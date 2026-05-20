Deň 6 na MS: Česi odvrátili ďalšiu blamáž, Švajčiari spustili gólostroj a Tkachuk priniesol impulz

Šiesty hrací deň na majstrovstvách sveta ukázal, ako rozdielne môžu vyzerať zápasy proti papierovo slabším súperom.
Česi vyslali na taliansku bránku takmer 60 striel, no o povinné víťazstvo bojovali až do tretej tretiny. Kým oni sa trápili s 21-ročným Damianom Clarom, Švajčiari rozstrieľali Rakúsko 9:0 a ich brankár Leonardo Genoni prepísal historické rekordy.
Večer priniesol aj švédsku narodeninovú šou a návrat Matthew Tkachuka, ktorý pomohol USA vydrieť víťazstvo nad Nemeckom až po samostatných nájazdoch.
Obor v bránke privádzal Čechov do zúfalstva
Česi mali za sebou skvelý výkon proti Švédsku a zdalo sa, že po blamáži so Slovinskom sa definitívne vrátili do pohody. Proti Taliansku ich však čakal presne ten typ zápasu, s ktorým má česká reprezentácia dlhodobo problémy.
Drvivá strelecká prevaha, desiatky šancí a na druhej strane brankár, ktorý predvádzal jeden výborný zákrok za druhým.
Tentoraz to bol Damian Clara. Dvadsaťjedenročný brankár, ktorého Anaheim Ducks draftovali v roku 2023 z 60. miesta, absolvoval debut na seniorskom šampionáte a okamžite predviedol výkon, na ktorý budú Taliani ešte dlho spomínať.
„Dvadsaťjedenročný obor v bránke nám opäť doprial streleckú márnosť, ktorú sme už chceli mať za sebou,“ konštatoval komentátor Robert Záruba v štúdiu ČT sport.
Clara odolával jednej šanci za druhou, Roman Červenka nepremenil niekoľko tutoviek a po dvoch tretinách svietil na tabuli šokujúci stav 1:0 pre Taliansko.
Bol to historický moment. Taliani viedli nad Českom po 40 minútach vôbec prvýkrát v dejinách majstrovstiev sveta. Ich jediný gól strelil Nicholas Saracino po obtočení sa okolo bránky a po analýze videorozhodcov, ktorí potvrdili, že puk len tesne prešiel za čiaru.
Česi vyslali na bránku takmer 60 striel, no dlho to vyzeralo, akoby bol taliansky gól zakliaty.
„Česi boli pod obrovským tlakom, ale napokon to zvládli. Klobúk dolu pred Clarom, ktorý podal výborný výkon,“ zhodnotil Milan Antoš.
Povinné víťazstvo vydreli až v závere
Český tím napokon ukázal, že sa zo zaváhania so Slovinskom predsa len poučil. Vyrovnanie zariadil v 46. minúte obranca Marek Alscher.
Rozhodujúci moment prišiel o šesť minút neskôr, keď Jakub Flek presne trafil a odštartoval obrovskú úľavu.
„Spadol mi obrovský kameň zo srdca,“ priznal Flek po zápase pre české médiá.
Taliani sa však nevzdali ani za stavu 1:2 a Česi sa až do posledných sekúnd nemohli cítiť bezpečne.
Definitívnu poistku pridal Dominik Kubalík strelou do prázdnej bránky. Konečný výsledok 3:1 pôsobí pokojne, no v skutočnosti išlo o ďalší mimoriadne náročný večer.
„Bol to boj, ale český tím ho zvládol,“ zhodnotil Záruba. Podobne to videl aj Jan Procházka, podľa ktorého ide o dlhodobý český problém. „Proti slabším súperom sa trápime pravidelne. Je to otázka psychiky a českej mentality.“
Lukáš Sedlák po zápase priznal, že český tím si situáciu zbytočne komplikoval. „Ak vyšlete takmer 60 striel, musíte taký zápas vyhrať,“ povedal pre IIHF.
Česi si napokon pripísali povinné tri body, no namiesto pokojného večera museli až do tretej tretiny zvádzať náročný boj s outsiderom, ktorý ich držal v napätí oveľa dlhšie, než sa očakávalo.
Kruté vytriezvenie po historickom štarte
Kým Česi v súbežnom zápase dlho dobýjali taliansku obranu, Švajčiari predviedli proti Rakúsku presný opak. Každú chybu súpera okamžite potrestali a bez zaváhania premenili svoju prevahu na góly.
„Nevieme zvládať podobné zápasy tak ako dnes Švajčiari, ktorí rozstrieľali Rakúsko,“ poznamenal v štúdiu Jan Procházka, keď porovnával švajčiarsku efektivitu s českým trápením proti Taliansku.
Rakúšania pritom nastupovali vo výbornej nálade. Prvýkrát v histórii vyhrali všetky úvodné tri zápasy na majstrovstvách sveta a patrili k najpríjemnejším prekvapeniam doterajšieho priebehu turnaja.
Domáci Švajčiari im však veľmi rýchlo ukázali, aký je rozdiel medzi vydareným vstupom do šampionátu a mužstvom, ktoré reálne pomýšľa na zisk zlatej medaily.
„Očakávali sme veľmi náročný zápas proti výbornému švajčiarskemu tímu. Bolo vidieť, že boli o triedu, možno o dve triedy lepší než my,“ priznal rakúsky obranca Paul Stapelfeldt pre IIHF.
Švajčiari napokon zvíťazili 9:0 a potvrdili, že na domácom šampionáte sú vo veľkej pohode. Brankár Leonardo Genoni si pripísal už trináste čisté konto na majstrovstvách sveta, čím vytvoril nový historický rekord turnaja.
„Na každom turnaji, na ktorom chytá, mám pocit, že je najlepší brankár,“ vyhlásil Josi.
Narodeninový darček
Slovinci už na tomto šampionáte ukázali, že sa vedia vzoprieť aj papierovo silnejším súperom.
Čechov senzačne zdolali po predĺžení a Slovákov obrali o bod, keď duel dotiahli až do samostatných nájazdov. Proti Švédsku však podobné prekvapenie nepripravili.
Favorit rozhodol prakticky už v prvých dvoch tretinách. Po štyridsiatich minútach viedol 6:0 a bolo po zápase. Slovinci tentoraz nedokázali zopakovať disciplinovaný výkon z duelov so Slovenskom či Českom a od úvodu nestíhali vysokému tempu súpera.
Hlavnou postavou večera bol Jacob de la Rose, ktorý v deň svojich 31. narodenín strelil dva góly.
Útočník Fribourg-Gottéron tak oslávil sviatok v hale, ktorú veľmi dobre pozná, keďže len pred niekoľkými týždňami pomohol tomuto klubu k historicky prvému švajčiarskemu titulu.
Švédi tak po dvoch náročných dueloch s Kanadou a Českom zabrali naplno a bez problémov si pripísali povinné víťazstvo.
Nemci boli blízko
Američania nastupovali proti Nemecku pod tlakom. Obhajcovia titulu mali po štyroch zápasoch na konte iba jedno víťazstvo a ďalšie zaváhanie by ich dostalo do veľmi nepríjemnej situácie.
Do zostavy prvýkrát naskočil Matthew Tkachuk, dvojnásobný víťaz Stanley Cupu, od ktorého si Američania sľubovali nový impulz.
Už po minúte otvoril skóre nemecký kapitán Moritz Seider. Nemci počas zápasu viedli 1:0 aj 3:2 a bol veľmi blízko k jednému z najväčších prekvapení dňa.
„V každom zápase Nemci súperovi darovali nejaký gól. O to viac ich to musí mrzieť, keďže sa na každý presný zásah veľmi nadrú,“ poznamenal komentátor ČT Sport Tomáš Jílek.
Sporné vyrovnanie
Kľúčový moment prišiel v tretej tretine za stavu 3:2 pre Nemecko. Americký útočník Tommy Novak dotlačil puk do siete po situácii, v ktorej sa zdalo, že nemecký brankár už mal puk pod kontrolou.
„Za mňa to bol nesprávne uznaný gól. Brankár mal puk pod kontrolou a Američania všetkou silou tlačila do brankárskeho výstroja,“ hodnotil expert David Pospíšil. Nemci si napokon trénerovu výzvu nevzali a gól platil.
Dráma pokračovala aj v predĺžení, no rozhodnutie prišlo až v samostatných nájazdoch. O víťazstve USA rozhodol až v piatej sérii Ryan Leonard.
„Nemci išli za víťazstvom viac. Američania hrali trochu ľahkovážne a v obrane sa im veľmi nechcelo pracovať. Napokon však rozhodla kvalita ich ofenzívy,“ zhodnotil Jan Procházka.
Pre Nemecko je situácia na turnaji naďalej kritická. Po sympatickom výkone má na konte iba jediný bod.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
