    Po skvelom prvom sete nezvládol úvody ďalších dvoch. Molčan končí svoju púť v semifinále

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/HINA)
    Sportnet, TASR|17. júl 2026 o 23:52
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    V treťom sete uhral len tri gemy.

    ATP Umag 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Damir Džumhur (Bah.) - Alex Molčan (SR) 3:6, 6:4, 6:3

    Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.

    V piatkovom semifinálovom zápase prehral s nenasadeným Bosniakom Damirom Džumhurom v troch setoch 6:3, 4:6 a 3:6.

    Slovenský daviscupový reprezentant nevyužil šancu dostať sa do štvrtého finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká.

    V roku 2021 prehral v Belehrade s domácim Srbom Novakom Djokovičom. V roku 2022 neuspel vo finálových súbojoch na podujatiach v marockom Marrákeši a vo francúzskom Lyone.

    V Umagu vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu.

    Proti skúsenému Džumhurovi mu vyšiel úvod duelu, keď hneď v prvom geme prelomil podanie Bosniaka a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0.

    V piatom i siedmom geme Molčan odvrátil brejkbaly a úvodný set sa stal jeho korisťou. Džumhur sa však rýchlo otriasol, na začiatku druhého dejstva odskočil Molčanovi na 3:1 a vynútil si rozhodujúci set.

    V ňom si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:1 a štvrtý vzájomný zápas s Molčanom už dotiahol do úspešného konca.

    V deviatom geme po dvojchybe slovenskej jednotky premenil hneď prvý mečbal a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 2:2. Džumhur nastúpi v sobotňajšom finále proti Španielovi Danielovi Meridovi.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Po skvelom prvom sete nezvládol úvody ďalších dvoch. Molčan končí svoju púť v semifinále
    pi 23:52
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