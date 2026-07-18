Trump o MS 2038: Znova by ste mali vybrať USA, tentokrát vynecháme Mexiko aj Kanadu

Americký prezident Donald Trump a prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si navzájom poďakovali za organizáciu majstrovstiev sveta, ktoré boli podľa nich najlepšie v histórii.
Na základe tohto úspechu by chceli postaviť ďalšiu kandidatúru USA na svetový šampionát v roku 2038, ktorý by mohol mať až 64 tímov.
„Bolo to najúspešnejšie športové podujatie, možno v dejinách sveta. Bolo to veľkolepé,“ uviedol Trump v prítomnosti Infantina na piatkovom exkluzívnom podujatí FIFA v Trump Tower v New Yorku.
Americký prezident načrtol ďalšiu, tentokrát samostatnú kandidatúru na organizáciu MS. „Znova by ste mali vybrať USA. Tentokrát už však vynecháme Mexiko aj Kanadu,“ povedal Trump, ktorému Infantino navrhol spolukandidatúru so vzdialenou Čínou.
„Išlo by o pekné krátke lety medzi zápasmi. Hráčom by sa to páčilo,“ žartovne dodal 80-ročný prezident Spojených štátov.
USA začali nad ďalšou kandidatúrou uvažovať aj na základe nedávnych tvrdení Infantina o ďalšej expanzii počtu účastníkov svetového šampionátu zo 48 na 64.
Päťdesiatšesťročný Švajčiar chválil MS v USA, Kanade a Mexiku a poďakoval Trumpovi za podporu.
„Je to najväčšia ľudská, spoločenská a kultúrna udalosť, akú sme kedy zažili. Americký sen sa stal skutočnosťou. Bez vašej podpory, pán prezident, by tieto MS neboli takým neuveriteľným úspechom,“ citovala šéfa riadiacej futbalovej organizácie agentúra DPA.
Majstrovstvá sveta vyvrcholia v nedeľu na MetLife Stadium v East Rutherforde finálovým stretnutím medzi Španielskom a Argentínou o 21.00 SELČ.