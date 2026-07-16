Cyklistov čakali špina, plesne aj mŕtvy hmyz. Ako sa prideľujú hotely počas Tour?

Spánok na balkóne, pavučiny, plesne a špina v izbách. Aj takto môže vyzerať realita najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France.
Nórske dvojčatá Anders a Tobias Johannessenovci zatiaľ výkonmi príliš nezabodovali, no ich zábery z hotelovej izby sa stali virálne.
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"Improvizovať, prispôsobiť sa a prekonať. Interiér hotela je pochybný, no exteriér je naozaj pekný," napísal Tobias k videu, v ktorom boli postele presunuté do čistejšieho prostredia, teda na balkón.
Ich príbeh však nie je ojedinelý. Problémy s ubytovaním mali počas voľného dňa viacerí cyklisti, vrátane najväčšej hviezdy pelotónu Tadeja Pogačara.
Zápach plesne či hniloby
Anders Johannessen po noci strávenej pod holým nebom síce povedal, že sa vyspal celkom dobre, no stav ubytovania v Liorane nie je dobrou reklamou pre Tour de France či samotný hotel Village Montanha.
"Bežne sa na hotely nesťažujeme, ale tento bol naozaj hrozný. Určite bol zďaleka najhorší, v akom sme kedy bývali," povedal pre WielerFlits.
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Jeho tímový kolega a dánsky šampión Magnus Cort má počas svojej ôsmej Tour zaujímavú zábavku. Na Instagrame zverejňuje fotografie z hotelov a hodnotí kvalitu ubytovaní na škále od 1 po 7 hviezdičiek.
Priznal, že toto miesto už pozná, nocoval tam počas Tour pred dvoma rokmi. Pekný výhľad však rozhodne nie je jediné, čo sa mu vrylo do pamäti.
"Ťažko o tomto mieste napísať niečo pozitívne. Bolo špinavé, bez klimatizácie a bez Wi-Fi. Navyše, bolo značne opotrebované, s množstvom poškodených vecí - držiak na toaletný papier či sprchová hlavica.
Bol tiež cítiť slabý zápach plesne či hniloby. Luxusom bolo aj to, že toaletný papier bol suchý," uviedol Cort, pričom ubytovaniu dal jednu hviezdičku.
Najlepšie nepochodil ani hotel v Lurdoch, ktorý mu pripomínal skôr nemocnicu. "Obzvlášť ma teší, že sme tu mali vlastného kuchára," doplnil.
Fotky Philipsena boli zlé znamenie
Na rovnakom hoteli ako tím Uno-X Mobility boli ubytovaní aj jazdci Alpecinu - Premier Tech a tiež holandského zoskupenia Picnic PostNL.
Tim Marsman povedal, že už keď videl fotky od Jaspera Philipsena, vedel, že ich na hoteli nečaká ktovieaké pohodlie. "Bola to katastrofa. Je zvláštne, že nás tam vôbec poslali," povedal Holanďan.
Podobne ako Johannessenovci spal vonku Švajčiar Silvan Dillier, ktorý skončil na druhom mieste pri víťazstve Petra Sagana na Paríž - Roubaix 2018.
"Hotel bol zastaraný, ale to nie je až taký problém. Čo ma však naozaj hnevá, je to, že izby neboli čisté. Cyklisti sa sťažovali na mŕtvy hmyz.
Od organizátorov by sme očakávali, že pošlú niekoho, aby skontroloval hotely," hovorí Philip Roodhooft, manažér tímu Alpecin - Premier Tech.
O niečo menšie problémy mal tím okolo Tadeja Pogačara, keď v ich zariadení nefungovala klimatizácia. UAE Emirates to riešili prenosnými klimatizáciami, no aj tie občas vypli kvôli výpadkom prúdu.
Žrebuje sa balík etáp
Organizátorom pretekov je spoločnosť ASO, ktorá sa snaží tímom spravodlivo rozdeliť dostupné ubytovania. Aj keď má napríklad UAE Emirates podstatne vyšší rozpočet ako Uno-X, nie je zvýhodnené.
Hotely sa žrebujú. Nežrebuje sa každá etapa zvlášť, ale balík ubytovania na celé preteky alebo ich významnú časť. V priebehu troch týždňov tak dostanú tímy kombináciu lepších aj skromnejších hotelov.
Je to odlišné v porovnaní s MS vo futbale, kde je ubytovanie mužstiev v ich réžii a môžu teda hráčom zaručiť komfort počas všetkých dní turnaja.
"So všetkými zaobchádzame rovnako. Tím, ktorý je v dvojhviezdičkovom hoteli, bude nasledujúcu noc bývať v trojhviezdičkovom. Na konci Tour je počet hviezdičiek pri všetkých tímoch podobný.
Rovnaký princíp platí aj pri vzdialenosti medzi hotelom a štartom alebo cieľom etapy," objasnil zástupca riaditeľa pretekov Pierre-Yves Thouault.
Vedenie Tour reaguje aj na aktuálny vývoj počasia. Keďže vo Francúzsku panujú horúčavy, otázka klimatizácie je jednou z priorít hotelov.
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Matrace sa vyše 3-tisíc eur
Bývalý holandský cyklista Joop Zoetemelk povedal, že Tour vyhráte v posteli. Spánok a regenerácia sú dôležité a tímy nenechávajú nič na náhodu.
Počas trojtýždňových pretekov cestuje tím UAE s vlastnými matracmi, ktoré sú nielen pohodlné, ale aj monitorujú spánok. Telo sa počas zaspávania ochladzuje a pred ranným prebudením sa postupne zahrieva.
Zariadenie, ovládané počítačom a pripojené k umelej inteligencii, ponúka aj nástroj proti chrápaniu, biely šum na pomoc so zaspávaním a ďalšie údaje.
Zo zverejnených údajov vyplýva, že najrýchlejšie zaspáva Felix Grosschartner, najhlbší spánok má Isaac Del Toro a Tadej Pogačar spáva v priemere 7 hodín a 49 minút, pričom teplota jeho postele dosahuje necelých 22 stupňov.
Cena matracu je približne 3300 eur, takže pre tím s ôsmimi jazdcami vyjdú náklady za tieto špeciálne matrace na asi 26-tisíc eur.