    13.02.2026 06:00
    Deň 7
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.
    ONLINE: Adam Hagara ide voľnú jazdu dnes, krasokorčuľovanie na ZOH v Miláne 2026 LIVE
    Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
    Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
    Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
    Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
    Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
    Adam Hagara.
    Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
    Johannes Hösflot Kläbo.
    Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
    Švédky sa po 12 rokoch dostali do semifinále. Ich víťaznú sériu neukončili ani Češky

    Švédky oslavujú postup do semifinále.
    Švédky oslavujú postup do semifinále. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. feb 2026 o 19:30
    ShareTweet0

    Zostali na turnaji naďalej nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.

    Švédske hokejistky si na olympijskom turnaji v Miláne zabezpečili postup do semifinále. V piatkovom štvrťfinále zdolali Česko 2:0 a medzi najlepšou štvorkou na olympiáde sa predstavia prvýkrát od Soči 2014.

    Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová. Češky sa pri svojej druhej účasti na ZOH dlho držali na rozdiel jedného gólu.

    Napokon však nepridali druhé víťazstvo na turnaji a postup potvrdila gólom do prázdnej bránky Hilda Svenssonová. Švédky tak zostali nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.

    Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien

    Štvrťfinále:

    Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

    Góly: 25. Olssonová, 60. Svenssonová

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

