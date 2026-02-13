Čo znamená druhá výhra? Slováci môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť tretí

V otváracom dueli hokejového turnaja na olympijskom turnaji v Miláne 2026 B-skupiny zdolalo Slovensko 4:1 Fínsko, v druhom stretnutí Slováci vyhrali 3:2 nad Talianskom.
Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov a veľmi dobrú šancu vybojovať si priamy postup do štvrťfinále.
Čo znamená pre Slovákov druhá výhra na turnaji?
Olympijský turnaj v Miláne hrá dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín.
Slovensko je v B-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a domácim Talianskom.
Formát turnaja je špecifický a na rozdiel od majstrovstiev sveta nevedie cesta do vyraďovačky priamo iba cez umiestnenie v skupine.
Zaujímavosťou olympijského turnaja je aj to, že nikto po skupine nekončí. Aj mužstvo s tromi prehrami má istotu minimálne jedného zápasu vo vyraďovacej časti a teoretickú šancu na medailu.
Po zápasoch v skupinách sa vytvorí spoločná tabuľka všetkých 12 tímov. Kritéria sú nasledovné:
Víťazi skupín obsadia prvé až tretie miesto. Druhé tímy v skupinách štvrté až šieste miesto, tretie tímy siedme až deviate a poslední zo skupín desiate až dvanáste - podľa počtu bodov a skóre.
Štyri tímy postupujú priamo do play-off
Priamy postup do štvrťfinále si zabezpečia traja víťazi skupín a jeden najlepší tím z druhých miest.
Zvyšných osem tímov čaká predkolo play-off.
Dvojice sa tvoria podľa celkového poradia po základnej fáze: piaty s dvanástym, šiesty s jedenástym, siedmy s desiatym a ôsmy s deviatym.
Víťazi týchto stretnutí doplnia štvoricu priamo postupujúcich tímov vo štvrťfinále.
Porazení budú klasifikovaní na 9. až 12. mieste podľa poradia po skupinovej fáze.
Následné štvrťfinále sa opäť nasadzuje podľa výkonov v skupine – najlepší tím zo základnej časti dostane papierovo najslabšieho postupujúceho z predkola, a tak ďalej.
Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí
Slovensko má po dvoch výhrach šesť bodov a skóre 7:3. V sobotu (12:10) nastúpi v zápase o prvenstvo v skupine proti Švédom.
Keďže Fíni po prehre so Slovenskom dosiahli v škandinávskom derby prvé víťazstvo (4:1), majú rovnako ako Švédi, po tri body.
B-skupinu tak môže stále vyhrať ktokoľvek z trojice Slovensko, Švédsko a Fínsko. Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí.
O poradí v skupine rozhoduje počet bodov, ak majú dva alebo tri tímy rovnaký počet bodov, druhým kritériom sú vzájomné zápasy.
Slováci sa stanú víťazom skupiny, ak v sobotu zdolajú Švédov alebo získajú bod za prehru po predĺžení či nájazdoch.
Za istých okolností ich posunie priamo do štvrťfinále aj prehra.
V B-skupine totiž môže nastať situácia, že rovnaký počet budú mať až tri tímy - Slovensko, Švédsko a Fínsko (všetci po šesť). To ak v sobotu Švédi zdolajú Slovákov za tri body a rovnako Fíni vyhrajú za tri body nad Talianmi.
V takom prípade sa vytvorí tabuľka zo vzájomných zápasov týchto troch tímov. V nej by mali všetci po tri body a rozhodovalo by skóre zo vzájomných zápasov.
Slovensku by na prvenstvo v skupine a priamy postup stačila aj prehra maximálne o dva góly so Švédskom, prehra o štyri a viac gólov by naopak znamenala, že by skončili až tretí.
