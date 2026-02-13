13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Live
Šimon Adamov.
Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant
Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciou
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistu
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7Súvisiace

Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciou

Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
SITA|13. feb 2026 o 09:48
ShareTweet0

V stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.

Mala to byť jej najväčšia šanca na zlatú medailu. Nakoniec však pre Dorotheu Wiererovú dopadlo všetko inak ako plánovala. Namiesto zisku cenného kovu radšej prehovorila o téme, o ktorej ostatní radšej mlčia.

Napriek všetkému nebola vo vytrvalostných pretekoch biatlonistiek na 15 kilometrov na zimných olympijských hrách spokojná so svojím 5. miestom so stratou necelých 30 sekúnd na pódiové umiestnenie.

Po ZOH ukončí svoju bohatú a úspešnú kariéru. Ešte predtým sa pridala k hŕstke športovkýň, ktoré sa vyjadrili k menštruácii.

Vo svojej najsilnejšej disciplíne by radšej bojovala o vytúženú prvú olympijskú zlatú medailu ako so svojím vlastným telom.

"Mám menštruáciu. Necítim sa zle, ale som trochu slabá," povedala otvorene v rozhovore pre web sportnews.bz.

"Prečo by ľudia nemali vedieť, že nie ste stopercentný? Veď to je úplne normálne. Taký je životný cyklus nás žien – v pravom zmysle slova," priblížila Wiererová.

VIDEO: Zostrih vytrvalostných pretekov žien na ZOH 2026

Priznala, že "za celú kariéru neboli ani jedny majstrovstvá sveta alebo olympiáda, kde by nemala svoje dni". Teší sa však, že by už v piatok 13. februára mal cyklus skončiť. "Potom zaútočím."

Na svoj výsledok vo vytrvalostných pretekoch však nezhadzuje menštruáciu.

"K tomu treba dodať, že nemám práve najlepšiu techniku bežeckého lyžovania, a preto som na mäkkom snehu doslova zapadala."

Bátovská Fialková pretekala s bolesťami: Najradšej by som na preteky rýchlo zabudla
Súvisiaci článok
Bátovská Fialková pretekala s bolesťami: Najradšej by som na preteky rýchlo zabudla

V stredisku Anterselva sa už radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety. Pred ňou sú ešte ďalšie disciplíny, v ktorých by sa rada konečne dočkala vytúženého zlata pred ukončením kariéry.

"Toto sú moje posledné štyri preteky, chcem si ich užiť. Povzbudzujú ma dokonca aj tréneri súperov, je to fantastické," doplnila pre uvedený portál.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Rebecca Passlerová.
Rebecca Passlerová.
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOH
dnes 10:30
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:45
ONLINE: Bežecké lyžovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hinds, Cenek)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:45
Biatlon

Biatlon

Rebecca Passlerová.
Rebecca Passlerová.
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOH
dnes 10:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciou