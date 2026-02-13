Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezda

Kanada, USA a Švédsko.
Len tieto tri tímy majú na zimných olympijských hrách mužstvá zložené výlučne z hráčov NHL.
Hráči vo švédskej nominácii odohrali v profilige dohromady 16 880 zápasov. To je viac ako hráči Kanady aj USA.
„Tri korunky“ majú výber plný hviezd, ktorý bude sklamaný, ak z Milána odíde bez medaily.
Práve proti Švédsku nastúpia Slováci v poslednom zápase B-skupiny na ZOH 2026. Pôjde v ňom o viac, ako sa pred turnajom čakalo. V hre je priamy postup do štvrťfinále.
Tímy sa stretnú v sobotu 14. februára o 12:10.
Nylander: Je to zápas, ktorý musíme vyhrať
Švédi do olympijského turnaja vstúpili výhrou 5:2 nad Talianskom.
V stretnutí však prehrávali a v polovici bol stav ešte vyrovnaný 2:2. Severania potvrdili rolu favorita a duel nakoniec vzali do rúk.
Nedarilo sa im v piatok proti Fínom. Aj napriek streleckej prevahe podľahli susedom 1:4.
Pred sobotným stretnutím tak Švédi majú na konte tri body a skóre 6:6, zatiaľ čo Slováci majú šesť bodov a so skóre 7:3 sú na prvom mieste v tabuľke.
„Hovoríme, že nikto sa nepozerá, ale pozeráme sa,“ povedal o postavení v B-skupine Pavol Regenda.
„Hráme tak, aby sme mali čo najlepšiu pozíciu po základnej časti. Zvládli sme zápasy proti Fínsku aj Taliansku a rovnako pôjdeme aj do stretnutia proti Švédom. Budeme chcieť vyhrať.“
Akýkoľvek bodový zisk by pre Slovensko znamenal prvé miesto v skupine a priamy postup do štvrťfinále.
Zverenci Vladimíra Országha však môžu medzi najlepšiu osmičku preniknúť aj v prípade prehry. Stalo by sa tak, ak by Fíni vyhrali nad Talianskom za tri body a Slováci by zároveň proti Švédom neprehrali o viac ako dva góly.
„Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale máme šancu byť prví, je tam veľká šanca. Keby nám ktosi povedal pred turnajom, že môžeme byť priamo vo štvrťfinále, tak by sme to zobrali všetkými desiatimi. Musíme sa na to prichystať, lebo to bude veľmi ťažký zápas,“ hovoril útočník Oliver Okuliar.
Švédi berú duel proti Slovákom ako veľmi dôležitý pred zvyškom turnaja.
„Je to zápas, ktorý musíme vyhrať a je pre nás dobré, že ho odohráme aj smerom do zvyšku turnaja. Musíme hrať náš hokej. Lepší zápas pre nás sme si v tejto fáze ani nemohli priať,“ povedal útočník William Nylander.
Skúsení víťazi aj súčasné hviezdy
Do súčasnej sezóny NHL zasiahlo až 95 švédskych hokejistov. Tréner Sam Hallam si tak mal z čoho vyberať.
Švédi majú v tejto sezóne v zámorskej profilige 19 hráčov, ktorí získali už aspoň 30 bodov a aj troch, ktorí ich majú minimálne 50.
Ich olympijský káder tvorí mix skúsených hráčov s bohatým životopisom aj veľký počet súčasných hviezd profiligy.
Medzi najstarších Švédov patria obrancovia Erik Karlsson a Victor Hedman, ktorí majú dohromady štyri Norrisove trofeje pre najlepších zadákov NHL.
V útoku zas skúsenosti prináša kapitán Gabriel Landeskog – dlhoročný líder Colorada.
Okrem toho má mužstvo viacerých hráčov, ktorí ťahajú svoje kluby v NHL.
Rasmus Dahlin patrí k najlepším obrancom súťaže, 23-ročný Lucas Raymond je najproduktívnejší Švéd v sezóne (60 bodov v 56 zápasoch), William Nylander je líder ofenzívy Toronta a v bránke rastie hviezda budúcnosti Jesper Wallstedt.
A to sme ešte nespomenuli Jespera Bratta, Eliasa Petterssona, Mika Zibanejada, Filipa Forsberga či Joela Eriksson-Eka. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a ak by sme chceli vymenovať každého, kto môže mať zásadný vplyv na úspech Švédska, museli by sme vymenovať hádam celú nomináciu.
So Švédmi jednoducho treba rátať.
Posledná výhra nad Švédmi bola bronzová
Švédi sú pre Slovákov ťažkým súperom. Z posledných piatich vzájomných duelov zvíťazili slovenskí reprezentanti raz.
Ide o pamätný bronzový duel na ZOH 2022 v Pekingu. Slovensko v ňom vyhralo 4:0 a prvýkrát v histórii získalo cenný kov na olympijských hrách.
Všetci hráči Slovenska, ktorí vtedy bodovali, sú súčasťou tímu aj v Miláne. Dva góly strelil Slafkovský, Regenda mal bilanciu 1+1, presný zásah si pripísal aj Takáč a asistencie zaznamenali Čerešňák s Cehlárikom.
Na výhru nad Švédskom na veľkom turnaji Slovensko predtým čakalo poriadne dlho, ale prišla tiež na ZOH. Konkrétne v roku 2010 vo Vancouveri, keď si pamätný výber trénera Filca poradil so Severanmi vo štvrťfinále 4:3.
Švédsko bude proti Slovensku veľkým favoritom. To však platilo aj o Fínoch.
„Švédi patria k top favoritom na turnaji, takže my sa na ten zápas tešíme. Nám úplne nevyhovujú zápasy, keď musíme tvoriť a byť favoriti, ako to bolo proti Talianom. Určite pôjdeme do zápasu s tým, že chceme byť úspešní,“ hovoril slovenský tréner Országh.
Slováci budú podľa jeho slov myslieť aj na skóre. „Určite to budeme mať v hlave a budeme počítať aj s alternatívou, že bude treba odvolať brankára,“ dodal lodivod mužstva.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
