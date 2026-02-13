ONLINE: Bežecké lyžovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hinds, Cenek)

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10 km voľnou technikou na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Peter Hinds, Tomáš Cenek, 10 km voľnou technikou, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach 2026
13.02.2026 o 11:45
Muži - 10 km klasicky
Plánovaný
Prenos
Johannes Høsflot Klæbo potvrzuje fantastickou formu i na olympijských hrách, kde si po skiatlonu podmanil také sprint klasickou technikou, dnes tedy bude usilovat o zlatý hattrick. Ale v disciplíně, kde se mu tolik nevěří, protože nebude s nikým v kontaktu a v distancích se určitě najde pár závodníků, kteří by mohli norského fenoména zdolat. A můžeme rovnou zůstat v Norsku, protože ve skvělé formě se letos jeví Einar Hedegart, právě on by měl být tím mužem, který krajana nejvíc potrápí v cestě za dalším olympijským zlatem. Může se klidně stát, že stupně vítězů budou kompletně norské, protože na medaili si dělají zálusk i Harald Østberg Amundsen s Martinem Løwstrømem Nyengetem, největší naděje do narušení norské nadvlády se pak dávají hlavně Francouze Mathise Deslogese a Rusa závodící pod nezávislou vlajkou Savelije Korostěljova.
Suverénem letošní sezony je Johannes Høsflot Klæbo, který si v průběhu sezony vytvořil na čele hodnocení světového poháru téměř čtyř set bodový náskok na krajana Haralda Østberga Amundsena, o nějž se ve zbývajících závodech už jen těžko nechá připravit. V letošní sezoně se povedlo získat alespoň bod hned sedmi Čechům, nejlepší v nich Jiří Tuž figuruje v celkovém hodnocení ve čtvrté desítce pořadí.
Pořadí SP:
1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 1539 b
2. Harald Østberg Amundsen (NOR) 1158 b
3. Mattis Stenshagen (NOR) 1008 b
4. Federico Pellegrino (ITA) 892 b
5. Lars Heggen (NOR) 843 b
6. Edvin Anger (SWE) 828 b
7. Emil Iversen (NOR) 766 b
8. Elia Barp (ITA) 703 b
9. Erik Valnes (NOR) 694 b
10. Gus Schumacher (USA) 690 b
...
37. Jiří Tuž (CZE) 286 b
52. Michal Novák (CZE) 203 b
54. Ondřej Černý (CZE) 200 b
106. Matyáš Bauer (CZE) 57 b
133. Luděk Šeller (CZE) 28 b
151. Mike Ophoff (CZE) 14 b
156. Adam Fellner (CZE) 12 b
175. Tomáš Dufek (CZE) 1 b
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné páteční dopoledne. Běžecké lyžování má na olympijských hrách své místečko i v pátek, na programu je závod na deset kilometrů volně v podání mužů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:45.
