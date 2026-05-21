ONLINE: Kanada - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Kanada a Nórsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
ONLINE PRENOS: Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
21.05.2026 o 16:20
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nórsko
Rozhodca: Hronský, Schrader – Durmis, Nyqvist.
Úvodné zostavy:
Kanada: Talbot (Greaves) – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby (A), Celebrini (C), Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares (A), O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, C. Brown – Mercer
Tréner: Misha Donskov
Nórsko: Normann (Haukeland) – Kåsastul (A), Krogdahl (A), Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen (C) – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Øby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen
Tréner: Petter Thoresen
Kanada kráča turnajom bez straty bodu a potvrdiť svoju dominanciu bude chcieť aj v zápase proti Nórsku. Nóri na tom po troch stretnutiach nie sú vôbec zle – proti Slovensku predviedli napriek prehre mimoriadne obstojný výkon a kľúčové duely o záchranu v najvyššej kategórii MS proti Slovinsku a Taliansku zvládli na jednotku s hviezdičkou. Cieľ záchrany si teda splnili a nenápadne môžu poškuľovať aj po postupe do štvrťfinále, hoci ide naozaj len o teoretickú úvahu. Prekvapenie proti Kanaďanom je Nórom dobre známe – na MS v roku 2023 ich šokujúco zdolali 3:2 po samostatných nájazdoch.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Kanada a Nórsko. Zápas sa začne o 16:20.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body