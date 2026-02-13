Slováci sa nechali strhnúť emóciami. Talianski tifosi poznali Hossu aj Mikitu

Nebola to žiadna naháňačka za lepším skóre, ktoré budú Slováci potrebovať. V druhom zápase olympijského hokejového turnaja v Miláne vyhrali slovenskí hokejisti nad talianskymi tesne 3:2.
Situácia v B-skupine sa zamotala. Slovensko ju vedie so šiestimi bodmi, ale prvé miesto majú stále na dosah aj Fíni alebo Švédi a Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí. O všetko rozhodne sobota.
Fiera Milano Rho je s plochou vyše 400-tisíc metrov štvorcových najväčší výstavný komplex v Európe a štvrtý na svete. Organizátori ZOH 2026 tu pre potreby hier vybudovali rýchlokorčuliarsky ovál aj menšiu hokejovú halu.
V jednom z dvadsiatich obrovských pavilónov situovali klzisko a okolo neho vytiahli tribúny na oceľových rúrach pre vyše päťtisíc divákov. Slovenských bolo oveľa viac než domácich a zrejme nečakali, že uvidia takú drámu.
Tatar: Nechali sme sa strhnúť
"Nepodcenili sme ich. Čakali sme, že to bude ťažké. Viedli sme, mali sme ostať pokojnejší, ale nechali sme sa sa strhnúť emóciami.
Bolo tam niekoľko nervóznych momentov a zákrokov, s ktorými niektorí ľudia môžu polemizovať. Hrali sme viackrát v oslabení, Taliani skórovali a bol z toho vyrovnaný zápas. Ale napokon sme to zvládli. Šesť bodov po dvoch zápasoch by sme brali," hodnotil kapitán Tomáš Tatar.
Na uplynulých dvoch zimných olympiádach v Ázii čelili v hokejovom turnaji elitným mužstvám aj dvaja outsideri - Kórejská republika a Čína. Toto však nie je prípad hostiteľov z Talianska.
Fínsky trénersky stratég Jukka Jalonen pripravil Talianov na olympijský turnaj perfektne. Uplynulé tri roky strávili v nižšej 1.A divízii, ale tento rok si už zahrajú na MS vo Švajčiarsku.
V Miláne dlho trápili Švédov (2:5) a tuho odolávali aj proti Slovákom.
Slafkovský: Brankári sú výborní
"Na tomto turnaji nie je nikto jednoduchý súper. Samozrejme, keby nám padlo v prvej polovici do bránky viac striel, bolo by to celkom iný zápas.
Na druhej strane, aj Taliani mali zopár dobrých šancí, z ktorých mohli skórovať. Trochu sme sa trápili.
V prvom rade by sme mali zjednodušiť našu v ofenzíve, posielať puk na bránku a vytvoriť priestor na dorážku. To je kľúč," vravel obranca Martin Fehérváry.
Brankár Stanislav Škorvánek vytiahol viacero dôležitých zákrokov. Kľúčový v úvode tretej tretiny za stavu 2:1 v talianskej presilovke. Purdeller zakončoval do odkrytej časti bránky, no v tom sa v dráhe puku zjavila lapačka ležiaceho slovenského brankára.
"Som rád, že z toho nebol gól. Táto hala nám nesedela. Mali sme tu pred zápasom iba jeden tréning. Musíme brať tri body a sústrediť sa na Švédov.
Keď už máme šancu postúpiť priamo do štvrťfinále, musíme ju využiť. Proti Fínom sme ukázali, že na to máme," vravel brankár českého Hradca Králové. Pri zmienke o tom, že fanúšikovia na Slovensku už vytiahli postupové kalkulačky, sa len pousmial.
Škorvánov výkon ocenil aj Juraj Slafkovský. "Naši brankári chytajú zatiaľ výborne," hovoril zámorským novinárom v mixzóne. Útočník Montrealu je rád, že na zápas proti Švédom sa Slováci vrátia do hlavnej olympijskej arény Santa Gulia. "Je väčšia a v hľadisku bude viac fanúšikov," vysvetlil dôvody.
Talianom drukovali aj Američania
Talianski fanúšikovia boli v závere vo vytržení. Bolo medzi nimi aj zopár v talianskych hokejových dresoch - ale neboli to typickí Taliani.
"Sme Američania, ale náš dedo bol Talian. Prišli sme do Milána užiť si olympiádu, raz fandíme Talianom inokedy Američanom.
Atmosféra je úžasná a slovenskí fanúšikovia tiež," vysvetľujú Phil a Dan Alvarovci z New Jersey. Doma chodia na zápasy Devils, pozorne sledujú výkony Šimona Nemca a v dobrom spomínajú na Tomáša Tatara.
Aj Katelyn a Nick dorazili spoza mora. Nickova stará mama je z Florencie a dedko z Poľska.
"Boli sme aj na zápase Slovensko - Fínsko, bol jeden z najlepších, aké som videla," vravela Katelyn.
Nick je veľký fanúšik tímu NHL Chicago Blackhawks. Pri zmienke, že ho spovedajú reportéri zo Slovenska, vyhŕkol dve mená: Marián Hossa a Stan Mikita.
