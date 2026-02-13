10.02.2026 06:00
Hagara bol po voľnej jazde veľmi sklamaný. Dvakrát spadol a klesne v poradí

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na ZOH 2026.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 20:04
Jeho celkové skóre v Miláne je 202, 38 bodu.

/Správu aktualizujeme/

Slovenskému krasokorčuliarovi Adamovi Hagarovi voľná jazda na zimnej olympiáde v Miláne 2026 nevyšla.

Spadol z úvodného štvoritého tulupa, potom skočil kombináciu trojitého axla s dvojitým tulupom, ale následne opäť spadol po ďalšom trojitom axli.

V ďalšej časti jazdy zabojoval, skočil kombináciu trojitého flipa s trojitým tulupom, aj náročnú sekvenciu trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami. Zvládol aj trojitý flip, lenže pri rittbergri znovu prišlo zaváhanie a skočil iba dvojitý.

Vo voľnej jazde dostal iba 122,08 bodu a klesol na priebežné posledné miesto poradia. Jeho osobné maximum vo voľnej jazde je 157,48 bodu.

"Keď sa všetko vyskáče, je to jednoduché, ale akonáhle z prvého skoku spadnete, tá jazda je veľmi ťažká a pre mňa bola extrémne náročná. Snažil som sa bojovať ďalej, nevzdal som sa, na to som hrdý. Samozrejme, aj posledný skok mal byť trojitý namiesto dvojitého.

Nohy mi dnes vôbec nešli. Budem sa snažiť z toho poučiť a natrénovať to lepšie a lepšie. Teším sa už na majstrovstvá sveta v Prahe. Chcem sa tiež poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí prišli sem a povzbudzovali ma, aj tým, ktorí ma sledovali doma," hodnotil bezprostredne po pretekoch 19-ročný pretekár.

