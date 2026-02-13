Švédky sa po 12 rokoch dostali do semifinále. Ich víťaznú sériu neukončili ani Češky

Švédske hokejistky si na olympijskom turnaji v Miláne zabezpečili postup do semifinále. V piatkovom štvrťfinále zdolali Česko 2:0 a medzi najlepšou štvorkou na olympiáde sa predstavia prvýkrát od Soči 2014.
Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová. Češky sa pri svojej druhej účasti na ZOH dlho držali na rozdiel jedného gólu.
Napokon však nepridali druhé víťazstvo na turnaji a postup potvrdila gólom do prázdnej bránky Hilda Svenssonová. Švédky tak zostali nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.
Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien
Štvrťfinále:
Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 25. Olssonová, 60. Svenssonová
