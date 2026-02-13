13.02.2026 06:00
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí

TASR|13. feb 2026 o 12:51 (aktualizované 13. feb 2026 o 12:55)
V piatok triumfoval na ZOH 2026 v behu na 10 km voľne.

Beh na lyžiach na ZOH 2026

Výsledky mužov - 10 km voľnou technikou s intervalovým štartom:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

20:36,2 min

2.

Mathis Desloges

Francúzsko

+ 4,9 s

3.

Einar Hedegart

Nórsko

+ 14,0 s

4.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

+ 24,0 s

5.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

+ 27,3 s

6.

Andrew Musgrave

Veľká Británia

+ 30,1 s

64. 

Peter Hinds

Slovensko

+ 3:04,6 min

90.

Tomáš Cenek

Slovensko

+ 5,31,7 min

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vyrovnal rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách.

V piatok triumfoval na ZOH 2026 v behu na 10 km voľne a je už osemnásobný olympijský šampión, čím sa v historickej tabuľke dostal na úroveň krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena.

Dvadsaťdeväťročný Kläbo vyhral v talianskom stredisku Tesero desiatku voľne s náskokom 4,9 sekundy pred Mathisom Deslogesom z Francúzska a na prebiehajúcich hrách tak získal tretí najcennejší kov z troch štartov.

Pódium doplnil bronzový Nór Einar Hedegart (+14,0). Tri zlaté na ZOH 2026 už má na konte aj švajčiarsky zjazdár Franjo von Allmen.

Pre Kläba je to celkovo jubilejná desiata medaila z hier s bilanciou 8-1-1. Fenomenálny Nór môže rekord v počte zlatých prekonať už v nedeľu, keď je v Tesere na programe mužská štafeta na 4x7,5 km a jeho tím je pred súťažou topfavoritom.

Najdekorovanejšou zimnou olympioničkou zostáva nórska bežkyňa Björgenová s 15 kovmi (8-4-3), osem zlatých majú v zbierke aj ďalší Nóri – biatlonista Björndalen (8-4-2) a bežec na lyžiach Dählie (8-4-0).

Najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.

Na prebiehajúcich hrách v Miláne a Cortine už Kläbo predtým vyhral aj skiatlon a individuálny šprint klasicky.

Čakajú ho ešte tri disciplíny (štafeta, tímšprint a 50 km klasicky s hromadným štartom) a ak zopakuje bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime, dostane sa na úroveň 11 zlatých na ZOH.

So šiestimi zlatými na jedných zimných hrách by tak zároveň prekonal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval spolu päť prvenstiev.

Kläbo, ktorý je aj 15-násobný majster sveta, ešte desiatku voľne na významnom podujatí nikdy predtým nevyhral.

Aj v piatok začal v pretekoch s intervalovým štartom v údolí Val di Fiemme pomalšie a na prvom medzičase (1,8 km) bol až dvanásty.

Postupne síce stupňoval tempo, no ešte kilometer pred cieľom bol stále druhý – už však s tesným odstupom 0,7 sekundy za reprezentačným kolegom Hedegartom.

Dvadsaťštyriročnému Nórovi, ktorý prakticky celé preteky viedol, v závere výrazne ubúdali sily a napokon na Kläba nabral stratu 14 sekúnd.

Prepadol sa tak na bronzovú pozíciu aj za Francúza Deslogesa, ktorý získal po skiatlone už svoje druhé striebro. Pre Hedegarta je to napriek tomu zatiaľ životný úspech.

Slováci obsadili miesta v druhej polovici 113-členného štartového poľa. Hinds figuroval na prvom meranom medzičase na 55. mieste, nasadené tempo úplne neudržal a napokon sa prepadol o deväť miest s celkovou stratou 3:04,6 na Kläba.

Cenek bol pomalší, pohyboval sa konštantne za deväťdesiatou pozíciou a v cieli mu patrila 90. priečka s mankom 5:31,7 min.

