    Trump o MS 2038: Znova by ste mali vybrať USA, tentokrát vynecháme Mexiko aj Kanadu

    Americký prezident Donald Trump a prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
    Americký prezident Donald Trump a prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. júl 2026 o 10:07
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    Trump nazval MS 2026 najúspešnejším podujatím v dejinách sveta.

    Americký prezident Donald Trump a prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si navzájom poďakovali za organizáciu majstrovstiev sveta, ktoré boli podľa nich najlepšie v histórii.

    Na základe tohto úspechu by chceli postaviť ďalšiu kandidatúru USA na svetový šampionát v roku 2038, ktorý by mohol mať až 64 tímov.

    „Bolo to najúspešnejšie športové podujatie, možno v dejinách sveta. Bolo to veľkolepé,“ uviedol Trump v prítomnosti Infantina na piatkovom exkluzívnom podujatí FIFA v Trump Tower v New Yorku.

    Americký prezident načrtol ďalšiu, tentokrát samostatnú kandidatúru na organizáciu MS. „Znova by ste mali vybrať USA. Tentokrát už však vynecháme Mexiko aj Kanadu,“ povedal Trump, ktorému Infantino navrhol spolukandidatúru so vzdialenou Čínou.

    „Išlo by o pekné krátke lety medzi zápasmi. Hráčom by sa to páčilo,“ žartovne dodal 80-ročný prezident Spojených štátov.

    USA začali nad ďalšou kandidatúrou uvažovať aj na základe nedávnych tvrdení Infantina o ďalšej expanzii počtu účastníkov svetového šampionátu zo 48 na 64.

    Päťdesiatšesťročný Švajčiar chválil MS v USA, Kanade a Mexiku a poďakoval Trumpovi za podporu.

    „Je to najväčšia ľudská, spoločenská a kultúrna udalosť, akú sme kedy zažili. Americký sen sa stal skutočnosťou. Bez vašej podpory, pán prezident, by tieto MS neboli takým neuveriteľným úspechom,“ citovala šéfa riadiacej futbalovej organizácie agentúra DPA.

    Majstrovstvá sveta vyvrcholia v nedeľu na MetLife Stadium v East Rutherforde finálovým stretnutím medzi Španielskom a Argentínou o 21.00 SELČ.

    MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

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