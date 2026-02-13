Prišla jedna hlúpa chyba na stojke. Borguľa o výkone: Je mi ľúto ako to dopadlo

13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Eva Adamczyková a Meteděj Jílek.
Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske spojili dva silné olympijské príbehy (sumár dňa)
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Na snímke slovenský biatlonista Jakub Borguľa počas šprintu mužov na 10 km.
Na snímke slovenský biatlonista Jakub Borguľa počas šprintu mužov na 10 km. (Autor: TASR)
TASR|13. feb 2026 o 20:51
Hry v Taliansku ho nezastihli v dobrom rozpoložení.

Jakub Borguľa si postupom do stíhačky na svojej premiérovej zimnej olympiáde splnil cieľ, no s výkonom v piatkovom šprinte nebol spokojný.

Hry v Taliansku ho nezastihli v dobrom rozpoložení, keďže ho zasiahla choroba, ktorá následne skomplikovala aklimatizáciu a tá je v jednom z najvyššie položených biatlonových štadiónov na svete veľmi dôležitá.

Dvadsaťjedenročný Borguľa nastúpil po chorobe v mixe, kde výrazne zaostal v behu, a po konzultácii s lekárom a trénermi sa rozhodol, že vo vytrvalostných pretekoch štartovať nebude. Doprial si čas na doliečenie a aklimatizáciu, aby dokázal podať čo najlepší výkon v šprinte v aréna v Anterselve, ktorá je položená až vo výške 1600 metrov nad morom.

V rýchlostných pretekoch minul len jeden terč na stojke, ale so 74. bežeckým časom až do konca tŕpol, či prenikne medzi najlepšiu šesťdesiatku. Nakoniec do stíhačky prekĺzol z 58. miesta.

Na strelnici som sa cítil super

„Vedel som, že s tým, ako teraz behám, bude musieť byť tá streľba dobrá. Na strelnici som sa cítil super, dobre som si to tam ´udýchal´. Prišla však jedna hlúpa chyba na stojke, mrzela ma, ale potom som ešte zaostril na tie zvyšné rany.

Vedel som, že to asi bude tesné a do toho posledného kola som dal všetko, čo som mal. Fakt neviem, neviem, či by som to vedel ešte nejako rýchlejšie zabehnúť, keby som to mal zopakovať,“ povedal po pretekoch.

V behu stratil na najrýchlejšieho Johannesa Daleho 2:38,8 minúty, s čím nebol spokojný. „Je to veľa, je to o tých 50 sekúnd viac ako obvykle, keď sa dobre cítim,“ priznal.

Splnil som si ciele

„A je mi to ľúto, že to takto dopadlo. Ale na to, čo som tu všetko prežil, tak si myslím, že to je ešte dobré. Zajtra si musím oddýchnuť a poriadne zregenerovať do stíhačky.“

Postup do nej bol jeden z hlavných cieľov, ktoré si stanovil pred štartom olympiády. „Je mi ľúto, ako dopadol šprint, ale splnil som si ciele, že som sa dostal na olympiádu a že som sa dostal stíhačky.

Som celkom rád, aj keď to tak teraz nevyzerá,“ zhodnotil svoje doterajšie vystúpenie v Anterselve.

