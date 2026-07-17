Po skvelom prvom sete nezvládol úvody ďalších dvoch. Molčan končí svoju púť v semifinále

ATP Umag 2026
Dvojhra - semifinále:
Damir Džumhur (Bah.) - Alex Molčan (SR) 3:6, 6:4, 6:3
Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
V piatkovom semifinálovom zápase prehral s nenasadeným Bosniakom Damirom Džumhurom v troch setoch 6:3, 4:6 a 3:6.
Slovenský daviscupový reprezentant nevyužil šancu dostať sa do štvrtého finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká.
V roku 2021 prehral v Belehrade s domácim Srbom Novakom Djokovičom. V roku 2022 neuspel vo finálových súbojoch na podujatiach v marockom Marrákeši a vo francúzskom Lyone.
V Umagu vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu.
Proti skúsenému Džumhurovi mu vyšiel úvod duelu, keď hneď v prvom geme prelomil podanie Bosniaka a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0.
V piatom i siedmom geme Molčan odvrátil brejkbaly a úvodný set sa stal jeho korisťou. Džumhur sa však rýchlo otriasol, na začiatku druhého dejstva odskočil Molčanovi na 3:1 a vynútil si rozhodujúci set.
V ňom si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:1 a štvrtý vzájomný zápas s Molčanom už dotiahol do úspešného konca.
V deviatom geme po dvojchybe slovenskej jednotky premenil hneď prvý mečbal a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 2:2. Džumhur nastúpi v sobotňajšom finále proti Španielovi Danielovi Meridovi.