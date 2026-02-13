Ukrajinec vie odpoveď na svoje odvolanie. Arbitrážny súd: Dostal príležitosť

Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič neuspel s odvolaním na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne.
Jeho vylúčenie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa tak stalo definitívnym.
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca vo štvrtok vylúčili z hier krátko pred štartom súťaže jednotlivcov po spore o jeho prilbu.
Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy. Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme.
„Účastník hier má povinnosť riadiť sa pravidlami MOV zhrnutých v Pokynoch o vyjadrovaní sa športovcov. Tie zabezpečujú primeranú rovnováhu medzi právom športovca vyjadriť svoje názory a právom športovca mať plnú pozornosť na predvedenie svojho športového výkonu počas súťaže.
CAS prejavuje sympatie s pánom Heraskevičom a jeho snahe vyjadriť svoj smútok za padlými. Dostal však príležitosť vyjadriť svoje posolstvo iným spôsobom, ako priamo počas pretekov, a to v tréningových jazdách, na sociálnych sieťach, či v mixzóne,“ citovali agentúry DPA a AP z rozhodnutia CAS.
