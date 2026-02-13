    13.02.2026 06:00
    Deň 7
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Šimon Adamov.
    Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant
    Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
    Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciou
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
    Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistu
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 7 (piatok, 13. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 7 (piatok, 13. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 7 (piatok, 13. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 7 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 7. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 7 (piatok, 13. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    13.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 7. deň
    Prebiehajúci
    Prehľad
    Program 7. olympijského dňa:
    9:05
    Curling – 3. kolo mužů
    Kanada – USA
    Velká Británie – Itálie
    Čína – Norsko
    Švýcarsko – Česko

    10:00
    Snowboarding – snowboardcross žen, kvalifikace

    11:45
    Běh na lyžích – 10 km volně mužů

    12:10
    Lední hokej – skupina B mužů
    Finsko – Švédsko
    Itálie – Slovensko

    13:30
    Snowboarding – snowboardcross žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    14:00
    Biatlon – sprint mužů 10 km

    14:05
    Curling – 3. kolo žen
    Dánsko – Švédsko
    Čína – Švýcarsko
    USA – Kanada
    Velká Británie – Korea

    14:41
    Snowboarding – snowboardcross žen, finále

    16:00
    Skeleton – 1. jízda žen
    Rychlobruslení – 10 000 m mužů

    16:40
    Lední hokej – skupina A mužů
    Francie – Česko
    Lední hokej – čtvrtfinále žen
    Česko – Švédsko/Švýcarsko

    17:48
    Skeleton – 2. jízda žen

    19:00
    Krasobruslení – volné jízdy mužů

    19:05
    Curling – 4. kolo mužů
    Švýcarsko – Čína
    Česko – Norsko
    Německo – Itálie
    Kanada – Švédsko

    19:30
    Skeleton – 3. jízda mužů
    Snowboarding – U rampa mužů, finále

    21:05
    Skeleton – 4. jízda mužů

    21:10
    Lední hokej – skupina A mužů
    Kanada – Švýcarsko
    Lední hokej – čtvrtfinále žen
    USA – Itálie
    Prenos
    10:26
    Curling

    Výsledky po 5 endoch:
    Kanada – USA 3:2
    Veľká Británia – Taliansko 4:5
    Čína – Nórsko 3:2
    Švajčiarsko – Česko 5:1
    9:56
    Snowboarding

    Na programe je kvalifikácia v snowboardcorsse žien, ktorá slúži na rozradenie 32 pretekárov do 8 jázd, ktoré odštartujú vyraďovaciu fázu o 13:30.
    9:02
    Curling

    7. olympijský deň odštartuje kvarteto zápasov v treťom hracom bloku mužského curlingového turnaja.
    Kanada – USA
    Veľká Británia – Taliansko
    Čína – Nórsko
    Švajčiarsko – Česko
    Začiatok 7. olympijského dňa.
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri texxtovom prenose z prehľadu udalostí 7. dňa na zimných olympijských hrách 2026. V akcii máme dnes niekoľko Slovák a uvidíme aj množstvo medailových rozhodnutí. Bude sa na čo pozerať.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.

