ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 7 (piatok, 13. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 7. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 7 (piatok, 13. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
13.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 7. deň
Prebiehajúci
Prehľad
Program 7. olympijského dňa:
9:05
Curling – 3. kolo mužů
Kanada – USA
Velká Británie – Itálie
Čína – Norsko
Švýcarsko – Česko
10:00
Snowboarding – snowboardcross žen, kvalifikace
11:45
Běh na lyžích – 10 km volně mužů
12:10
Lední hokej – skupina B mužů
Finsko – Švédsko
Itálie – Slovensko
13:30
Snowboarding – snowboardcross žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
14:00
Biatlon – sprint mužů 10 km
14:05
Curling – 3. kolo žen
Dánsko – Švédsko
Čína – Švýcarsko
USA – Kanada
Velká Británie – Korea
14:41
Snowboarding – snowboardcross žen, finále
16:00
Skeleton – 1. jízda žen
Rychlobruslení – 10 000 m mužů
16:40
Lední hokej – skupina A mužů
Francie – Česko
Lední hokej – čtvrtfinále žen
Česko – Švédsko/Švýcarsko
17:48
Skeleton – 2. jízda žen
19:00
Krasobruslení – volné jízdy mužů
19:05
Curling – 4. kolo mužů
Švýcarsko – Čína
Česko – Norsko
Německo – Itálie
Kanada – Švédsko
19:30
Skeleton – 3. jízda mužů
Snowboarding – U rampa mužů, finále
21:05
Skeleton – 4. jízda mužů
21:10
Lední hokej – skupina A mužů
Kanada – Švýcarsko
Lední hokej – čtvrtfinále žen
USA – Itálie
Prenos
10:26
Curling
Výsledky po 5 endoch:
Kanada – USA 3:2
Veľká Británia – Taliansko 4:5
Čína – Nórsko 3:2
Švajčiarsko – Česko 5:1
Výsledky po 5 endoch:
Kanada – USA 3:2
Veľká Británia – Taliansko 4:5
Čína – Nórsko 3:2
Švajčiarsko – Česko 5:1
9:56
Snowboarding
Na programe je kvalifikácia v snowboardcorsse žien, ktorá slúži na rozradenie 32 pretekárov do 8 jázd, ktoré odštartujú vyraďovaciu fázu o 13:30.
Na programe je kvalifikácia v snowboardcorsse žien, ktorá slúži na rozradenie 32 pretekárov do 8 jázd, ktoré odštartujú vyraďovaciu fázu o 13:30.
9:02
Curling
7. olympijský deň odštartuje kvarteto zápasov v treťom hracom bloku mužského curlingového turnaja.
Kanada – USA
Veľká Británia – Taliansko
Čína – Nórsko
Švajčiarsko – Česko
7. olympijský deň odštartuje kvarteto zápasov v treťom hracom bloku mužského curlingového turnaja.
Kanada – USA
Veľká Británia – Taliansko
Čína – Nórsko
Švajčiarsko – Česko
Začiatok 7. olympijského dňa.
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri texxtovom prenose z prehľadu udalostí 7. dňa na zimných olympijských hrách 2026. V akcii máme dnes niekoľko Slovák a uvidíme aj množstvo medailových rozhodnutí. Bude sa na čo pozerať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
