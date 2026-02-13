    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.
    ONLINE: Adam Hagara ide voľnú jazdu dnes, krasokorčuľovanie na ZOH v Miláne 2026 LIVE
    Eva Adamczyková a Meteděj Jílek.
    Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske spojili dva silné olympijské príbehy (sumár dňa)
    Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
    Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
    Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
    Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
    Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
    Adam Hagara.
    Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7

    Nagy verí v úspech aj proti ďalšiemu favoritovi. Bude to náročný duel, povedal

    Na snímke Ladislav Nagy.
    Na snímke Ladislav Nagy. (Autor: TASR)
    SITA|13. feb 2026 o 21:40
    Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf "Troch koruniek" v kurzoch 1,18 až 1,20.

    Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách začína vrcholiť v skupinovej fáze. Zatiaľ čo B-skupina, kde hrá aj Slovensko, sa skončí už v sobotu 14. februára, zvyšné dve budú finišovať o deň neskôr.

    Potom bude nasledovať vyraďovacia časť. Priamo vo štvrťfinále si môžu zahrať hokejisti spod Tatier v prípade sobotnej výhry nad Švédmi, ale aj remízy či prehry o dva góly.

    Tretie a záverečné stretnutie v B-skupine má jasného favorita v podobe severanov. Ale rovnakými favoritom boli aj Fíni a predpoklady sa na papieri nepotvrdili.

    Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf "Troch koruniek" v kurzoch 1,18 až 1,20. Remíza bola ohodnotená v rozmedzí 6,64 až rovných 7. A prípadné víťazstvo hokejistov Slovenska malo hodnotu medzi 10 a 11.

    Tentoraz však stávkové kancelárie Fortuna, Niké a Tipsport museli o čosi zmeniť svoju ponuku kurzov. Aktuálne je výhra Švédska v kurze od 1,24 do 1,30. Remíza má hodnoty od 6,40 do 7,60. Slováci by zvíťazili s číslom 7,20 až 8,99. Tu sa teda kurzy znížili, je to o čosi pravdepodobnejšie.

    Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho to bude veľmi náročný duel. "Švédi sú silní na puku a majú celý tím z hráčov NHL.

    Tipujem však našu výhru 3:2," uviedol pre agentúru SITA. Takto to vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).

    Švédsko po úvodnej výhre nad Talianskom 5:2 prehralo s večným rivalom z Fínska 1:4. Postupová matematika je už jasná - Slováci môžu ísť nečakane priamo do štvrťfinále. Proti Švédom im stačí zvíťaziť, remizovať, ale aj prehrať o dva góly.

    Spoliehať sa však na nerozhodný výsledok či prehru o určitý počet presných zásahov je nesprávne a môže sa to ľahko vypomstiť.

    VIDEO: Podcast Hokejový BOSS

    Program Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

