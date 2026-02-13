    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Slováci sa tešia z tretieho gólu.
    Fotogaléria (60)
    Slováci sa tešia z tretieho gólu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 18:16
    Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Taliansko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska vyhrali v druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Talianskom 3:2.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke uprostred Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenský hokejový tím počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Prezident SR Peter Pellegrini, jeho poradca pre šport Peter Liker a šéf organizačného výboru pre hokej ZOH Igor Nemeček.Gól Libora Hudačka v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke sprava Tommy Purdeller (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

