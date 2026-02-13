Olympiáda Miláno 2026: Slovenskí hokejisti sú favoriti, Hagara ide historickú jazdu (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 7.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v piatok 13. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 7 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
10:31 Passlerová môže štartovať
Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová uspela u národnej antidopingovej agentúry s odvolaním sa proti predbežnej suspendácii za použitia zakázaných látok a môže štartovať na domácej olympiáde.
Informovala o tom talianska federácia zimných športov.
Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole tesne pred štartom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo pozitívny test na letrozol.
Biatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.
9:48 Wiererová zbúrala tabuizovanú tému
Dorothea Wiererová prehovorila o téme, o ktorej ostatní radšej mlčia.
Po ZOH ukončí svoju bohatú a úspešnú kariéru. Ešte predtým sa pridala k hŕstke športovkýň, ktoré sa vyjadrili k menštruácii.
"Mám menštruáciu. Necítim sa zle, ale som trochu slabá," povedala otvorene v rozhovore pre web sportnews.bz.
"Prečo by ľudia nemali vedieť, že nie ste stopercentný? Veď to je úplne normálne. Taký je životný cyklus nás žien – v pravom zmysle slova," priblížila Wiererová.
VIDEO: Zostrih vytrvalostných pretekov žien na ZOH 2026
Priznala, že "za celú kariéru neboli ani jedny majstrovstvá sveta alebo olympiáda, kde by nemala svoje dni". Teší sa však, že by už v piatok 13. februára mal cyklus skončiť. "Potom zaútočím."
8:34 Európski poslanci nesúhlasia s vylúčením Ukrajinca
Viacerí poslanci Európskeho parlamentu sa postavili proti vylúčeniu ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Ukrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie približne 20 športovkýň a športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny na Ukrajine.
„Vylúčenie Heraskeviča a zákaz jeho prilby považujeme za nesprávne. Sankcionovanie spomienky so sebou nesie riziko, že bude samo vnímané ako politické rozhodnutie a tým podkope olympijskú myšlienku,“ napísalo približne 40 poslancov Európskeho parlamentu okolo iniciátora Erika Marquardta v liste adresovanom Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV).
„Preto naliehavo vyzývame MOV, aby toto rozhodnutie prehodnotil,“ citovala ďalej z listu agentúra DPA.
„Spomienka na utrpenie vojny a na športovkyne a športovcov zabitých v rozpore s medzinárodným právom nie je propagandou ani politickou demonštráciou.
Toto pripomenutie je prejavom úcty a pamiatky. Tým zodpovedá podstate olympijskej myšlienky,“ uvádza sa v liste.
8:00 Adamov odštartuje preteky
Biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne.
Pôjde o šprint na 10 kilometrov. Športovci už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzal Nór Botn.
Slovensko bude reprezentovať dvojica: Šimon Adamov a Jakub Borguľa.
Prvý menovaný otvorí celé preteky so štartovým číslom 1. Borguľa pôjde na trať ako 71. v poradí. Celkovo sa predstaví 90 biatlonistov.
Číslo
Meno
Krajina
Čas
1
Šimon Adamov
Slovensko
14:00:30 h
71
Jakub Borguľa
Slovensko
14:35:30 h
7:20 Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko?
Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Rho Ice Hockey Arena proti domácim Talianom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, Taliani po dobrom boji nestačili na Švédov 2:5.
Zápas sa začína v piatok o 12.10 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako prví sa dnes predstavia bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí sa predstavia v intervalových pretekoch.
Druhý duel na hokejovom turnaji čaká Slovákov, ktorí sa v skupine B stretnú s domácim Talianskom. V prvom dueli zdolali tím Fínska 4:1.
Biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov idú šprintové preteky. Voľná jazda čaká aj krasokorčuliara Adama Hagaru.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Siedmy súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Okrem slovenských hokejistov čaká druhý duel na turnaji aj Fínov, ktorí sa stretnú so škandinávskym rivalom zo Švédska. V skupine A sú na programe dueli Francúzska s Českom a Kanady so Švajčiarskom.
O medaily sa bude bojovať v biatlone, behu na lyžiach, krasokorčuľovaní, skeletone, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara