    17.07.2026 13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Mauro Schmid
    Team Jayco Alula
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    Z automechanika je víťaz etapy na Tour. Chce ho miliardár, na Slovensku zdolal všetkých

    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (38)
    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/ Pool Photo via AP)
    Miroslav Kováčik|17. júl 2026 o 21:04
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    Švajčiar opäť ukázal, že si na Grand Tour vie počkať na svoju šancu.

    Už pri svojom debute na Tour de France bol blízko veľkému úspechu. V 11. etape spolu s Jonasom Abrahamsenom odskočili z početného úniku a v cieľovej rovinke šprintovali o etapové víťazstvo. 

    Bol to vyrovnaný súboj, so šťastnejším koncom pre Nóra. "Možno som začal šprintovať priskoro a mal som mať iný prevod. Jonas bol však veľmi silný," hodnotil vtedy tesnú prehru Mauro Schmid.

    O dvanásť mesiacov sa Švajčiar ocitol v takmer rovnakej situácii. Opäť sa z úniku dostal do záverečného šprintu, tentokrát proti Haroldovi Tejadovi.

    Tristo metrov pred cieľom sa Kolumbijčan prežehnal, podobne ako Abrahamsen začal šprintovať z druhej pozície, no Schmid ďalšiu prehru nedopustil.

    "Na chvíľu som si pomyslel, že to dopadne ako vlani. Bol to veľmi ťažký deň. Napokon som mal šťastie a dokončil tímovú prácu," povedal víťaz. 

    Fotogaléria z 13. etapy na Tour de France 2026
    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Jazdci z úniku počas 13. etapy na Tour de France 2026.
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026.
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026.
    38 fotografií
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line ahead of Colombia's Harold Tejada, right, to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Marc Hirschi speeds during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Harold Tejada rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Raul Garcia rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid, left, and Britain's Tom Pidcock, center, ride during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tim Wellens, right, rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid celebrates after winning the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Switzerland's Mauro Schmid celebrates with a teammate after winning the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Switzerland's Mauro Schmid celebrates with a teammate after winning the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Spectators wait for the riders to pass during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid celebrates on the podium after winning the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar crosses the finish line of the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Nezastavil ho ani kŕč

    Od roku 2023 je Schmid súčasťou austrálskeho tímu Jayco AlUla. Tomu zatiaľ robil najlepšiu reklamu Michael Matthews, ale 26-ročný Švajčiar opäť ukázal, že si na Grand Tour vie počkať na svoju šancu. 

    Doposiaľ štartoval na piatich a na každej bol aspoň raz blízko k víťazstvu. V roku 2021 vyhral etapu na Gire, potom pozbieral niekoľko druhých miest, aby sa napokon dočkal aj na tom najväčšom javisku.

    V predošlých dvoch sezónach nosil na sebe výrazný červeno-biely dres národného šampióna, no tentokrát obsadil prekvapivo len 22. miesto. 

    Vtipne povedal, že takto bude menej výrazný a súperi si ho budú menej všímať. A možno mal pravdu. Ktovie, či by Tom Pidcock a spol. reagovali pohotovejšie na útok Schmida v zjazde, ak by mal švajčiarsky dres.

    VIDEO: Zostrih z 13. etapy pretekov Tour de France 2026

    Zadné koleso rodáka z Bülachu si našiel len Tejada, dobre spolupracovali a skupina ôsmich jazdcov ich už nedobehla. Schmid priznal, že asi 4 km pred cieľom dostal kŕč, čo ho znepokojilo. 

    V Belforte však pre Jayco AlUla vybojoval trináste víťazstvo v histórii Tour de France - symbolicky v 13. etape prebiehajúceho 113. ročníka. 

    "Je to splnený sen. Tak tvrdo som na tom pracoval. Myslím, že budem potrebovať pár hodín, aby som si uvedomil, čo sa stalo," doplnil. 

    Dva milióny ročne?

    Pre Schmida to bolo štrnáste profesionálne víťazstvo, pričom v zbierke jeho úspechov je aj celkové víťazstvo na Okolo Slovenska z roku 2024.

    Možno nie je na prvý pohľad Á-čkovou hviezdou pelotónu, no aktuálne prežíva výbornú sezónu, ktorá ho v rebríčku UCI radí na skvelé 13. miesto.

    Švajčiar sa blíži k méte 3000 získaných bodov, po tom, čo skončil druhý na Tour Down Under, štvrtý na Okolo Ománu, vyhral Coppi e Bartali či obsadil druhé priečky na NXT Classic či Valónskom šípe. 

    Švajčiar Mauro Schmid sa stal víťazom Okolo Slovenska 2024.
    Švajčiar Mauro Schmid sa stal víťazom Okolo Slovenska 2024. (Autor: TASR)

    "Mal som vysnívaný štart do sezóny a urobil som veľký krok vpred. To mi dodalo veľa sebavedomia," povedal pre švajčiarsky denník Blick. 

    K tomu všetkému pridal etapovú výhru na Tour a počas tohto leta bude na prestupovom trhu žiadaným artiklom (s Jayco má zmluvu do roka 2026, pozn.). 

    Cyklistický expert Daniel Benson informuje, že švajčiarsky tím Pinarello Q36.5 ponúkol Schmidovi trojročný kontrakt v celkovej hodnote šesť miliónov eur. 

    "K tomu sa nemôžem vyjadriť," zdržanlivo uviedol kvalitný klasikár, keďže do 1. augusta nie je povolené informovať o prestupoch. 

    "Táto suma nie je prekvapenie. Platy v posledných rokoch vzrástli a švajčiarske eso má potenciál získať multimiliónový kontrakt," dopĺňa Blick.

    Z bicykla späť do dielne

    Spojenie s Pinarellom Q36.5 vyzerá byť logickou voľbou. Tím, ktorého hlavnou hviezdou je momentálne Tom Pidcock, chce byť v cyklistike silnejším hráčom.

    Podľa nedávno medializovaných správ chce miliardár Ivan Glasenberg, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Glencore, do tímu prilákať aj Paula Seixasa. Mladému Francúzovi vraj ponúka 13 miliónov eur ročne.

    Zľava Mauro Schmid, Luke Plapp a Tom Pidcock počas 13. etapy Tour de France 2026.
    Zľava Mauro Schmid, Luke Plapp a Tom Pidcock počas 13. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    V prípade Schmida by plat dva milióny za sezónu nemusel byť strop, keďže podľa Blicku platí rovnica: každých tisíc UCI bodov sa rovná milión eur.

    Pre Švajčiara by bol finančne atraktívny kontrakt odmenou za dlhé roky driny. V časoch, keď chodil do školy, nebol jeho život len o cyklistike.

    Vyučil sa za automechanika v garáži svojich rodičov. Viac ho to však ťahalo na bicykel, a preto svoj voľný čas obetoval tomu, aby sa zdokonaľoval. 

    "Pracoval som osem hodín denne a potom som trénoval. V piatok večer sme často odchádzali do Belgicka na nedeľné preteky. A v pondelok ráno som bol o siedmej opäť v dielni," hovorí Schmid pre Blick.

    Po 13 etapách figuruje v celkovom poradí na 67. mieste s takmer dvojhodinovým mankom. To mu však dáva priestor na to, aby si naskakoval do únikov a bojoval o víťazstvá tak, ako v piatok v Belforte.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    Mauro Schmid
    Team Jayco Alula
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026.
    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026.
    Mauro Schmid v objatí s Michaelom Matthewsom po triumfe v 13. etape Tour de France 2026.
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