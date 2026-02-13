    13.02.2026 06:00
    Šimon Adamov.
    Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant
    Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
    Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciou
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
    Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistu
    Olympiáda Miláno 2026: Slovenskí hokejisti sú favoriti, Hagara ide historickú jazdu (minúta po minúte)

    Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara.
    Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 13. feb 2026 o 10:32)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 7 (13.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 7.

    Zo súťažného dňa, v piatok 13. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 7 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    10:31 Passlerová môže štartovať

    Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová uspela u národnej antidopingovej agentúry s odvolaním sa proti predbežnej suspendácii za použitia zakázaných látok a môže štartovať na domácej olympiáde.

    Informovala o tom talianska federácia zimných športov.

    Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole tesne pred štartom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo pozitívny test na letrozol.

    Biatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.

    9:48 Wiererová zbúrala tabuizovanú tému

    Dorothea Wiererová prehovorila o téme, o ktorej ostatní radšej mlčia.

    Po ZOH ukončí svoju bohatú a úspešnú kariéru. Ešte predtým sa pridala k hŕstke športovkýň, ktoré sa vyjadrili k menštruácii.

    "Mám menštruáciu. Necítim sa zle, ale som trochu slabá," povedala otvorene v rozhovore pre web sportnews.bz.

    "Prečo by ľudia nemali vedieť, že nie ste stopercentný? Veď to je úplne normálne. Taký je životný cyklus nás žien – v pravom zmysle slova," priblížila Wiererová.

    VIDEO: Zostrih vytrvalostných pretekov žien na ZOH 2026

    Priznala, že "za celú kariéru neboli ani jedny majstrovstvá sveta alebo olympiáda, kde by nemala svoje dni". Teší sa však, že by už v piatok 13. februára mal cyklus skončiť. "Potom zaútočím."

    8:34 Európski poslanci nesúhlasia s vylúčením Ukrajinca

    Viacerí poslanci Európskeho parlamentu sa postavili proti vylúčeniu ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Ukrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie približne 20 športovkýň a športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny na Ukrajine.

    „Vylúčenie Heraskeviča a zákaz jeho prilby považujeme za nesprávne. Sankcionovanie spomienky so sebou nesie riziko, že bude samo vnímané ako politické rozhodnutie a tým podkope olympijskú myšlienku,“ napísalo približne 40 poslancov Európskeho parlamentu okolo iniciátora Erika Marquardta v liste adresovanom Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV).

    „Preto naliehavo vyzývame MOV, aby toto rozhodnutie prehodnotil,“ citovala ďalej z listu agentúra DPA.

    „Spomienka na utrpenie vojny a na športovkyne a športovcov zabitých v rozpore s medzinárodným právom nie je propagandou ani politickou demonštráciou.

    Toto pripomenutie je prejavom úcty a pamiatky. Tým zodpovedá podstate olympijskej myšlienky,“ uvádza sa v liste.

    8:00 Adamov odštartuje preteky

    Biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne. 

    Pôjde o šprint na 10 kilometrov. Športovci už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzal Nór Botn.

    Slovensko bude reprezentovať dvojica: Šimon Adamov a Jakub Borguľa.  

    Prvý menovaný otvorí celé preteky so štartovým číslom 1. Borguľa pôjde na trať ako 71. v poradí. Celkovo sa predstaví 90 biatlonistov.

    Číslo

    Meno

    Krajina

    Čas

    1

    Šimon Adamov

    Slovensko

    14:00:30 h

    71

    Jakub Borguľa

    Slovensko

    14:35:30 h

    7:20 Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko?

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Rho Ice Hockey Arena proti domácim Talianom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, Taliani po dobrom boji nestačili na Švédov 2:5.

    Zápas sa začína v piatok o 12.10 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Ako prví sa dnes predstavia bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí sa predstavia v intervalových pretekoch.

    Druhý duel na hokejovom turnaji čaká Slovákov, ktorí sa v skupine B stretnú s domácim Talianskom. V prvom dueli zdolali tím Fínska 4:1.

    Biatlonisti Jakub Borguľa a Šimon Adamov idú šprintové preteky. Voľná jazda čaká aj krasokorčuliara Adama Hagaru.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Siedmy súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Okrem slovenských hokejistov čaká druhý duel na turnaji aj Fínov, ktorí sa stretnú so škandinávskym rivalom zo Švédska. V skupine A sú na programe dueli Francúzska s Českom a Kanady so Švajčiarskom.

    O medaily sa bude bojovať v biatlone, behu na lyžiach, krasokorčuľovaní, skeletone, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 08:45
    ONLINE: Bežecké lyžovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hinds, Cenek)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:45
