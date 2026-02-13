Fíni sa z prehry proti Slovákom rýchlo spamätali. V severskom derby uspeli proti Švédsku

Hokej na ZOH 2026 - skupina B
Fínsko - Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Matinpalo (Kakko, Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola), 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Granlund, Hintz) – 25. Dahlin (Nylander, Raymond)
Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), Rooney (USA) - Cherrey (Kan.), Davis (USA), vylúčení: 9:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0
Diváci: 11.336
Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kapanen
Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Raymond, E. Lindholm, Bratt – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Zibanejad, Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg
Hokejisti Fínska si pripísali prvé víťazstvo na olympijskom turnaji v Miláne.
V severskom derby zdolali v piatkovom dueli B-skupiny Švédsko 4:1 gólmi Nikolasa Matinpala, Antona Lundella, Joela Armiu a Mikka Rantanena.
Napravili si tak chuť po prehre 1:4 so Slovenskom a bodovo sa dotiahli na „tri korunky“. Na čele sú so šiestimi bodmi reprezentanti Slovenska.
O poradí v základnej skupine definitívne rozhodnú sobotné duely, keď sa najskôr Švédi stretnú so Slovenskom (12.10 h) a na Fínov čaká súboj proti domácim Talianom (16.40 h).
Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára osemfinálové play off.
Tabuľka skupiny B
Priebeh zápasu Fínsko - Švédsko
I. tretina:
Švédi boli v úvode aktívnejší, ale nedokázali využiť ani presilovku pri vylúčení Haulu a skóre sa menilo na druhej strane, keď sa v 8. minúte strelou švihom z ľavej strany k bližšej žŕdke presadil obranca Matinpalo.
Ešte do prestávky sa „Suomi“ dostali do dvojgólového náskoku - v 16. minúte nahodil puk pred bránku Luostarinen a Lundellov teč preloboval brankára Gustavssona - 2:0.
Regulárnosť gólu potvrdil aj videorozhodca, ktorý skúmal možnú hru vysokou hokejkou.
II. tretina:
V prostrednej časti sa dočkali aj Švédi, ktorí svoju v poradí tretiu presilovku pretavili na skorigovanie stavu.
Nylander poslal puk dozadu smerom na modrú na zadáka Dahlina a ten z prvej prekonal Sarosa na 1:2.
Fíni si však vzali dvojgólový náskok späť a v oslabení sa o to strelou ponad rameno brankára postaral Armia v 33. minúte.
Na konci druhej tretiny ešte divákov zaujala hromadná šarvátka a v tretej Švédi napriek jasne streleckej prevahe nedokázali zdramatizovať koncovku
III. tretina:
Naopak, Rantanen do prázdnej bránky spečatil triumf svojho tímu.
Hlasy po zápase
Sebastian Aho, útočník Fínska: „Pracovali sme naozaj tvrdo a sme radi, že sme to zvládli. Bol to veľmi emotívny duel, v ktorom sa stretli dva naozaj dobré tímy. Takéto zápasy si človek užíva. Už keď sme dnes vošli do arény, vedeli sme, že to bude veľký zápas.“
Alexander Wennberg, útočník Švédska: „Nevydaril sa nám začiatok. Súper využil šance, dal dva góly a potom hral inteligentne, veľa nám nedovolil. Boli fázy, keď sme hrali naozaj dobre, ale v iných sme trochu zaostávali. Turnaj je však ešte len na začiatku a my sa chceme stále zlepšovať a zlepšovať.“
