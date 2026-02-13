Obhajkyne zlata majú problémy. Švédky pokračujú na víťaznej vlne

Reprezentantky Švédska si na turnaji v curlingu na ZOH 2026 pripísali ako prvé tretie víťazstvo. V piatok v Cortine d'Ampezzo zvládli súboj s Dánkami 6:5.
Problémy majú naopak obhajkyne zlata Britky. Proti hráčkam Kórejskej republiky si pripísali druhú prehru na turnaji, navyše vysokú 3:9 a patrí im v tabuľke posledné 10. miesto.
Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.
ZOH26 - curling - ženy základná skupina, 3. kolo
Dánsko - Švédsko 5:6
Čína - Švajčiarsko 5:7
USA - Kanada 9:8
Veľká Británia - Kórejská rep. 3:9
Zimná olympiáda Miláno 2026
