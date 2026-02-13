13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Live
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov na 10 km voľne na ZOH 2026.
Vládne ako Phelps či Bolt, tréner ho nazval géniom. Skrytá zbraň? Môj dedo, tvrdí Nór
ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Šprint mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE (Jakub Borguľa, Šimon Adamov)
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Johannes Hösflot Kläbo.
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
Šimon Adamov.
Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentant
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7Súvisiace

Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno

Adam Hagara.
Fotogaléria (23)
Adam Hagara. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|13. feb 2026 o 10:55
ShareTweet4

Tréning pred vypredaným hľadiskom ho zaskočil.

Stáva sa z neho nový miláčik národa. Výkon krasokorčuliara Adama Hagaru v krátkom programe na ZOH v Miláne zaujal mnohých športových fanúšikov.

Po bezchybnom krátkom programe je priebežne na 20. mieste.

V piatok večer sa predstaví vo voľných jazdách ako piaty v poradí. Súťaž sa začína 19:00, Hagara sa dostane na ľad o 19:39.

Plná tribúna na tréningu

Medzi krátkym programom a voľnou jazdou mali krasokorčuliari dva dni voľna. Stredajší tréning mnohí z nich vynechali, Hagara však išiel na ľad.

Na štvrtkové tréningy sa predávali lístky pre divákov, otvorená bola jedna strana haly. Približne štyritisíc lístkov za bezkonkurenčnú cenu 30 eur sa minulo veľmi rýchlo.

Fotogaléria krasokorčuliarov z krátkeho programu na ZOH 2026 v Miláne (Adam Hagara)
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.
23 fotografií
Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v MiláneNa snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v MiláneNa snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa rozcvičuje pred svojím vystúpením počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v MiláneNa snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu mužov na XXV. zimných olympijských hrách v MiláneSlovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programu na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa usmieva po krátkom programe mužov v krasokorčuľovaní počas XXV. zimných olympijských hier Milane.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara (vľavo) reaguje po krátkom programe mužov v krasokorčuľovaní počas XXV. zimných olympijských hier v Miláne.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara (uprostred) po krátkom programe mužov v krasokorčuľovaní počas XXV. zimných olympijských hier Milane.Poliak Vladimir Samoilov počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Juhokórejčan Kim Hyungyeom počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Lotyš Fedirs Kuliss počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Lotyš Fedirs Kuliss počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Juhokórejčan Kim Hyungyeom počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Ukrajine Kyrylo Marsak počas krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.Ukrajinec Kyrylo Marsak sa teší z výsledku krátkeho programu v krasokorčuľovaní na zimnej olympiáde 2026 v Miláne.

Zaplnené hľadisko pretekárov zaskočilo.

„Všetci, čo sme prišli jedným autobusom, sme boli prekvapení, že je tam plno ľudí. Nečakali sme to, ale je super, že diváci mohli prísť na tréning. Takto sa na krasokorčuľovanie možno dostali aj ľudia, ktorí by si drahé lístky na súťaž nemohli kúpiť,“ vravel pre Sportnet Hagara.

Za tridsať eur na Malinina. Vypredaná hala videla skok, ktorý v Miláne na súťaži ešte neukázal
Súvisiaci článok
Za tridsať eur na Malinina. Vypredaná hala videla skok, ktorý v Miláne na súťaži ešte neukázal

„V stredu som nemal dobrý tréning, ale to sa asi dalo očakávať po krátkom programe. Vo štvrtok to bolo lepšie a v piatok to bude hádam ešte lepšie,“ poznamenal 19-ročný pretekár.

Voľnú jazdu má na tému Jamesa Bonda. „Asi už nemám čo stratiť. Pôjdem naplno a uvidíme, čo sa stane,“ skonštatoval.

Hoci základný cieľ už splnil postupom do voľných jázd, neznamená to, že bude úplne uvoľnený. „To sa asi nestane nikdy. Stres tam je stále. Chcel by som čistý výkon, ale hlavné je ísť do všetkého,“ prízvukoval Hagara.

Zaželali si veľa šťastia

Hagara je fanúšik hokeja. Už po vlaňajších majstrovstvách sveta, keď vybojoval olympijskú miestenku, hovoril o tom, že by sa rád stretol s Jurajom Slafkovským.

Pred odchodom do Milána sa netajil tým, že ak bude mať príležitosť odfotiť sa aj s nejakou zahraničnou hviezdou z NHL, chce ju využiť.

Napokon má do zbierky spoločnú fotografiu so Slafkovským, ale aj s kanadským velikánom Connorom McDavidom.

„Išiel som okolo a uvidel som Connora McDavida, tak som sa spýtal, či sa môžem odfotiť. Vedľa stál aj Kale Makar, najlepší obranca a jeho som sa nespýtal… Škoda, ale prišlo mi to trochu blbé,“ prezradil slovenský krasokorčuliar.

McDavid s fotkou súhlasil, aj keď sa na nej neusmieval. „No na konci mi zaželal veľa šťastia a ja jemu tiež. Vyzerá, že to pomohlo, Čechov zdolali 5:0,“ smial sa Hagara.

So Slafkovským trvala debata trochu dlhšie. „Spýtal som sa ho, či nemal niekedy ako hokejista krasokorčuliarsky tréning, lebo často to tak býva. Vravel, že nie, že možno keď boli malí. A predsa je to najlepší korčuliar,“ poznamenal Hagara.

VIDEO: Adam Hagara

V čase zápasu Slovensko–Fínsko mal tréning, ale záver už sledoval v olympijskej dedine. „Videl som to asi od polovice druhej tretiny,“ prezradil.

Stretnutie Slovenska so Švédskom si chce v sobotu pozrieť priamo na štadióne. V nedeľu ho čaká návrat domov a v pondelok sa mu už začína nový semester na Fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
dnes 14:22
Eva Adamczyková.
dnes 11:25
Češka smeruje za ďalšou zlatou medailou. V kvalifikácii nenašla súperkuTretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka.
dnes 11:25
Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
dnes 09:48
Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciouV stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.
dnes 09:48
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
dnes 10:13
Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistuUkrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny.
dnes 10:13
Rebecca Passlerová.
dnes 10:30
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOHBiatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.
dnes 10:30
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:45
ZOH 2026: Kläbo dorovnal rekord, zo Slovákov bol lepší HindsSledovali ste s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:45
Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
dnes 14:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno