Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?

13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Live
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne. (Autor: REUTERS)
Sportnet|13. feb 2026 o 15:18
Na ZOH má 16 zverencov z 13 krajín.

Ak budete dnes večer sledovať voľné jazdy krasokorčuliarov na ZOH v Miláne, možno budete mať pocit, že pri každom druhom pretekárovi vidíte toho istého chlapíka.

Oči vás neklamú, naozaj je to stále ten istý človek, hoci si veľmi rýchlo prezlieka kabáty, respektíve bundy.

Šestnásť zverencov

Francúz Benoit Richaud je jedným z najuznávanejších choreografov vo svete krasokorčuľovania. Chce s ním spolupracovať celá svetová špička.

Na olympiáde v Miláne má dokopy šestnásť zverencov z trinástich rôznych krajín.

Siedmi z nich sa predstavili práve v súťaži mužov: Adam Siao Him Fa z Francúzska, Stephen Gogolev z Kanady, Nika Egadze z Gruzínska, Maxim Naumov zo Spojených štátov, Tomas Guarino Sabate zo Španielska, Donovan Carrillo z Mexika a Kao Miura z Japonska.

VIDEO: Bonit Richaud

Spolupráca s choreografom iba veľmi zriedkakedy prebieha na dennej báze. Nové jazdy sa skladajú po sezóne, kde pretekár strávi s choreografom intenzívny týždeň alebo dva. Niekedy sa na pár dní stretnú aj počas sezóny, aby si niečo vylepšili alebo zmenili.

Choreografi však na veľkých súťažiach spravidla sedia vedľa pretekára v kiss & cry spolu s trénerom.

Logistika aj emócie

Benoit Richaud stále chodí celý v čiernom, avšak na olympiáde si jednotlivé štáty dajú záležať na tímovom oblečení. Aj preto si 38-ročný francúzsky choreograf vždy rýchlo oblečie oficiálnu bundu danej krajiny.

„Ľudia sa smejú, lebo zvyčajne nosím čiernu farbu. A teraz sú všetci prekvapení, ako je to možné, že Benoita vidíme v rôznych farbách?“ vravel Richaud v podcaste BBC.

Nie je to jednoduché ani z logistického hľadiska. „Pretekári sú veľmi zlatí a dovolia mi, aby som tie bundy skladoval v mužskej šatni,“ prezradil. Ak jeho pretekári nasledujú po sebe, bundu mu podá tímlíder.

Doplnil, že veľké súťaže sú aj emocionálne veľmi vyčerpávajúce.

„Ak všetci zajazdia dobre, tak je všetko krásne, ale ak to niekto pokazí a ďalší zajazdí super, tak zažívate veľmi protichodné pocity,“ uviedol.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

