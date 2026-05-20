    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina B
    3 - 1
    0:0, 0:1, 3:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko

    Deň 6 na MS: Česi odvrátili ďalšiu blamáž, Švajčiari spustili gólostroj a Tkachuk priniesol impulz

    Brankár Damian Clara z Talianska čelil takmer 60 strelám.
    Brankár Damian Clara z Talianska čelil takmer 60 strelám. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Nikola Černáková|20. máj 2026 o 23:55
    Sumár 6. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Šiesty hrací deň na majstrovstvách sveta ukázal, ako rozdielne môžu vyzerať zápasy proti papierovo slabším súperom.

    Česi vyslali na taliansku bránku takmer 60 striel, no o povinné víťazstvo bojovali až do tretej tretiny. Kým oni sa trápili s 21-ročným Damianom Clarom, Švajčiari rozstrieľali Rakúsko 9:0 a ich brankár Leonardo Genoni prepísal historické rekordy.

    „Nevieme zvládať podobné zápasy tak ako dnes Švajčiari,“ poznamenal bývalý hokejista Jan Procházka v štúdiu ČT sport.

    Večer priniesol aj švédsku narodeninovú šou a návrat Matthew Tkachuka, ktorý pomohol USA vydrieť víťazstvo nad Nemeckom až po samostatných nájazdoch.

    Obor v bránke privádzal Čechov do zúfalstva

    Česi mali za sebou skvelý výkon proti Švédsku a zdalo sa, že po blamáži so Slovinskom sa definitívne vrátili do pohody. Proti Taliansku ich však čakal presne ten typ zápasu, s ktorým má česká reprezentácia dlhodobo problémy. 

    Drvivá strelecká prevaha, desiatky šancí a na druhej strane brankár, ktorý predvádzal jeden výborný zákrok za druhým.

    Fotogaléria zo zápasu Taliansko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    David Tomášek (vľavo) z Česka a Nicholas Saracino z Talianska bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Na snímke zľava Alex Trivellato, brankár Damian Clara (obaja Taliansko) a Matyáš Melovský z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Marek Alscher a Marco Zanetti počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Marco Zanetti a Marek Alscher počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

    Tentoraz to bol Damian Clara. Dvadsaťjedenročný brankár, ktorého Anaheim Ducks draftovali v roku 2023 z 60. miesta, absolvoval debut na seniorskom šampionáte a okamžite predviedol výkon, na ktorý budú Taliani ešte dlho spomínať.

    „Dvadsaťjedenročný obor v bránke nám opäť doprial streleckú márnosť, ktorú sme už chceli mať za sebou,“ konštatoval komentátor Robert Záruba v štúdiu ČT sport. 

    Clara odolával jednej šanci za druhou, Roman Červenka nepremenil niekoľko tutoviek a po dvoch tretinách svietil na tabuli šokujúci stav 1:0 pre Taliansko.

    Bol to historický moment. Taliani viedli nad Českom po 40 minútach vôbec prvýkrát v dejinách majstrovstiev sveta. Ich jediný gól strelil Nicholas Saracino po obtočení sa okolo bránky a po analýze videorozhodcov, ktorí potvrdili, že puk len tesne prešiel za čiaru.

