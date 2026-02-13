    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina A
    5 - 1
    2:1, 1:0, 2:0
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Kanada potvrdila svoju enormnú kvalitu. Švajčiarsku hviezdu odniesli na nosidlách

    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Švajčiarsku.
    Fotogaléria (17)
    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Švajčiarsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 23:39
    Hokejisti Kanady zdolali v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Švajčiarska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina A

    Kanada - Švajčiarsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

    Góly: 6. McDavid (MacKinnon, Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) - 13. Suter (Andrighetto, Kukan).

    Rozhodcovia: Hribik (ČR), O´Rourke (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Kanada: Thompson - Makar, Toews, Parayko, Theodore, Doughty, Harley, Sanheim - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Horvat, Jarvis - Bennett

    Švajčiarsko: A. Schmid - Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Moser, Fora - Fiala, Hischier, Meier - Andrighetto, Malgin, Niederreiter - Kurashev, Thürkauf, Suter - Riat, Jäger, Bertschy - S. Schmid

    Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita, keď vyhrali v skupine A nad Švajčiarskom 5:1 vo svojom druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Stali sa tak prvými štvrťfinalistami olympijského turnaja. Po triumfe 5:0 nad Českom potvrdili hráči „javorového listu“ rolu favorita aj v piatkovom stretnutí.

    So šiestimi bodmi už nemôžu prísť o prvenstvo v A-skupine, keďže pred Švajčiarskom a Českom majú trojbodový náskok a s oboma tímami majú lepšie vzájomné zápasy. Zhodne po tri body za gól a dve asistencie si proti Helvétom pripísali Connor McDavid a Nathan MacKinnon.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Švajčiarsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Sidney Crosby a jeho zakončenie. Akira Schmid previedol famózny zákrok.
    Švajčiari sa tešia z gólu.
    Kanadský brankár Logan Thompson.
    Sidney Crosby s pukom na hokejke.
    17 fotografií
    Švajčiari oslavujú gól.Pius Suter skóruje.Connor McDavid oslavuje gól.Momentka zo zápasu Kanada - Švajčiarsko.Švajčiarski hokejisti pred zápasom.Connor McDavid sa teší z gólu sa spoluhráčmi.Connor McDavid oslavuje gól.Connor McDavid oslavuje gól Kanady.Brankár Logan Thompson predviedol zákrok.Švajčiarski hokejisti.Kanadský brankár Logan Thompson.Kanaďan Brandon Hagel a švajčiarsky brankár Akira Schmid.Kanadský brankár Logan Thompson so zákrokom.

    Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine nastúpia Kanaďania v nedeľu o 16.40 h proti Francúzsku. Predtým o 12.10 h sa odohrá bitka o druhé miesto medzi Českom a Švajčiarskom.

    Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje predkola play off.

    Švajčiari v závere duelu prišli o svojho lídra Kevina Fialu, ktorého museli odniesť z ľadu na nosidlách.

    Priebeh zápasu

    I. tretina

    Kanaďania otvorili skóre v presilovke zásluhou McDavida, ktorý „vyhnal“ Kukana z trestnej lavice už po 20 sekundách. Náskok mohol zvýšiť Crosby, Švajčiarov podržal A. Schmid. V 11. minúte našiel McDavid pred bránkou súpera Harleyho a ten situáciu zvládol na jednotku.

    Švajčiari sa už o chvíľu dotiahli kontaktným gólom v početnej výhode po tom, ako sa Suter dobre zorientoval v bránkovisku.

    II. tretina

    Na začiatku druhej tretiny Švajčiari nevyužili presilovku a následne ich Celebrini potrestal strelou z prvej po elegantnej spätnej prihrávke MacKinnona. V závere prostrednej časti Švajčiari nevyužili sľubné príležitosti a pykali.

    III. tretina

    V 48. minúte kapitán Crosby po kombinácii svojich spoluhráčov šikovne tečoval puk do siete a prevahu zámorského superfavorita na zlato podčiarkol piatym gólom MacKinnon. V závere zápasu tuhla krv v žilách, keď po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade švajčiarsky útočník Fiala. Za potlesku publika aj hráčov oboch tímov ho po chvíli odniesli na nosidlách.

    Program Kanady na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    5 - 1
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    10:1
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:8
    3
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

