ONLINE: Švajčiarsko - Veľká Británia dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Švajčiarsko a Veľká Británia dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
21.05.2026 o 20:20
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Veľká Británia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15. Dnes večer budeme sledovať zápas z hokejových MS vo Švajčiarsku medzi Veľkou Britániou a domácimi hokejistami. Veľká Británia má zatiaľ po troch odohraných zápasoch na svojom konte veľkú nuku. Úvodný zápas prehrala s Rakúskom 2:5. Následne podľahla USA 1:5. V treťom zápas proti Maďarsku sa pravdepodobne odohral zápas o záchranu v najvyššej kategórii. Británia podľahla Maďarsku hladko 0:5. Domáci Švajčiari idú zatiaľ šampionátom podľa predpokladov. V prvom zápase zdolali USA 3:1. Následne zdolali Lotyšsko 4:2. V súboji proti Nemecku predviedli dominantný výkon a zvíťazili 6:1. Vo včerajšom zápase rozstrielali Rakúsko 9:0.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body