Trump skritizoval Tuchela za prehru. Spochybnil využitie kapitána v závere zápasu

Americký prezident Donald Trump sa pridal ku kritike trénera anglickej futbalovej reprezentácie Thomasa Tuchela po semifinálovej prehre s Argentínou (1:2) na MS.
Spochybnil najmä spôsob, akým nemecký kouč využil v závere stretnutia kapitána Harryho Kanea.
„Harry je fantastický. Myslím si, že urobili chybu, keď z neho spravili obrancu. Čo ja viem o futbale? Viedli, a potom dali svojho najlepšieho hráča do obrany,“ povedal Trump podľa DPA na tlačovej konferencii ku Kaneovi, s ktorým v minulosti hral golf v Palm Beach na Floride.
Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Argentína na MS vo futbale 2026 (semifinále)