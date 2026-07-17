Z automechanika je víťaz etapy na Tour. Chce ho miliardár, na Slovensku zdolal všetkých

Už pri svojom debute na Tour de France bol blízko veľkému úspechu. V 11. etape spolu s Jonasom Abrahamsenom odskočili z početného úniku a v cieľovej rovinke šprintovali o etapové víťazstvo.
Bol to vyrovnaný súboj, so šťastnejším koncom pre Nóra. "Možno som začal šprintovať priskoro a mal som mať iný prevod. Jonas bol však veľmi silný," hodnotil vtedy tesnú prehru Mauro Schmid.
- SUMÁR: 13. etapa na Tour de France 2026
- 13. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
O dvanásť mesiacov sa Švajčiar ocitol v takmer rovnakej situácii. Opäť sa z úniku dostal do záverečného šprintu, tentokrát proti Haroldovi Tejadovi.
Tristo metrov pred cieľom sa Kolumbijčan prežehnal, podobne ako Abrahamsen začal šprintovať z druhej pozície, no Schmid ďalšiu prehru nedopustil.
"Na chvíľu som si pomyslel, že to dopadne ako vlani. Bol to veľmi ťažký deň. Napokon som mal šťastie a dokončil tímovú prácu," povedal víťaz.
Nezastavil ho ani kŕč
Od roku 2023 je Schmid súčasťou austrálskeho tímu Jayco AlUla. Tomu zatiaľ robil najlepšiu reklamu Michael Matthews, ale 26-ročný Švajčiar opäť ukázal, že si na Grand Tour vie počkať na svoju šancu.
Doposiaľ štartoval na piatich a na každej bol aspoň raz blízko k víťazstvu. V roku 2021 vyhral etapu na Gire, potom pozbieral niekoľko druhých miest, aby sa napokon dočkal aj na tom najväčšom javisku.
V predošlých dvoch sezónach nosil na sebe výrazný červeno-biely dres národného šampióna, no tentokrát obsadil prekvapivo len 22. miesto.
Vtipne povedal, že takto bude menej výrazný a súperi si ho budú menej všímať. A možno mal pravdu. Ktovie, či by Tom Pidcock a spol. reagovali pohotovejšie na útok Schmida v zjazde, ak by mal švajčiarsky dres.
VIDEO: Zostrih z 13. etapy pretekov Tour de France 2026
Zadné koleso rodáka z Bülachu si našiel len Tejada, dobre spolupracovali a skupina ôsmich jazdcov ich už nedobehla. Schmid priznal, že asi 4 km pred cieľom dostal kŕč, čo ho znepokojilo.
V Belforte však pre Jayco AlUla vybojoval trináste víťazstvo v histórii Tour de France - symbolicky v 13. etape prebiehajúceho 113. ročníka.
"Je to splnený sen. Tak tvrdo som na tom pracoval. Myslím, že budem potrebovať pár hodín, aby som si uvedomil, čo sa stalo," doplnil.
Dva milióny ročne?
Pre Schmida to bolo štrnáste profesionálne víťazstvo, pričom v zbierke jeho úspechov je aj celkové víťazstvo na Okolo Slovenska z roku 2024.
Možno nie je na prvý pohľad Á-čkovou hviezdou pelotónu, no aktuálne prežíva výbornú sezónu, ktorá ho v rebríčku UCI radí na skvelé 13. miesto.
Švajčiar sa blíži k méte 3000 získaných bodov, po tom, čo skončil druhý na Tour Down Under, štvrtý na Okolo Ománu, vyhral Coppi e Bartali či obsadil druhé priečky na NXT Classic či Valónskom šípe.
"Mal som vysnívaný štart do sezóny a urobil som veľký krok vpred. To mi dodalo veľa sebavedomia," povedal pre švajčiarsky denník Blick.
K tomu všetkému pridal etapovú výhru na Tour a počas tohto leta bude na prestupovom trhu žiadaným artiklom (s Jayco má zmluvu do roka 2026, pozn.).
Cyklistický expert Daniel Benson informuje, že švajčiarsky tím Pinarello Q36.5 ponúkol Schmidovi trojročný kontrakt v celkovej hodnote šesť miliónov eur.
"K tomu sa nemôžem vyjadriť," zdržanlivo uviedol kvalitný klasikár, keďže do 1. augusta nie je povolené informovať o prestupoch.
"Táto suma nie je prekvapenie. Platy v posledných rokoch vzrástli a švajčiarske eso má potenciál získať multimiliónový kontrakt," dopĺňa Blick.
Z bicykla späť do dielne
Spojenie s Pinarellom Q36.5 vyzerá byť logickou voľbou. Tím, ktorého hlavnou hviezdou je momentálne Tom Pidcock, chce byť v cyklistike silnejším hráčom.
Podľa nedávno medializovaných správ chce miliardár Ivan Glasenberg, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Glencore, do tímu prilákať aj Paula Seixasa. Mladému Francúzovi vraj ponúka 13 miliónov eur ročne.
V prípade Schmida by plat dva milióny za sezónu nemusel byť strop, keďže podľa Blicku platí rovnica: každých tisíc UCI bodov sa rovná milión eur.
Pre Švajčiara by bol finančne atraktívny kontrakt odmenou za dlhé roky driny. V časoch, keď chodil do školy, nebol jeho život len o cyklistike.
Vyučil sa za automechanika v garáži svojich rodičov. Viac ho to však ťahalo na bicykel, a preto svoj voľný čas obetoval tomu, aby sa zdokonaľoval.
"Pracoval som osem hodín denne a potom som trénoval. V piatok večer sme často odchádzali do Belgicka na nedeľné preteky. A v pondelok ráno som bol o siedmej opäť v dielni," hovorí Schmid pre Blick.
Po 13 etapách figuruje v celkovom poradí na 67. mieste s takmer dvojhodinovým mankom. To mu však dáva priestor na to, aby si naskakoval do únikov a bojoval o víťazstvá tak, ako v piatok v Belforte.