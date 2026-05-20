Tréner Calgary o Pospíšilovi: Svoj štýl nikdy nezmení, môže hrať s najlepšími hráčmi NHL

V Calgary je hlavným trénerom Martina Pospíšila aj Samuela Honzeka, vo Fribourgu je asistentom pri kanadskom výbere.
Tréner RYAN HUSKA sa s nami rozprával po tréningu Kanady na MS v hokeji 2026.
V rozhovore pre Sportnet prezradil, aké je to trénovať Crosbyho s Celebrinim, zhodnotil sezóny Pospíšila s Honzekom a povedal, ako vidí ich budúcnosť v organizácii Flames.
"Vie, kto je a akým spôsobom musí hrať. Jednoducho dospel a vyrástol," povedal o Pospíšilovi.
Ako hodnotíte doterajšie výkony kanadského tímu na turnaji?
Myslím si, že to bolo zatiaľ dobré. Mám pocit, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu, a presne to chceme dosiahnuť.
Minulý rok ste vo štvrťfinále prehrali s Dánskom. Je to pre vás motivácia navyše?
Som si istý, že áno, ale z toho tímu sú tu len traja hráči. Toto je úplne nová skupina s inou identitou.
Dvaja z nich sú obrovské hviezdy – Sidney Crosby a Macklin Celebrini. Aké je trénovať takých hráčov?
Je veľká zábava ich sledovať. Určite je jednoduchšie mať ich na svojej strane, než stáť proti nim v NHL. Keď ich vidíte hrať a sledujete, ako sa správajú, pochopíte, prečo sú takí elitní hráči. „Sid“ bude jedným z najväčších hráčov všetkých čias a Macklin podľa mňa pôjde v jeho stopách.
Slovenský center Martin Pospíšil z Calgary pôsobí na tomto turnaji veľmi komfortne. Mali ste možnosť ho sledovať?
Zatiaľ iba na videu, ale ako hovoríte, vyzeral naozaj dobre. Využíva svoju veľkosť, momentálne veľmi dobre korčuľuje a keď hrá týmto spôsobom, je mimoriadne efektívny.
Hrá trochu v inej role ako v Calgary. Za Slovensko nastupuje v prvom útoku a pôsobí ako jeden z najzručnejších hráčov, hoci v NHL je známy skôr ako tvrdý hráč.
Má veľmi dobré zručností. Naozaj. Vie veľmi dobre vystreliť a môžete ho nechať hrať s top hráčmi na úrovni NHL. Dokázal, že v takých situáciách nevyzerá tak, že tam nemá čo robiť.
Boli ste s ním v kontakte?
Videl som ho po ich prvom zápase, keď schádzal z ľadu. Pozdravili sme sa na chodbe a to bolo všetko.
Tešíte sa, že si Kanada zahrá proti nemu?
Jasné. Vždy je zábava sledovať svojich hráčov na takýchto turnajoch. Máme ich tu niekoľko a vždy sa teším, keď ich vidím hrať.
Pospíšil mal náročnú sezónu. Väčšinu vynechal pre zranenie, potom sa vrátil, hral na olympiáde a teraz je tu. Nemali ste obavy, keď povedal, že chce ísť aj na majstrovstvá sveta?
Nie, práve naopak, dúfal som, že bude hrať. Pre zranenie vynechal veľkú časť sezóny. To, že teraz odohrá ďalšie zápasy, je pre neho podľa mňa veľmi dobré. Znovu sa dostane do hernej pohody a keď sa vráti do Calgary, bude pripravený.
Po olympijských hrách mal viacero úsekov, keď nehral a bol len zdravým náhradníkom. Môžete vysvetliť prečo?
Niekedy to jednoducho závisí od rozhodnutí o zostave, od súperov, proti ktorým hráte, aj od toho, ako sa v tom období vyvíjala jeho hra. To všetko pri takých rozhodnutiach zohráva úlohu.
Pospíšil má za sebou dlhú históriu zranení hlavy. Snažili ste sa nejako upraviť jeho herný štýl alebo mu povedať, aby hral opatrnejšie?
Nie, nemyslím si, že je to možné. Marty hrá svojim štýlom a práve to z neho robí veľmi dobrého hráča. Keď korčuľuje a využíva svoju veľkosť vo svoj prospech, je veľmi efektívny. Nemyslím si, že sa to niekedy zmení bez ohľadu na situáciu.
Ako sa zmenil ako hráč a možno aj ako človek od svojho príchodu?
Myslím si, že je vyspelejší. Samozrejme, prichádza to s vekom, ale dnes už veľmi dobre rozumie situáciám – vie, kedy si môže a nemôže dovoliť faul, vníma čas zápasu, skóre a všetky tieto veci. Marty tomu dnes rozumie veľmi dobre, preto je pre nás skutočne dôležitým hráčom.
V mužstve máte veľa mladých hráčov a jemu začne platiť nová zmluva. Ako vidíte jeho rolu v mužstve?
To je vždy trochu na samotných hráčoch, keď sa vrátia do kempu. Očakávame, že Marty príde vo výbornej forme a bude hráčom, ktorého si každý na ľade všimne. Veľa bude závisieť aj od toho, či ho budeme skúšať späť na centri, ako hrá teraz, alebo ho opäť posunieme na krídlo.
Brad Treliving hovoril, že keď Pospíšil prišiel do Calgary, bol veľmi tichý. Aký je teraz ako súčasť kabíny?
Stále je tichý, ale povedal by som, že je sebavedomo tichý. Je stále ten istý človek, ale myslím si, že sa cíti pohodlnejšie vo svojom prostredí. Vie, kto je a akým spôsobom musí hrať. Jednoducho dospel a vyrástol.
V klube je aj ďalší slovenský hráč - Samuel Honzek, ktorého sezónu pribrzdilo zranenie po 18 zápasoch. Ako sa vám páčila tá časť sezóny, ktorú odohral?
Veľmi sa mi páčil. Odviedol naozaj dobrú prácu. Prišiel v období, keď sme potrebovali do zostavy viac rýchlosti, a on jej má veľa. Keď potom vypadol pre zranenie, veľmi nám chýbal. Teším sa, že je zdravý, absolvuje s nami celý kemp a bude pripravený, pretože nášmu tímu prináša veľa, podobne ako Marty.
V roku 2023 ho Calgary získalo zo 16. miesta na drafte. Čo vidíte v tomto mladom hráčovi a ako vidíte jeho budúcnosť?
Momentálne ho vidíme ako hráča, ktorý môže byť veľmi dobrý „checking type“ vďaka svojej rýchlosti a veľkosti. Myslím si však, že keď bude ďalej rozvíjať svoju hru, začne sa viac ukazovať aj jeho ofenzívny talent. Je to veľmi dobrý komplexný hráč a sme z neho nadšení.
Takže na začiatku ho vidíte možno v treťom alebo štvrtom útoku?
Znovu, bude to závisieť od toho, ako sa ukáže v kempe. Ak príde a absolvuje skvelý kemp, sám rozhodne o tom, kde bude hrať.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body