Skvelý Hlavaj aj famózne góly mladíkov. Slovensko senzačne zdolalo Fínsko po 22 rokoch

Hokej na ZOH 2026 - skupina B
Slovensko - Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) – 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen)
Rozhodcovia: Furlatt (Kan.), MacFarlane – Daisy (obaja USA), Wyonzek (Kan.)
Vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, Sukeľ, Takáč - Cingel
Fínsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen - Rantanen, Hintz, Granlund - Aho, Lehkonen, Teräväinen - Lundell, Luostarinen, Kakko - Tolvanen, Armia, Haula - Kiviranta
Hokejisti Slovenska zvíťazili v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 4:1.
Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Pre Slovákov to bolo historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na ZOH a prvé na vrcholnom podujatí po 22 rokoch.
Slováci aj Fíni nastúpia na ďalší zápas v piatok od 12.10. Slovenských reprezentantov čaká duel proti domácemu Taliansku, Fínov derby proti Švédsku.
Tabuľka skupiny B
Priebeh zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026
I. tretina:
Slováci mali odvážny štart a v úvodných minútach sa viackrát dostali k strelám. Fíni odpovedali sľubnou šancou Kakka, ktorú zneškodnil pohotový Hlavaj.
Slováci išli do vedenia v 8. minúte. Obranca Lehtonen, ktorého napádal Tatar, spravil pod tlakom chybu a puk poslal iba Slafkovskému.
Ten sa efektne vyhol Hintzovi a blafákom do forhendu prekonal Sarosa - 1:0. Fíni boli ofenzívne aktívni, no defenzíva Slovákov na čele s Hlavajom zvládla aj oslabenie po vylúčení Tatara v 14. minúte.
V 18. minúte bol blízko k vyrovnaniu Rantanen, no v kľúčovom momente zasiahol útočník Cingel. Fíni prestrieľali súpera v 1. tretine pomerom 18:5.
II. tretina:
Slovenskí reprezentanti začali druhú tretinu presilovkou po vylúčení Armiu. V nej sa dostali k niekoľkým strelám z väčšej vzdialenosti, ale bez výraznejšej šance.
V 23. minúte dostal Sukeľ menší trest za držanie a jeho spoluhráči následne čelili výraznému tlaku severanov.
Hlavaj si však udržal čisté konto aj po šanciach Rantanena, Aha i Granlunda. Ich tlak však pokračoval a Armia prihrávkou spomedzi kruhov našiel nepokrytého Tolvanena, ktorý dve sekundy po presilovke vyrovnal - 1:1.
Naďalej sa viac hralo pred Hlavajom, ktorý musel byť v strehu. V 30. minúte mohol Slafkovský vrátiť Slovákom náskok, ale Saros zmaril jeho strelu.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 2:1
Stovky slovenských fanúšikov na tribúnach zatlieskali v 32. minúte Hlavajovi, ktorý efektným „semaforom“ chytil strelu Mikkolu.
Slováci dodržiavali hernú disciplínu, dávali si pozor na vylúčenia a po dvoch tretinách držali nádejný stav.
III. tretina:
V úvode tretej tretiny mali oba tímy niekoľko šancí. V slovenskej bránke sa opäť vyznamenal Hlavaj, keď pohotovým zákrokom pravým betónom zmaril šancu Hintza.
V 48. minúte sa po vyhranom buly v útočnom pásme dostal k strele Gernát, Dvorský zvládol súboj pred bránkou a zblízka prestrelil Sarosa - 2:1.
O dve minúty poslal Heiskanen puk mimo hracej plochy, dostal menší trest za zdržovanie a Slováci využili presilovku.
VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho gól na 3:1
Slafkovský sa v nej dostal k strele spoza hráča, na ktorú Saros nedosiahol - 3:1. Fíni sa v 57. minúte dostali k hre bez brankára.
Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom by mal Slafkovský šancu na hetrik, no prišiel o hokejku a v skrumáži pred bránkou napokon uzavrel skóre Ružička.
Hlasy po zápase
Erik Černák, obranca SR: „Sú to úžasné pocity. Vedeli sme, ako máme hrať. Čakali sme fínsky tlak, no ustáli sme to. Postupne sme zlepšili našu hru. Dali sme góly a dokázali to ubrániť. Máme cenné víťazstvo, no týmto sa to nekončí. Výkon Jura Slafkovského bol „masaker.“ Má výbornú sezónu v Montreale a priniesol si to aj do reprezentácie. Je so mnou na izbe a aj to mu pomohlo. Odviedol výbornú prácu. Bol to však výborný tímový výkon. Sme jeden tím a každý z nás vie hrať hokej. Myslím si, že sme dostatočne silní na to, aby sme potrápili každého a vyhrávali aj nad favoritmi.“
Šimon Nemec, obranca SR: „Tréner Vlado Országh priniesol trpezlivosť. Myslím si, že Fínov sme zdolali ich hrou. Ja rád hrám veľkú porciu minút. Keď sa vyhráva, tak sa hrá ľahšie. Čím viac hrám, tým som lepší. Samo Hlavaj bol v bránke výborný, no o neho sme nemali obavy. Verili sme mu. Prvú tretinu sme nehrali najlepšie, no potom sme sa zlepšili. Tešíme sa z tohto víťazstva, no nemôžeme uletieť. Proti Taliansku nás čaká úplne iný hokej. Potešíme sa z dnešného víťazstva, no ideme ďalej. Turnaj je rýchly, na veľkú eufóriu nie je čas.“
Tomáš Tatar, útočník, kapitán SR: „Tento zápas ukázal, aký je dnes vyrovnaný hokej. Fínom patrí veľký rešpekt, sú to skvelí hokejisti. My sme hrali so srdcom a kompaktne. Som hrdý na náš tím, ale aj na fanúšikov. Atmosféra bola elektrizujúca., užívali sme si ju. Prehusťovali sme stredné pásmo a sťažovali sme Fínom prechod do útočného. Robili sme im to, čo robievali oni nám. Naša obetavosť bola skvelá.“
Vladimír Országh, tréner SR: „Bol to skvelý tímový výkon. Každý hráč ktorý je tu, má svoju úlohu a každý ju dnes splnil. Samo Hlavaj nám dal šancu vyhrať tento zápas, Fíni mali veľa striel. Hrali sme dobre okolo brány, nedovolili sme im žiadne dorážky. Juro Slafkovský dal dva góly, ale to určite nie je len o nich dvoch, dnes to bolo o 22 hráčoch, ktorí nastúpili na ľad.“
Oliver Okuliar, útočník SR: „Takéto víťazstvo proti tímu, ktorý je nabitý hráčmi z NHL poteší. Som naozaj hrdý, je to jedno z najväčších víťazstiev Slovenska. Stále však musíme byť na špičkách. Treba to vziať pozitívne, máme tri body, to je skvelé, ale zajtra máme zasa nový deň a potom ideme do zápasu. Musíme byť stále v pokorný.“
Juraj Slafkovský, v zápase 2+1: „Neviem si to vysvetliť, snažím sa hrať takto stále. Kiežby som dal dva góly v každom zápase. Niekedy sa to nestane. Ale bol som na dobrom mieste v dobrom čase a len som strieľal. Som šťastný, že môžem v prvom rade pomáhať víťaziť môjmu tímu, mojej krajine a kamarátom spoluhráčom.“
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara