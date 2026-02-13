    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Pospíšil: Rozhodcovia ma už dávno takto nerozpálili. V malej hale som sa cítil ako malý chlapec
    Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Taliansko.
    Spoľahlivý výkon brankára a víťazný gól Ružičku. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    Taliansky brankár Clara leží po treťom slovenskom góle v zápase Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slováci sa nechali strhnúť emóciami. Talianski tifosi poznali Hossu aj Mikitu
    Slovenský útočník Pavol Regenda triafa žŕdku v zápase proti Taliansku.
    Keď Regenda trafil tyčku, zakrútila sa mu hlava. Talianov sme mali potrestať, ale nedalo sa
    Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Dva zápasy, šesť bodov a prvé miesto. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Pospíšil: Rozhodcovia ma už dávno takto nerozpálili. V malej hale som sa cítil ako malý chlapec

    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Fotogaléria (60)
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR)
    Boris Vanya|13. feb 2026 o 19:48
    Rozhovor s Martinom Pospíšilom po zápase proti Taliansku.

    Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na olympijskom turnaji šesť bodov a v sobotu zabojujú o priamy postup do štvrťfinále.

    „Čaká nás veľmi dôležitý zápas. Verím, že sa naň pripravíme čo najlepšie a určite to pre Švédov nebude jednoduché," hovorí útočník MARTIN POSPÍŠIL.

    Z Milána píše Boris VanyaZ Milána píše Boris Vanya

    Prekvapili vás v niečom Taliani?

    Vedeli sme, do čoho ideme, že to nebude ľahký zápas. Taliani mali veľa energie, veľmi dobre korčuľovali. Škoda, že sme nevyužili viac šancí. Parádne nás zasa podržal brankár, takže berieme víťazstvo a ideme ďalej. 

    Potvrdilo sa, že zápasy, do ktorých nastupujete v pozícii favorita, bývajú veľmi náročné?

    Presvedčil som sa o tom aj na majstrovstvách sveta v Ostrave. Pamätám si zápas proti Poliakom. Neviem prečo, ale mám ho v hlave ako jeden z najťažších zápasov, ktoré som odohral.

    Na takejto úrovni každý vie korčuľovať, každý vie dohrať súboj a rozhodujú detaily. Vedeli sme, že dnes to nebude ľahké, a sme radi, že sme to zvládli.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko

    Ako ste sa cítili na ľade?

    Nebolo to úplne ideálne, ale musím chalanom pomôcť a verím, že do ďalšieho zápasu to bude lepšie.

    Boli ste s pribúdajúcim časom a pri tesnom skóre nervózny? 

    Stále sme verili, že ten zápas vyhráme, hrali sme tak celých 60 minút. Žiadne pochybnosti tam neboli.

    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    Súvisiaci článok
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám

    Nerozhodili vás niektoré verdikty rozhodcov? Hráči s nimi často diskutovali.

    Poviem úprimne, už dlhšie ma rozhodcovia takto nerozpálili. Nebol tam žiadny ofsajd, a aj tak ho zapískali. Potom ma trafil hráč a oni odpískali prihrávku rukou. To sú také veci...

    Najmä pri tej prihrávke rukou sme mohli mať čistý puk v útočnom pásme, možno by z toho bola gólová šanca, nikto nevie. Myslím si, že takéto veci by sa nemali stávať.

    Aj na striedačke sme si hovorili, že sa musíme trochu upokojiť, lebo emócie sú silné, ale musíme ich udržať pod kontrolou.

    Hralo sa už na poludnie. Ako vyzeral váš predzápasový režim?

    Bolo to celkom rýchle. Budíček, raňajky, míting, cesta autobusom na štadión. Je po zápase a ešte je pred nami takmer pol dňa. Je to nezvyčajné, ale aspoň si poriadne oddýchneme a pripravíme sa na Švédov.

    Z NHL ste zvyknutí hrať oveľa neskôr. Nerobilo vám to problémy?

    Podobný rozpis turnaja majú aj ostatné krajiny. Osobne budem radšej hrať takto ako neskoro večer. Teraz, ako sa vraví, do polnoci oslávime víťazstvo a ideme ďalej. Nepozeráme sa dozadu, ale dopredu.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    60 fotografií Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dustin Gazley (Taliansko), Jason Seed (Taliansko), brankár Davide Fadani (Taliansko) a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Libor Hudáček (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko) a Tomáš Tatar (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a brankár Davide Fadani (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Mats Frycklund (Taliansko), brankár Damian Clara (Taliansko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a brankár Damian Clara (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Šimon Nemec (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Samuel Hlavaj (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Tommy Purdeller (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Aký dojem na vás urobila hala s mobilným klziskom na výstavisku a tribúnami blízko ľadu?

    Občas mi to pripadalo, ako keď som bol malý chlapec, hral som na turnaji a keď niekto z rodičov niečo zakričal, tak ste všetko počuli. Napriek tomu tam naši fanúšikovia boli v hojnom počte a povzbudzovali nás celý zápas, za čo sme veľmi radi.

    Pozeráte sa trochu aj na tabuľku? Slovensko má šesť bodov, čo je možno po dvoch zápasoch aj trochu nečakané. A Fíni zdolali Švédov 4:1.

    Situácia sa trochu zamotala, ale v sobotu je veľký deň. Čaká nás veľmi dôležitý zápas. Verím, že sa naň pripravíme čo najlepšie a určite to pre Švédov nebude jednoduché.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

