Malik Tillman (17) oslavuje so spoluhráčmi po góle z priameho kopu počas zápasu osemfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Malik Tillman (17) oslavuje so spoluhráčmi po góle z priameho kopu počas zápasu osemfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|2. júl 2026 o 05:59
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    USA dnes zdolali Bosnu a Hercegovinu v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    USA - Bosna a Hercegovina 2:0 (1:0)

    Góly: 45. Balogun, 82. Tillman.

    Rozhodovali: Claus - Manis, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Radeljič (BaH), ČK: 64. Balogun (USA)

    Diváci: 68.827

    USA: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, Adams – Dest (87. Berhalter), McKennie (90.+5 Reyna), Pulisic (87. Pepi) – Balogun

    Bosna a Hercegovina: Vasilj – Katič (75. Memič), Radeljič, Muharemovič – Dedič, Gigovič (51. Bajraktarevič), Šunjič (51. Tahirovič), Kolašinac (75. Tabakovič) – Alajbegovič – Džeko (51. Mahmič), Demirovič

    Futbalisti USA postúpili do osemfinále MS 2026. Domáca reprezentácia potvrdila v šestnásťfinálovom súboji v Santa Clare úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2:0 gólmi Folarina Baloguna a Malika Tillmana.

    Balogun duel po červenej karte nedohral. Gól a červenú kartu zaznamenali v play-off MS iba štyria hráči, naposledy vo finále spred 20 rokov francúzsky stredopoliar Zinedine Zidane, ktorý uštedril slávnu "hlavičku" Talianovi Marcovi Materazzimu.

    Medzi šestnásť najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny, pred USA to dokázali Kanada i Mexiko.

    Američania vyhrali v play-off len druhý zápas v histórii. Prvýkrát uspeli v roku 2002, pri posledných troch účastiach skončili na prvom súperovi.

    Spojené štáty sa v osemfinále stretnú v utorok 7. júla o 2.00 SELČ v Seattli s Belgickom. Bosna a Hercegovina sa pri svojej druhej účasti medzi elitou predstavila premiérovo vo vyraďovacej fáze MS. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu USA - Bosna a Hercegovina

    I. polčas:

    Američania podľa očakávania od začiatku diktovali tempo zápasu a tlačili sa pred bránku súpera.

    Po štvrťhodine hry letela strela Baloguna z hranice šestnástky vedľa a o chvíľu neskôr vyrazil bosniansky brankár Vasilj loptu do hlavy Robinsona, od nej však smerovala nad bránku.

    Aktívny Balogun sa v 29. minúte dožadoval penalty, no rozhodca jeho herecký výkon neocenil. O dve minúty neskôr ten istý hráč už dostal loptu do siete, gólu však predchádzal ofsajd.

    Bosna sa dopredu dostávala iba sporadicky, domáci mali duel pod kontrolou a gólovo to potvrdili v závere polčasu - Balogun sa po odrazoch aj so šťastím dostal v šestnástke k lopte a strelou po zemi otvoril skóre. Pred prestávkou ešte autor prvého gólu trafil brvno.

    II. polčas:

    Bosniaci v snahe dohnať manko urobili krátko po zmene strán trojnásobnú zmenu v zostave, no obraz hry sa dlho nemenil.

    Rana pre domáci tím prišla po hodine hry, keď Balogun v súboji nepekne prišliapol Muharemovičovu nohu a hlavný arbiter po konzultácii s VAR udelil americkému kanonierovi za nebezpečný faul priamu červenú kartu.

    Bosna ožila, Demirovičov pokus však skončil v strede bránky a v rukách brankára Freeseho.

    Na druhej strane sa v 79. minúte z gólovej poistky tešil uzdravený Pulisic, radosť mu však zobral ofsajdový verdikt.

    Štadión rozjasal až o tri minúty neskôr Tillman, ktorý z priameho kopu ponad múr zvýšil na 2:0 pre oslabené USA. V nadstavení ešte mohli aspoň skorigovať Alajbegovič i Mahmič, no skóre sa už nezmenilo. 

    Hlasy po zápase

    Christian Pulisic, kapitán USA: „Museli sme siahnuť na dno síl, pretože po červenej karte sa zápas nevyvíjal podľa našich predstáv. Tam sa ukázalo, aký silný tím sme. Dokázali sme to.“

    Mauricio Pochettino, tréner USA: „Som nesmierne hrdý na všetkých svojich hráčov. Na trávniku nechali absolútne všetko. Keď Balogun dostal červenú kartu, bolo to pre nás nesmierne ťažké. Práve v tom momente sme však museli ukázať, že sme skutočný tím.“

    Sergej Barbarez, tréner Bosny: „Keď prehráte, vždy máte pocit, že nám niečo chýbalo. Inkasovali sme na konci polčasu po našej vlastnej chybe. V druhom polčase sme vyskúšali všetko a títo chlapci si zaslúžia pochvalu. Mali sme pár dobrých situácií, no nakoniec sme dostali druhý gól z priameho kopu. Aj to je šport.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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