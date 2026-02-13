Pospíšil: Rozhodcovia ma už dávno takto nerozpálili. V malej hale som sa cítil ako malý chlapec

Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na olympijskom turnaji šesť bodov a v sobotu zabojujú o priamy postup do štvrťfinále.
„Čaká nás veľmi dôležitý zápas. Verím, že sa naň pripravíme čo najlepšie a určite to pre Švédov nebude jednoduché," hovorí útočník MARTIN POSPÍŠIL.
Prekvapili vás v niečom Taliani?
Vedeli sme, do čoho ideme, že to nebude ľahký zápas. Taliani mali veľa energie, veľmi dobre korčuľovali. Škoda, že sme nevyužili viac šancí. Parádne nás zasa podržal brankár, takže berieme víťazstvo a ideme ďalej.
Potvrdilo sa, že zápasy, do ktorých nastupujete v pozícii favorita, bývajú veľmi náročné?
Presvedčil som sa o tom aj na majstrovstvách sveta v Ostrave. Pamätám si zápas proti Poliakom. Neviem prečo, ale mám ho v hlave ako jeden z najťažších zápasov, ktoré som odohral.
Na takejto úrovni každý vie korčuľovať, každý vie dohrať súboj a rozhodujú detaily. Vedeli sme, že dnes to nebude ľahké, a sme radi, že sme to zvládli.
VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko
Ako ste sa cítili na ľade?
Nebolo to úplne ideálne, ale musím chalanom pomôcť a verím, že do ďalšieho zápasu to bude lepšie.
Boli ste s pribúdajúcim časom a pri tesnom skóre nervózny?
Stále sme verili, že ten zápas vyhráme, hrali sme tak celých 60 minút. Žiadne pochybnosti tam neboli.
Nerozhodili vás niektoré verdikty rozhodcov? Hráči s nimi často diskutovali.
Poviem úprimne, už dlhšie ma rozhodcovia takto nerozpálili. Nebol tam žiadny ofsajd, a aj tak ho zapískali. Potom ma trafil hráč a oni odpískali prihrávku rukou. To sú také veci...
Najmä pri tej prihrávke rukou sme mohli mať čistý puk v útočnom pásme, možno by z toho bola gólová šanca, nikto nevie. Myslím si, že takéto veci by sa nemali stávať.
Aj na striedačke sme si hovorili, že sa musíme trochu upokojiť, lebo emócie sú silné, ale musíme ich udržať pod kontrolou.
Hralo sa už na poludnie. Ako vyzeral váš predzápasový režim?
Bolo to celkom rýchle. Budíček, raňajky, míting, cesta autobusom na štadión. Je po zápase a ešte je pred nami takmer pol dňa. Je to nezvyčajné, ale aspoň si poriadne oddýchneme a pripravíme sa na Švédov.
Z NHL ste zvyknutí hrať oveľa neskôr. Nerobilo vám to problémy?
Podobný rozpis turnaja majú aj ostatné krajiny. Osobne budem radšej hrať takto ako neskoro večer. Teraz, ako sa vraví, do polnoci oslávime víťazstvo a ideme ďalej. Nepozeráme sa dozadu, ale dopredu.
Aký dojem na vás urobila hala s mobilným klziskom na výstavisku a tribúnami blízko ľadu?
Občas mi to pripadalo, ako keď som bol malý chlapec, hral som na turnaji a keď niekto z rodičov niečo zakričal, tak ste všetko počuli. Napriek tomu tam naši fanúšikovia boli v hojnom počte a povzbudzovali nás celý zápas, za čo sme veľmi radi.
Pozeráte sa trochu aj na tabuľku? Slovensko má šesť bodov, čo je možno po dvoch zápasoch aj trochu nečakané. A Fíni zdolali Švédov 4:1.
Situácia sa trochu zamotala, ale v sobotu je veľký deň. Čaká nás veľmi dôležitý zápas. Verím, že sa naň pripravíme čo najlepšie a určite to pre Švédov nebude jednoduché.
