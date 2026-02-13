Kanada potvrdila svoju enormnú kvalitu. Švajčiarsku hviezdu odniesli na nosidlách

Hokej na ZOH 2026 - skupina A
Kanada - Švajčiarsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly: 6. McDavid (MacKinnon, Makar), 11. Harley (McDavid, Wilson), 25. Celebrini (MacKinnon), 48. Crosby (Marner, Makar), 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) - 13. Suter (Andrighetto, Kukan).
Rozhodcovia: Hribik (ČR), O´Rourke (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Kanada: Thompson - Makar, Toews, Parayko, Theodore, Doughty, Harley, Sanheim - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Horvat, Jarvis - Bennett
Švajčiarsko: A. Schmid - Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Moser, Fora - Fiala, Hischier, Meier - Andrighetto, Malgin, Niederreiter - Kurashev, Thürkauf, Suter - Riat, Jäger, Bertschy - S. Schmid
Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita, keď vyhrali v skupine A nad Švajčiarskom 5:1 vo svojom druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.
Stali sa tak prvými štvrťfinalistami olympijského turnaja. Po triumfe 5:0 nad Českom potvrdili hráči „javorového listu“ rolu favorita aj v piatkovom stretnutí.
So šiestimi bodmi už nemôžu prísť o prvenstvo v A-skupine, keďže pred Švajčiarskom a Českom majú trojbodový náskok a s oboma tímami majú lepšie vzájomné zápasy. Zhodne po tri body za gól a dve asistencie si proti Helvétom pripísali Connor McDavid a Nathan MacKinnon.
Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine nastúpia Kanaďania v nedeľu o 16.40 h proti Francúzsku. Predtým o 12.10 h sa odohrá bitka o druhé miesto medzi Českom a Švajčiarskom.
Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje predkola play off.
Švajčiari v závere duelu prišli o svojho lídra Kevina Fialu, ktorého museli odniesť z ľadu na nosidlách.
Priebeh zápasu
I. tretina
Kanaďania otvorili skóre v presilovke zásluhou McDavida, ktorý „vyhnal“ Kukana z trestnej lavice už po 20 sekundách. Náskok mohol zvýšiť Crosby, Švajčiarov podržal A. Schmid. V 11. minúte našiel McDavid pred bránkou súpera Harleyho a ten situáciu zvládol na jednotku.
Švajčiari sa už o chvíľu dotiahli kontaktným gólom v početnej výhode po tom, ako sa Suter dobre zorientoval v bránkovisku.
II. tretina
Na začiatku druhej tretiny Švajčiari nevyužili presilovku a následne ich Celebrini potrestal strelou z prvej po elegantnej spätnej prihrávke MacKinnona. V závere prostrednej časti Švajčiari nevyužili sľubné príležitosti a pykali.
III. tretina
V 48. minúte kapitán Crosby po kombinácii svojich spoluhráčov šikovne tečoval puk do siete a prevahu zámorského superfavorita na zlato podčiarkol piatym gólom MacKinnon. V závere zápasu tuhla krv v žilách, keď po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade švajčiarsky útočník Fiala. Za potlesku publika aj hráčov oboch tímov ho po chvíli odniesli na nosidlách.
Program Kanady na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
Zimná olympiáda Miláno 2026
