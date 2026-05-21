    Prehľad

    ONLINE: Kanada - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Kanada - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Kanada - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Kanada - Nórsko.

    Kanada a Nórsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    21.05.2026 o 16:20
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Prehľad
    Rozhodca: Hronský, Schrader – Durmis, Nyqvist.
    Prenos
    Úvodné zostavy:

    Kanada: Talbot (Greaves) – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby (A), Celebrini (C), Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares (A), O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, C. Brown – Mercer
    Tréner: Misha Donskov

    Nórsko: Normann (Haukeland) – Kåsastul (A), Krogdahl (A), Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen (C) – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Øby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen
    Tréner: Petter Thoresen

    Rozhodcovia: Hronský, Schrader – Durmis, Nyqvist
    Kanada kráča turnajom bez straty bodu a potvrdiť svoju dominanciu bude chcieť aj v zápase proti Nórsku. Nóri na tom po troch stretnutiach nie sú vôbec zle – proti Slovensku predviedli napriek prehre mimoriadne obstojný výkon a kľúčové duely o záchranu v najvyššej kategórii MS proti Slovinsku a Taliansku zvládli na jednotku s hviezdičkou. Cieľ záchrany si teda splnili a nenápadne môžu poškuľovať aj po postupe do štvrťfinále, hoci ide naozaj len o teoretickú úvahu. Prekvapenie proti Kanaďanom je Nórom dobre známe – na MS v roku 2023 ich šokujúco zdolali 3:2 po samostatných nájazdoch.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Kanada a Nórsko. Zápas sa začne o 16:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    5
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 14:30
