Francúzi šokovali súpera v úvode druhej tretiny. Česi nakoniec splnili rolu favorita

Hokej na ZOH 2026 - skupina A
Francúzsko – Česko 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Góly: 22. Boudon (Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon) – 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, Špaček).
Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Furlatt – MacPherson, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.
Francúzsko: Neckář (42. Junca) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Crinon – Fabre, Bellemare, Da Costa – Dair, Boudon, Texier – Bertrand, Ritz, Rech – Treille, Addamo, Douay – Bozon
Česko: Vladař – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, Špaček, Ticháček – Pastrňák, Hertl, Palát – Nečas, Kämpf, Kubalík – Kaše, Sedlák, Červenka – Stránský, Faksa, Flek – Chlapík
Hokejisti Česka potvrdili pozíciu favorita, keď vyhrali v skupine A nad Francúzskom 6:3 vo svojom druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.
Predtým podľahli Kanade 0:5, Francúzi majú zatiaľ dve prehry a sú na chvoste tabuľky.
V českom drese mali David Pastrňák, Martin Nečas, Michal Kempný i Matěj Stránský zhodne bilanciu 1+1. Francúzom nepomohli ani tri body v podaní Louisa Boudona (2+1). Do bránky Francúzska sa v tretej tretine dostal Julian Junca z Dukly Trenčín, ktorý po šiestom góle vystriedal Martina Neckářa a ani raz neinkasoval.
Česi nastúpia vo svojom záverečnom zápase v skupine v nedeľu o 12.10 h proti Švajčiarsku, Francúzov čaká v ten istý deň o 16.40 h duel s Kanadou. Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje predkola play off.
Priebeh zápasu
Česi mali v prvej tretine jasnú hernú prevahu, súpera prestrieľal 16:3 a vyťažili z toho dvojgólový náskok. O vôbec prvý presný zásah českého tímu na prebiehajúcich hrách sa postaral Nečas, ktorý v 6. minúte strelou z prvej zužitkoval pas od Pastrňáka. Ešte do prestávky zvýšil na 2:0 Kempný.
Francúzi šokovali favorita v úvode druhej periódy, keď v priebehu necelých piatich minút trikrát prekonali Vladařa a aj vďaka dvom gólom Boudona otočili skóre na 3:2 zo svojho pohľadu.
Česi boli chvíľu zaskočení, v 34. minúte však vyrovnal Pastrňák a 32 sekúnd pred druhou sirénou po veľkej chybe francúzskeho tímu pri striedaní poslal Stránský svoj tím späť do vedenia vo vlastnom oslabení. Český tím definitívne rozhodol na začiatku tretej časti, keď sa gólovo v priebehu 48 sekúnd presadili Chlapík a Červenka.
Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
