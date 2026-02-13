13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant

Šimon Adamov.
Šimon Adamov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. feb 2026 o 07:55
Pozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.

Biatlonisti sa na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavia v druhej individuálnej disciplíne. 

Pôjde o šprint na 10 kilometrov. Športovci už išli vytrvalostné preteky na dvojnásobnej trati, zlato vzal Nór Botn.

Slovensko bude reprezentovať dvojica: Šimon Adamov a Jakub Borguľa

Prvý menovaný otvorí celé preteky so štartovým číslom 1. Borguľa pôjde na trať ako 71. v poradí. Celkovo sa predstaví 90 biatlonistov.

Štartové čísla - šprint mužov na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

Čas

1

Šimon Adamov

Slovensko

14:00:30 h

71

Jakub Borguľa

Slovensko

14:35:30 h

