Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno

Stáva sa z neho nový miláčik národa. Výkon krasokorčuliara Adama Hagaru v krátkom programe na ZOH v Miláne zaujal mnohých športových fanúšikov.
Po bezchybnom krátkom programe je priebežne na 20. mieste.
V piatok večer sa predstaví vo voľných jazdách ako piaty v poradí. Súťaž sa začína 19:00, Hagara sa dostane na ľad o 19:39.
Plná tribúna na tréningu
Medzi krátkym programom a voľnou jazdou mali krasokorčuliari dva dni voľna. Stredajší tréning mnohí z nich vynechali, Hagara však išiel na ľad.
Na štvrtkové tréningy sa predávali lístky pre divákov, otvorená bola jedna strana haly. Približne štyritisíc lístkov za bezkonkurenčnú cenu 30 eur sa minulo veľmi rýchlo.
Zaplnené hľadisko pretekárov zaskočilo.
„Všetci, čo sme prišli jedným autobusom, sme boli prekvapení, že je tam plno ľudí. Nečakali sme to, ale je super, že diváci mohli prísť na tréning. Takto sa na krasokorčuľovanie možno dostali aj ľudia, ktorí by si drahé lístky na súťaž nemohli kúpiť,“ vravel pre Sportnet Hagara.
„V stredu som nemal dobrý tréning, ale to sa asi dalo očakávať po krátkom programe. Vo štvrtok to bolo lepšie a v piatok to bude hádam ešte lepšie,“ poznamenal 19-ročný pretekár.
Voľnú jazdu má na tému Jamesa Bonda. „Asi už nemám čo stratiť. Pôjdem naplno a uvidíme, čo sa stane,“ skonštatoval.
Hoci základný cieľ už splnil postupom do voľných jázd, neznamená to, že bude úplne uvoľnený. „To sa asi nestane nikdy. Stres tam je stále. Chcel by som čistý výkon, ale hlavné je ísť do všetkého,“ prízvukoval Hagara.
Zaželali si veľa šťastia
Hagara je fanúšik hokeja. Už po vlaňajších majstrovstvách sveta, keď vybojoval olympijskú miestenku, hovoril o tom, že by sa rád stretol s Jurajom Slafkovským.
Pred odchodom do Milána sa netajil tým, že ak bude mať príležitosť odfotiť sa aj s nejakou zahraničnou hviezdou z NHL, chce ju využiť.
Napokon má do zbierky spoločnú fotografiu so Slafkovským, ale aj s kanadským velikánom Connorom McDavidom.
„Išiel som okolo a uvidel som Connora McDavida, tak som sa spýtal, či sa môžem odfotiť. Vedľa stál aj Kale Makar, najlepší obranca a jeho som sa nespýtal… Škoda, ale prišlo mi to trochu blbé,“ prezradil slovenský krasokorčuliar.
McDavid s fotkou súhlasil, aj keď sa na nej neusmieval. „No na konci mi zaželal veľa šťastia a ja jemu tiež. Vyzerá, že to pomohlo, Čechov zdolali 5:0,“ smial sa Hagara.
So Slafkovským trvala debata trochu dlhšie. „Spýtal som sa ho, či nemal niekedy ako hokejista krasokorčuliarsky tréning, lebo často to tak býva. Vravel, že nie, že možno keď boli malí. A predsa je to najlepší korčuliar,“ poznamenal Hagara.
VIDEO: Adam Hagara
V čase zápasu Slovensko–Fínsko mal tréning, ale záver už sledoval v olympijskej dedine. „Videl som to asi od polovice druhej tretiny,“ prezradil.
Stretnutie Slovenska so Švédskom si chce v sobotu pozrieť priamo na štadióne. V nedeľu ho čaká návrat domov a v pondelok sa mu už začína nový semester na Fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave.
