Slovensko sa bálo o výsledok do posledných sekúnd. Na ZOH si pripísalo ďalšiu výhru

Hokej na ZOH 2026 - skupina B
Slovensko - Taliansko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (Larkin, Pietroniro) - 24. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Pochmara - Briganti, Murray (všetci USA)
Vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Strely: 38:22
Diváci: 3986
Taliansko: Fadani (51. Clara) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini
Slovensko: Škorvánek – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel
Hokejisti Slovenska zvíťazili v druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Talianskom 3:2.
Do streleckej listiny sa zapísali Libor Hudáček, Matúš Sukeľ a Adam Ružička.
Po dvoch dueloch sú Slováci s plným počtom bodov na čele tabuľky a pred sobotňajším zápasom so Švédskom majú reálnu šancu na priamy postup do štvrťfinále.
Priamo do štvrťfinále postúpia víťazi troch skupín a najlepší tím na druhom mieste. Oba tímy uzavrú účinkovanie v základnej fáze v sobotňajších zápasoch.
Slováci nastúpia o 12.10 h proti Švédom, Taliani budú o 16.40 čeliť Fínom.
Tabuľka skupiny B
Priebeh zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026
I. tretina:
Slováci nastúpili v bránke so Stanislavom Škorvánekom a do zostavy sa dostal aj Patrik Koch ako siedmy obranca namiesto Michala Ivana.
Domáci Taliani od úvodu nadväzovali na sympatický výkon proti Švédsku, dávali si pozor na chyby a nebezpeční boli aj v ofenzíve.
Slováci zvládli oslabenie od 3. minúty, no gólom sa neskončila ani ich presilovka v 12. minúte.
Postupne prevzali iniciatívu v ofenzíve, no do prvej prestávky neskóroval ani Tatar, ktorý mal veľkú šancu v 17. minúte.
V závere prvej časti sa Škorvánek vyznamenal po nájazde Frycklunda.
II. tretina:
Početnú výhodu v 24. minúte však už Slováci využili. Hudáček v nej hľadal prihrávkou pred bránkoviskom Tatara, no obranca Trivellato si zrazil puk do vlastnej bránky - 0:1.
Taliani naďalej trápili favorita a ich tvrdosť pocítil v 29. minúte Fehérváry, ktorého ostrým zákrokom fauloval DiGiacinto.
Zo slovenskej presilovky síce gól nepadol, no od 34. minúty už predsa len Slováci viedli 2:0.
Postaral sa o to Sukeľ, ktorý v 100. reprezentačnom zápase dorazil puk po ofenzívnej akcii Lišku.
Taliani sa vrátili do zápasu v presilovke v 38. minúte, keď Pietronirovu strelu do žŕdky dorazil Bradley - 1:2.
Bradley mal v závere druhej časti ďalšiu veľkú príležitosť, no jeho strelu zmaril Škorvánek efektným „semaforom“.
III. tretina:
Taliani boli blízko k vyrovnaniu v 44. minúte, keď Purdeller dorážal odrazený puk, no Škorvánek mu dôležitým zákrokom lapačkou zmaril radosť.
Dôležitý moment priniesla 52. minúta, v ktorej Slováci hrali presilovku a Ružička tesne po nej zakončil tlak na taliansku bránku - 1:3.
V nej už v tej chvíli stál Damian Clara, ktorý nahradil zraneného Davideho Fadaniho. Taliani sa v 55. minúte dostali nielen k presilovke, ale aj k hre bez brankára.
Počas nej Dazley gólom od korčule, ktorý musel potvrdiť videorozhodca, znížil na 2:3.
Taliani naďalej vyvíjali tlak, no pribrzdil ich Larkin, ktorý poslal puk mimo hracej plochy a oslabil tak svoj tím. Slováci tak mohli oslavovať druhé víťazstvo na turnaji.
Hlasy po zápase
Libor Hudáček, útočník SR: „Je to pekné, že aj gólmi môžem pomôcť tímu. Som rád, že mi to padlo, no mal som aj viac šancí a mohol som dať viac gólov. Dnes tam bolo veľa oslabení, niektoré zbytočné, ale ubránili sme to. Musíme sa z toho poučiť. Teraz musíme zregenerovať, oddýchnuť si, nabrať sily a zajtra sa znovu obliecť do montérok a ísť do boja proti Švédom.“
Vladimír Országh, tréner SR: „Mali sme veľmi veľa vylúčení a tým pádom sme súpera udržiavali v hre. Toho sa budeme musieť vyvarovať, musíme byť disciplinovanejší v ďalšom zápase proti Švédom. Ale pre nás je to dôležité víťazstvo, nerodilo sa ľahko a potvrdilo sa, že tu naozaj nie je slabý súper. Taliani potvrdili výkonnosť, ktorú mali v zápase proti Švédom, kde ich naozaj až do konca trápili a Švédi rozhodli až na konci zápasu.“
Matúš Sukeľ, autor druhého gólu SR, v reprezentácii odohral svoj stý zápas: „Vraveli sme si, že je to hlavne o nás, aby sme sa pozerali hlavne na seba, aby sme nič nepodcenili a išli do toho naplno. Vedeli sme, že to nebude nič jednoduché a to sa aj potvrdilo. Ale pre nás to je dôležité víťazstvo.“
Oliver Okuliar, útočník SR: „Najdôležitejšie je, že máme tri body. Možno to nebolo najkrajšie víťazstvo, každý si možno myslel, že to bude väčší výsledok, ale sme veľmi radi za tri body a na konci dňa sa ráta najmä to.“
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara