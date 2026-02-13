Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant

Biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne.
Pôjde o šprint na 10 kilometrov. Športovci už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzal Nór Botn.
Slovensko bude reprezentovať dvojica: Šimon Adamov a Jakub Borguľa.
Kde sledovať biatlon na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Prvý menovaný otvorí celé preteky so štartovým číslom 1. Borguľa pôjde na trať ako 71. v poradí. Celkovo sa predstaví 90 biatlonistov.
Štartové čísla - šprint mužov na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
Čas
1
Šimon Adamov
Slovensko
14:00:30 h
71
Jakub Borguľa
Slovensko
14:35:30 h
