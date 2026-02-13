Čo znamená druhá výhra? Slováci môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť tretí

    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Taliansko.
    Fotogaléria (60)
    Hokejisti Slovenska oslavujú víťazstvo nad Talianskom na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Martin Turčin, Boris Vanya|13. feb 2026 o 15:29
    Aké majú Slováci šance na postup do štvrťfinále?

    V otváracom dueli hokejového turnaja na olympijskom turnaji v Miláne 2026 B-skupiny zdolalo Slovensko 4:1 Fínsko, v druhom stretnutí Slováci vyhrali 3:2 nad Talianskom.

    Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov a veľmi dobrú šancu vybojovať si priamy postup do štvrťfinále.

    Čo znamená pre Slovákov druhá výhra na turnaji?

    Olympijský turnaj v Miláne hrá dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín.

    Slovensko je v B-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a domácim Talianskom.

    Formát turnaja je špecifický a na rozdiel od majstrovstiev sveta nevedie cesta do vyraďovačky priamo iba cez umiestnenie v skupine.

    Z Milána píšu Boris Vanya a Martin TurčinZ Milána píšu Boris Vanya a Martin Turčin

    Zaujímavosťou olympijského turnaja je aj to, že nikto po skupine nekončí. Aj mužstvo s tromi prehrami má istotu minimálne jedného zápasu vo vyraďovacej časti a teoretickú šancu na medailu.

    Po zápasoch v skupinách sa vytvorí spoločná tabuľka všetkých 12 tímov. Kritéria sú nasledovné:

    Víťazi skupín obsadia prvé až tretie miesto. Druhé tímy v skupinách štvrté až šieste miesto, tretie tímy siedme až deviate a poslední zo skupín desiate až dvanáste - podľa počtu bodov a skóre.

    Štyri tímy postupujú priamo do play-off

    Priamy postup do štvrťfinále si zabezpečia traja víťazi skupín a jeden najlepší tím z druhých miest.

    Zvyšných osem tímov čaká predkolo play-off.

    Dvojice sa tvoria podľa celkového poradia po základnej fáze: piaty s dvanástym, šiesty s jedenástym, siedmy s desiatym a ôsmy s deviatym.

    Víťazi týchto stretnutí doplnia štvoricu priamo postupujúcich tímov vo štvrťfinále.

    Porazení budú klasifikovaní na 9. až 12. mieste podľa poradia po skupinovej fáze.

    Následné štvrťfinále sa opäť nasadzuje podľa výkonov v skupine – najlepší tím zo základnej časti dostane papierovo najslabšieho postupujúceho z predkola, a tak ďalej.

    Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí

    Slovensko má po dvoch výhrach šesť bodov a skóre 7:3. V sobotu (12:10) nastúpi v zápase o prvenstvo v skupine proti Švédom.

    Keďže Fíni po prehre so Slovenskom dosiahli v škandinávskom derby prvé víťazstvo (4:1), majú rovnako ako Švédi, po tri body.

    B-skupinu tak môže stále vyhrať ktokoľvek z trojice Slovensko, Švédsko a Fínsko. Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí.

    O poradí v skupine rozhoduje počet bodov, ak majú dva alebo tri tímy rovnaký počet bodov, druhým kritériom sú vzájomné zápasy.

    Slováci sa stanú víťazom skupiny, ak v sobotu zdolajú Švédov alebo získajú bod za prehru po predĺžení či nájazdoch.

    Za istých okolností ich posunie priamo do štvrťfinále aj prehra.

    V B-skupine totiž môže nastať situácia, že rovnaký počet budú mať až tri tímy - Slovensko, Švédsko a Fínsko (všetci po šesť). To ak v sobotu Švédi zdolajú Slovákov za tri body a rovnako Fíni vyhrajú za tri body nad Talianmi.

    V takom prípade sa vytvorí tabuľka zo vzájomných zápasov týchto troch tímov. V nej by mali všetci po tri body a rozhodovalo by skóre zo vzájomných zápasov.

    Slovensku by na prvenstvo v skupine a priamy postup stačila aj prehra maximálne o dva góly so Švédskom, prehra o štyri a viac gólov by naopak znamenala, že by skončili až tretí.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

