    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny

    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry nad Slovinskom na MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry nad Slovinskom na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Martin Turčin, Samuel Grega|21. máj 2026 o 14:30
    Rozhovor s bývalým obrancom Dominikom Graňákom.

    Nikto zo slovenských hokejistov neodohral za reprezentáciu viac ako DOMINIK GRAŇÁK. 

    Bývalý obranca si zahral na dvanástich majstrovstvách sveta, z Helsínk 2012 má striebornú medailu. 

    Na MS v hokeji 2026 pôsobí ako televízny expert stanice JOJ Šport. 

    V rozhovore pre Sportnet zhodnotil doterajšie vystúpenie slovenských hokejistov na šampionáte, vysvetlil, ako vníma trénera Vladimíra Országha a tiež priblížil, ako vyzerá práca skauta pre švajčiarsky klub EV Zug. 

    Ako by ste zhodnotili doterajšie výkony slovenských hokejistov?

    Pozitívne. Veľa sa rieši herný prejav a možno si časť fanúšikov predstavovala iné výsledky alebo inú hru, ale za mňa je pozitívne už to, že dokázali v prvých troch zápasoch trikrát vyhrať, aj keď proti Slovinsku „len“ za dva body. 

    Toto mužstvo nie je veľmi skúsené a nechcem, aby to vyznelo dehonestujúco, ale nie je tam až toľko talentu, aby tie zápasy rozhodovali jasne. Skôr si ich musia odpracovať, čo podľa mňa robia.

    Áno, niekedy tam boli menej vydarené fázy, ale celkovo to hodnotím pozitívne. Keby niekto pred turnajom povedal, že po troch zápasoch budeme mať tri výhry, myslím si, že väčšina chalanov aj slovenská verejnosť by to brali.

    Aký bol herný prejav tímu z vášho pohľadu?

    Najviac tam rezonovala nevyrovnanosť. Niektoré fázy zápasov boli naozaj veľmi dobré, koncentrované a rýchle, chalani pôsobili vyspelo, a potom prišli výpadky. 

    Lenže dnes je svetová špička veľmi vyrovnaná a už nie je taká úzka ako kedysi. Na takomto turnaji, obzvlášť v olympijskom roku, je ťažké povedať, kto vlastne patrí medzi úplnú špičku.

    Takéto výpadky sa nevyhýbajú ani skúsenejším mužstvám. 

    Celkový prejav mužstva je viac defenzívny. To je podľa mňa vplyvom trénera Vladimíra Országha. Keď porovnám jeho systém s Craigom Ramsayom, ten rozdiel v hre jednoznačne vidím.

    Pre diváka je samozrejme atraktívnejšie, keď mužstvo lieta po ľade, hrá s energiou a tlačí sa dopredu. 

    Myslím si však, že tento defenzívnejší štýl viac sedí starším a skúsenejším hráčom než mladým chalanom, ktorí majú veľa energie a radi by ju využili. 

    Turnaj je však krátky, zápasov je veľa a z dlhodobého pohľadu v rámci turnaja je to podľa mňa správny prístup. Hlavne zatiaľ prináša výsledky.

    Môže nevyrovnanosť výkonov spôsobovať to, že Slovensko má najmladší tím na turnaji?

    Veľa hráčov ešte pred zopár rokmi hrávalo juniorku. Potom získali skúsenosti v zámorí, povedzme v AHL, a teraz prídu sem, musia sa rýchlo aklimatizovať, prispôsobiť veľkému klzisku a inému hernému štýlu. To je veľa vecí, na ktoré si musia mladí hráči zvyknúť.

