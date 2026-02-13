Vonnová poskytla ďalšie informácie. Konečne sa začínam cítiť byť sama sebou, hovorí

13.02.2026 06:00
Lindsey Vonnová padá v zjazde.
Lindsey Vonnová padá v zjazde. (Autor: TASR/Olympic Broadcasting Services via AP)
TASR|13. feb 2026 o 19:21
V sobotu sa podrobí ďalšej operácii po zlomenine nohy.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa podrobí v sobotu ďalšej operácii po zlomenine nohy, ktorú utrpela v olympijskom zjazde v Cortine d'Ampezzo.

Štyridsaťjedenročná zjazdárka verí, že po zákroku bude môcť opustiť taliansku nemocnicu a odcestovať domov.

„Ďakujem všetkým, ktoré mi posielajú kvety a listy. Je to úžasné a skutočne mi to veľmi pomohlo,“ uviedla Vonnová na Instagrame, kde pridala fotografiu s plyšovým žralokom, ktorý jej slúžil ako vankúš.

„Bolo to niekoľko náročných dní v nemocnici. Konečne sa začínam cítiť byť sama sebou. Čaká ma však ešte dlhá, dlhá cesta. Zajtra podstúpim ďalšiu operáciu a dúfam, že to dobre dopadne a potom sa môžem potenciálne vrátiť domov, ak nebudem potrebovať ďalšiu operáciu.

Stále presne neviem, čo to obnáša, kým nedostaneme lepšie snímky, ale momentálne som zhruba v takejto situácii,“ citovala ju agentúra AP.

Američanka mala v úvode nedeľného olympijského zjazdu nepríjemný pád, po ktorom ju zo zjazdovky Tofana transportoval vrtuľník do nemocnice v Trevise.

V nej absolvovala už tri operácie. Jej chirurg prezradil, že fraktúra bola komplikovaná, no liečba je zatiaľ úspešná. Prípad riešil tím odborníkov, ktorý je spokojný s doterajším procesom rekonvalescencie.

