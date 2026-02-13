13.02.2026 06:00
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOH

Rebecca Passlerová.
Rebecca Passlerová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. feb 2026 o 10:30
Biatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.

Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová uspela u národnej antidopingovej agentúry s odvolaním sa proti predbežnej suspendácii za použitia zakázaných látok a môže štartovať na domácej olympiáde.

Informovala o tom talianska federácia zimných športov.

Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole tesne pred štartom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo pozitívny test na letrozol.

Biatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.

Dvadsaťštyriročná Passlerová sa kvôli tomu odvolala najprv k arbitráži CAS, ktorá však uviedla, že prípad nespadá do jej jurisdikcie.

Biatlonistka sa preto obrátila na národnú antidopingovú agentúru a s argumentmi o kontaminácii uspela.

"Konečne zasa môžem myslieť len na biatlon. Posledné dni boli naozaj náročné, "uviedla Passlerová, ktorá ešte vynechá sobotňajší šprint, pretože do tréningu s tímom sa znovu zapojí až v pondelok. Bude tak k dispozícii pre stredajšiu ženskú štafetu.

