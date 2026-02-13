Veľké finále českej snoubordistke nevyšlo. Pre svoju krajinu však získala už tretí cenný kov

ZOH 2026 - snoubording
Ženy - snoubordkros:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Josie Baffová
Austrália
2.
Eva Adamczyková
Česko
3.
Michela Moioliová
Taliansko
4.
Noemie Wiedmerová
Švajčiarsko
5.
Pia Zerkholdová
Rakúsko
6.
Julia Nirani-Pereiirová
Francúzsko
Austrálska snoubordistka Josie Baffová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v disciplíne snoubordkros.
Vo veľkom finále v Livigno Snow Parku triumfovala pred Češkou Evou Adamczykovou, bronz vybojovala domáca Talianka Michaela Moioliová.
Dvadsaťtriročná Baffová dosiahla najväčší úspech v doterajšej kariére, v minulosti bola strieborná na MS 2023.
VIDEO: Zostrih pretekov v snoubordkrose
Adamczyková, najrýchlejšia v predpoludňajšej kvalifikácii, získala pre českú výpravu tretí cenný kov a skompletizovala svoju medailovú zbierku zo zimných hier.
Zlato brala na ZOH 2014 v Soči, o štyri roky neskôr si z Pjongčangu odniesla bronz. Tretia Moioliová sa v Pjongčangu stala olympijskou šampiónkou.
