    Francúzi šokovali súpera v úvode druhej tretiny. Česi nakoniec splnili rolu favorita

    Česi sa tešia z gólu proti Francúzsku.
    Česi sa tešia z gólu proti Francúzsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 19:03
    Hokejisti Česka zdolali v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Francúzska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina A

    Francúzsko – Česko 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)

    Góly: 22. Boudon (Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon) – 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, Špaček).

    Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Furlatt – MacPherson, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.

    Francúzsko: Neckář (42. Junca) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Crinon – Fabre, Bellemare, Da Costa – Dair, Boudon, Texier – Bertrand, Ritz, Rech – Treille, Addamo, Douay – Bozon

    Česko: Vladař – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, Špaček, Ticháček – Pastrňák, Hertl, Palát – Nečas, Kämpf, Kubalík – Kaše, Sedlák, Červenka – Stránský, Faksa, Flek – Chlapík

    Hokejisti Česka potvrdili pozíciu favorita, keď vyhrali v skupine A nad Francúzskom 6:3 vo svojom druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Predtým podľahli Kanade 0:5, Francúzi majú zatiaľ dve prehry a sú na chvoste tabuľky. 

    V českom drese mali David Pastrňák, Martin Nečas, Michal Kempný i Matěj Stránský zhodne bilanciu 1+1. Francúzom nepomohli ani tri body v podaní Louisa Boudona (2+1). Do bránky Francúzska sa v tretej tretine dostal Julian Junca z Dukly Trenčín, ktorý po šiestom góle vystriedal Martina Neckářa a ani raz neinkasoval.

    Česi nastúpia vo svojom záverečnom zápase v skupine v nedeľu o 12.10 h proti Švajčiarsku, Francúzov čaká v ten istý deň o 16.40 h duel s Kanadou. Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje predkola play off. 

    Priebeh zápasu

    Česi mali v prvej tretine jasnú hernú prevahu, súpera prestrieľal 16:3 a vyťažili z toho dvojgólový náskok. O vôbec prvý presný zásah českého tímu na prebiehajúcich hrách sa postaral Nečas, ktorý v 6. minúte strelou z prvej zužitkoval pas od Pastrňáka. Ešte do prestávky zvýšil na 2:0 Kempný.

    Francúzi šokovali favorita v úvode druhej periódy, keď v priebehu necelých piatich minút trikrát prekonali Vladařa a aj vďaka dvom gólom Boudona otočili skóre na 3:2 zo svojho pohľadu.

    Česi boli chvíľu zaskočení, v 34. minúte však vyrovnal Pastrňák a 32 sekúnd pred druhou sirénou po veľkej chybe francúzskeho tímu pri striedaní poslal Stránský svoj tím späť do vedenia vo vlastnom oslabení. Český tím definitívne rozhodol na začiatku tretej časti, keď sa gólovo v priebehu 48 sekúnd presadili Chlapík a Červenka. 

    Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    3 - 6
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:8
    3
    4
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

