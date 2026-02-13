13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Johannes Hösflot Kläbo.
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
Quentin Fillon Maillet.
Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpil
Veľké finále českej snoubordistke nevyšlo. Pre svoju krajinu však získala už tretí cenný kov

Eva Adamczyková vo finále s číslom 1.
Eva Adamczyková vo finále s číslom 1. (Autor: TASR/AP)
13. feb 2026 o 15:13
Najväčší úspech v doterajšej kariére dosiahla austrálska snoubordistka Josie Baffová.

ZOH 2026 - snoubording

Ženy - snoubordkros:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Josie Baffová

Austrália

2.

Eva Adamczyková

Česko

3.

Michela Moioliová

Taliansko

4.

Noemie Wiedmerová

Švajčiarsko

5.

Pia Zerkholdová

Rakúsko

6.

Julia Nirani-Pereiirová

Francúzsko

Austrálska snoubordistka Josie Baffová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v disciplíne snoubordkros.

Vo veľkom finále v Livigno Snow Parku triumfovala pred Češkou Evou Adamczykovou, bronz vybojovala domáca Talianka Michaela Moioliová.

Dvadsaťtriročná Baffová dosiahla najväčší úspech v doterajšej kariére, v minulosti bola strieborná na MS 2023.

VIDEO: Zostrih pretekov v snoubordkrose

Adamczyková, najrýchlejšia v predpoludňajšej kvalifikácii, získala pre českú výpravu tretí cenný kov a skompletizovala svoju medailovú zbierku zo zimných hier.

Zlato brala na ZOH 2014 v Soči, o štyri roky neskôr si z Pjongčangu odniesla bronz. Tretia Moioliová sa v Pjongčangu stala olympijskou šampiónkou.

