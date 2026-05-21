    Prehľad

    ONLINE: Švajčiarsko - Veľká Británia dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Veľká Británia: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Švajčiarsko - Veľká Británia: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|21. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Veľká Británia.

    Švajčiarsko a Veľká Británia dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    21.05.2026 o 20:20
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Veľká Británia
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15. Dnes večer budeme sledovať zápas z hokejových MS vo Švajčiarsku medzi Veľkou Britániou a domácimi hokejistami. Veľká Británia má zatiaľ po troch odohraných zápasoch na svojom konte veľkú nuku. Úvodný zápas prehrala s Rakúskom 2:5. Následne podľahla USA 1:5. V treťom zápas proti Maďarsku sa pravdepodobne odohral zápas o záchranu v najvyššej kategórii. Británia podľahla Maďarsku hladko 0:5. Domáci Švajčiari idú zatiaľ šampionátom podľa predpokladov. V prvom zápase zdolali USA 3:1. Následne zdolali Lotyšsko 4:2. V súboji proti Nemecku predviedli dominantný výkon a zvíťazili 6:1. Vo včerajšom zápase rozstrielali Rakúsko 9:0.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Lotyšsku na MS v hokeji 2026.
    Lotyši márne hľadajú šampionátovú formu. Proti Fínsku utrpeli zahanbujúci debakel
