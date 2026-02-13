Keď Regenda trafil tyčku, zakrútila sa mu hlava. Talianov sme mali potrestať, ale nedalo sa

Slovenskí hokejisti v druhom zápase na olympijskom turnaji zvíťazili nad Talianskom 3:2.
Hoci úlohu - získať tri body - splnili, predvedená hra nebola taká, akou sa chceli prezentovať.
Zápas bol nervózny, rozhodcovia často vylučovali a Taliani mali na dosah vyrovnanie.
„Snažili sa nám dostať pod kožu a myslím si, že sa aj dostali," hovorí útočník PAVOL REGENDA.
Proti Talianom si pripísal asistenciu na víťazný gól Adama Ružičku. Ešte predtým mal sám veľkú príležitosť skórovať, ale jeho pokus zastavila žŕdka.
V druhom zápase na turnaji ste zvíťazili nad Talianskom 3:2. Ako hodnotíte stretnutie proti outsiderovi skupiny?
Takéto zápasy proti bojovným súperom sú náročné. Hrali dobre, musíme dať pred nimi klobúk dole.
Bol to náročný zápas až do konca, obzvlásť po tom druhom góle. Nebolo nám všetko jedno. Uhrali sme to, čo sme mali. Škorvi predviedol úžasný výkon. Sme radi, že máme tri body.
V závere druhej tretiny ste boli vylúčený za nedovolené bránenie. O zákroku ste diskutovali s rozhodcom. Čo vám hovoril?
Môžem sa vyjadriť k rozhodcom? Nie je tam nejaká pokuta? Vlastne, to je jedno. Povedal mi, že môj zákrok prišiel po odohraní puku. Myslím si, že hráč do mňa vletel. A ja nie som najľahsí chlapec, tak ho vyplo.
Myslím si, že aj zákroky Černáka a Ružičku bol diskatabiltné. Chalani to našťastie ubránili, odviedli dobrú robotu. Bol to tímový výkon.
Zápas bol nervózny, až šesťkrát ste hrali v oslabení. Je to vec, ktorej sa budete chcieť v ďalších zápasoch vyvarovať?
Nechali sme sa nimi rozhodiť. Áno, vylúčení sme mali veľa, ale sem-tam sme prepadávali. Taliani boli rýchli, išli do prečíslení. Lepšie mužstvo by to potrestalo. Do ďalšieho zápasu proti Švédom musíme hrať na dvesto percent.
Taliansky útočník Cristiano DiGiacinto v druhej tretine tvrdo atakoval Martina Fehérváryho, bol vylúčený za útok na hlavu a krk. Ako by ste reagovali, keď sa hralo podľa pravidiel NHL?
Škoda, že sa tu nedá pobiť, potom by som musel vynechať jeden zápas. Mal som chvíle, kedy môj pohár trpezlivosti skoro pretiekol. Snažili sa nás znervózniť a nebolo to príjemné.
Vedeli sme, že sme lepší tím, ale oni nás provokovali. To bol jediný spôsob, ako mohli s nami hrať. Niektoré zákroky boli divné, potom aj naše vylúčenia. Bolo potrebné Talianov potrestať, ale nedá sa.
Po dvoch zápasoch máte na konte šesť bodov, do štvrťfinále môžete postupiť aj priamo z prvého alebo druhého miesta. Sledujete situáciu v tabuľke B-skupiny?
Hovoríme, že nikto sa nepozerá, ale pozeráme sa (smiech). Hráme tak, aby sme mali čo najlepšiu pozíciu po základnej časti. Zvládli sme zápasy proti Fínsku aj Taliansku a rovnako pôjdeme aj do stretnutia proti Švédom. Budeme chcieť vyhrať.
Prvýkrát ste sa predstavili v menšej hale na výstavisku Fiera Milano. Ako na vás pôsobila provizórna aréna s 5-tisíc divákmi?
Zdalo sa mi to malé. Dôležité ale je, že sú tu naše rodiny a plný štadión. Ľad bol asi lepší ako vo veľkej aréne (Santagiulia, pozn. red.).
Pred víťazným gólom Adama Ružičku ste mali veľkú príležitosť skórovať. Ako ste videli tú situáciu?
Chalani to zahrali super. Ruža (Ružička) mi to pekne poslal, ale puk sa skryl za hráča. Nevidel som ho dobre. V takýchto situáciách tam iba nastavíte hokejku a dúfate, že puk vás trafí.
Keď som trafil tyčku, zakrútila sa mi hlava. Chvalabohu, že som potom zadovkou našiel Ružu a on to trafil. Vrátil som mu na tanieri to, čo mi dal on.
Som rád, že je to víťazný gól a máme tri body. Na druhú stranu, škoda. Bol by som rád, keby mi to tam padlo, ľahšie by sa mi hralo. Nevadí.
Na sociálnych sieťach koluje video s vašou nezvyčajnou rozcvičkou očí. Prečo to robíte? Môžete to bližšie vysvetliť?
Robím to už asi šesť rokov. Tak, ako musím rozcvičiť telo, snažím sa rozhýbať aj oči a myseľ. Musia byť zahriate, aby som v zápase videl, kde je hráč alebo puk. Je to moja klasická rozcvička.
Neviem, prečo sa to teraz zase rieši. Asi to budem musieť robiť mimo ľadu. Ľudia sa tomu čudujú, ale nie je to nič zvláštne, obyčajná rozcvička očí.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
