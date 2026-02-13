Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistu

13.02.2026 06:00
TASR|13. feb 2026 o 10:13
Ukrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny.

Viacerí poslanci Európskeho parlamentu sa postavili proti vylúčeniu ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Ukrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie približne 20 športovkýň a športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny na Ukrajine.

„Vylúčenie Heraskeviča a zákaz jeho prilby považujeme za nesprávne. Sankcionovanie spomienky so sebou nesie riziko, že bude samo vnímané ako politické rozhodnutie a tým podkope olympijskú myšlienku,“ napísalo približne 40 poslancov Európskeho parlamentu okolo iniciátora Erika Marquardta v liste adresovanom Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV).

„Preto naliehavo vyzývame MOV, aby toto rozhodnutie prehodnotil,“ citovala ďalej z listu agentúra DPA.

„Spomienka na utrpenie vojny a na športovkyne a športovcov zabitých v rozpore s medzinárodným právom nie je propagandou ani politickou demonštráciou.

Toto pripomenutie je prejavom úcty a pamiatky. Tým zodpovedá podstate olympijskej myšlienky,“ uvádza sa v liste.

