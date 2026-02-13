Nagy verí v úspech aj proti ďalšiemu favoritovi. Bude to náročný duel, povedal

Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách začína vrcholiť v skupinovej fáze. Zatiaľ čo B-skupina, kde hrá aj Slovensko, sa skončí už v sobotu 14. februára, zvyšné dve budú finišovať o deň neskôr.
Potom bude nasledovať vyraďovacia časť. Priamo vo štvrťfinále si môžu zahrať hokejisti spod Tatier v prípade sobotnej výhry nad Švédmi, ale aj remízy či prehry o dva góly.
Tretie a záverečné stretnutie v B-skupine má jasného favorita v podobe severanov. Ale rovnakými favoritom boli aj Fíni a predpoklady sa na papieri nepotvrdili.
Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf "Troch koruniek" v kurzoch 1,18 až 1,20. Remíza bola ohodnotená v rozmedzí 6,64 až rovných 7. A prípadné víťazstvo hokejistov Slovenska malo hodnotu medzi 10 a 11.
Tentoraz však stávkové kancelárie Fortuna, Niké a Tipsport museli o čosi zmeniť svoju ponuku kurzov. Aktuálne je výhra Švédska v kurze od 1,24 do 1,30. Remíza má hodnoty od 6,40 do 7,60. Slováci by zvíťazili s číslom 7,20 až 8,99. Tu sa teda kurzy znížili, je to o čosi pravdepodobnejšie.
Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho to bude veľmi náročný duel. "Švédi sú silní na puku a majú celý tím z hráčov NHL.
Tipujem však našu výhru 3:2," uviedol pre agentúru SITA. Takto to vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).
Švédsko po úvodnej výhre nad Talianskom 5:2 prehralo s večným rivalom z Fínska 1:4. Postupová matematika je už jasná - Slováci môžu ísť nečakane priamo do štvrťfinále. Proti Švédom im stačí zvíťaziť, remizovať, ale aj prehrať o dva góly.
Spoliehať sa však na nerozhodný výsledok či prehru o určitý počet presných zásahov je nesprávne a môže sa to ľahko vypomstiť.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
Program Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026
Tabuľka skupiny C
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara