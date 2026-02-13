ONLINE: Kanada - Švajčiarsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Kanada a Švajčiarsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Kanada - Švajčiarsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)
Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
13.02.2026 o 21:10
2. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Kanada a Švajčiarsko.
Kanada je historicky najúspešnejším tímom zimných olympijských hier s deviatimi zlatými medailami a celkovo pätnástimi cennými kovmi. Aj tentoraz patrí medzi hlavných favoritov, keďže na turnaj dorazila s najsilnejším možným výberom vrátane hráčov z NHL. Svoju kvalitu potvrdila hneď v úvode, keď jasne zdolala Česko 5:0 a výrazne si pomohla v boji o prvenstvo v skupine. Na jeho potvrdenie potrebuje zvládnuť aj súboj so Švajčiarskom.
Švajčiari pricestovali s jedným z najsilnejších kádrov za posledné roky a majú ambíciu prekvapiť. Hoci ich olympijská medailová história siaha do dávnej minulosti, aktuálny výber chce mieriť vysoko. V prvom zápase skupiny potvrdili rolu favorita proti Francúzsku víťazstvom 4:0 a teraz ich čaká priamy duel o prvé miesto. Ten napovie, či môžu reálne pomýšľať na veľký turnajový úspech.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 13.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
