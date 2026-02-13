ONLINE: Kanada - Švajčiarsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|13. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Kanada - Švajčiarsko.

    Kanada a Švajčiarsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Kanada - Švajčiarsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)

    Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
    13.02.2026 o 21:10
    2. kolo
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Kanada a Švajčiarsko.

    Kanada je historicky najúspešnejším tímom zimných olympijských hier s deviatimi zlatými medailami a celkovo pätnástimi cennými kovmi. Aj tentoraz patrí medzi hlavných favoritov, keďže na turnaj dorazila s najsilnejším možným výberom vrátane hráčov z NHL. Svoju kvalitu potvrdila hneď v úvode, keď jasne zdolala Česko 5:0 a výrazne si pomohla v boji o prvenstvo v skupine. Na jeho potvrdenie potrebuje zvládnuť aj súboj so Švajčiarskom.

    Švajčiari pricestovali s jedným z najsilnejších kádrov za posledné roky a majú ambíciu prekvapiť. Hoci ich olympijská medailová história siaha do dávnej minulosti, aktuálny výber chce mieriť vysoko. V prvom zápase skupiny potvrdili rolu favorita proti Francúzsku víťazstvom 4:0 a teraz ich čaká priamy duel o prvé miesto. Ten napovie, či môžu reálne pomýšľať na veľký turnajový úspech.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:8
    3
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

