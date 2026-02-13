    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fíni sa z prehry proti Slovákom rýchlo spamätali. V severskom derby uspeli proti Švédsku

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Švédsku na ZOH 2026.
    Fotogaléria (17)
    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Švédsku na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 14:42
    Fínsko zdolalo Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026. Pozrite si sumár, góly a priebeh zápasu.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina B

    Fínsko - Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

    Góly: 8. Matinpalo (Kakko, Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola), 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Granlund, Hintz) – 25. Dahlin (Nylander, Raymond)

    Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), Rooney (USA) - Cherrey (Kan.), Davis (USA), vylúčení: 9:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0

    Diváci: 11.336

    Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kapanen

    Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Raymond, E. Lindholm, Bratt – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Zibanejad, Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg

    Hokejisti Fínska si pripísali prvé víťazstvo na olympijskom turnaji v Miláne.

    V severskom derby zdolali v piatkovom dueli B-skupiny Švédsko 4:1 gólmi Nikolasa Matinpala, Antona Lundella, Joela Armiu a Mikka Rantanena.

    Napravili si tak chuť po prehre 1:4 so Slovenskom a bodovo sa dotiahli na „tri korunky“. Na čele sú so šiestimi bodmi reprezentanti Slovenska.

    O poradí v základnej skupine definitívne rozhodnú sobotné duely, keď sa najskôr Švédi stretnú so Slovenskom (12.10 h) a na Fínov čaká súboj proti domácim Talianom (16.40 h).

    Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára osemfinálové play off.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    17 fotografií

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - Švédsko

    I. tretina:

    Švédi boli v úvode aktívnejší, ale nedokázali využiť ani presilovku pri vylúčení Haulu a skóre sa menilo na druhej strane, keď sa v 8. minúte strelou švihom z ľavej strany k bližšej žŕdke presadil obranca Matinpalo.

    Ešte do prestávky sa „Suomi“ dostali do dvojgólového náskoku - v 16. minúte nahodil puk pred bránku Luostarinen a Lundellov teč preloboval brankára Gustavssona - 2:0.

    Regulárnosť gólu potvrdil aj videorozhodca, ktorý skúmal možnú hru vysokou hokejkou.

    II. tretina:

    V prostrednej časti sa dočkali aj Švédi, ktorí svoju v poradí tretiu presilovku pretavili na skorigovanie stavu.

    Nylander poslal puk dozadu smerom na modrú na zadáka Dahlina a ten z prvej prekonal Sarosa na 1:2.

    Fíni si však vzali dvojgólový náskok späť a v oslabení sa o to strelou ponad rameno brankára postaral Armia v 33. minúte.

    Na konci druhej tretiny ešte divákov zaujala hromadná šarvátka a v tretej Švédi napriek jasne streleckej prevahe nedokázali zdramatizovať koncovku

    III. tretina:

    Naopak, Rantanen do prázdnej bránky spečatil triumf svojho tímu.

    Hlasy po zápase

    Sebastian Aho, útočník Fínska: „Pracovali sme naozaj tvrdo a sme radi, že sme to zvládli. Bol to veľmi emotívny duel, v ktorom sa stretli dva naozaj dobré tímy. Takéto zápasy si človek užíva. Už keď sme dnes vošli do arény, vedeli sme, že to bude veľký zápas.“

    Alexander Wennberg, útočník Švédska: „Nevydaril sa nám začiatok. Súper využil šance, dal dva góly a potom hral inteligentne, veľa nám nedovolil. Boli fázy, keď sme hrali naozaj dobre, ale v iných sme trochu zaostávali. Turnaj je však ešte len na začiatku a my sa chceme stále zlepšovať a zlepšovať.“

