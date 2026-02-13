Česi sa radujú z ďalšieho zlata. Mladý rýchlokorčuliar ovládol súťaž s veľkým náskokom

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky - 10 000 m mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Metoděj Jílek
Česko
12:33,43 min
2.
Vladimir Semirunnij
Poľsko
+ 5,65 s
3.
Jorrit Bergsma
Holandsko
+ 7,05 s
4.
Timothy Loubineaud
Francúzsko
+ 10,77 s
5.
Stijn Van De Bunt
Holandsko
+ 12,32 s
6.
Davide Ghiotto
Taliansko
+ 13,29 s
Český rýchlokorčuliar Metoděj Jílek získal svoju druhú medailu na ZOH 2026. V piatok triumfoval v Miláne na trati 10.000 metrov časom 12:33,43 s náskokom viac ako päť sekúnd pred Vladimirom Semirunnijom z Poľska.
Bronz si vybojoval Holanďan Jorrit Bergsma (+7,05). Jílek bral predtým striebro na polovičnej trati.
Zlatom Jílek napodobnil trojnásobnú olympijskú šampiónku Martinu Sáblíkovú. Lúčiaca sa rýchlokorčuliarska legenda, ktorá má z olympijských hier v zbierke sedem medailí, naposledy pod piatimi kruhmi triumfovala v roku 2014 v Soči.
VIDEO: Víťazná jazda Jíleka
Devätnásťročný Jílek bral predtým striebro na polovičnej trati pri svojej olympijskej premiére. V piatok išlo do akcie šesť párov súťažiacich a hoci Jílek začal pomalšie, v závere nasadil tempo, ktoré ho vynieslo až na najvyšší stupienok.
Bilanciu českej výpravy tak zveľadil na štyri cenné kovy - dve zlaté a dve strieborné medaily.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara