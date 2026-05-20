    Tréner Calgary o Pospíšilovi: Svoj štýl nikdy nezmení, môže hrať s najlepšími hráčmi NHL

    Tréner Calgary Ryan Huska, vľavo dole slovenský útočník Martin Pospíšil. (Autor: REUTERS)
    Samuel Grega, Martin Turčin|20. máj 2026 o 20:25
    Ryan Huska dúfal, že Martin Pospíšil pôjde na MS v hokeji.

    V Calgary je hlavným trénerom Martina Pospíšila aj Samuela Honzeka, vo Fribourgu je asistentom pri kanadskom výbere.

    Tréner RYAN HUSKA sa s nami rozprával po tréningu Kanady na MS v hokeji 2026.

    V rozhovore pre Sportnet prezradil, aké je to trénovať Crosbyho s Celebrinim, zhodnotil sezóny Pospíšila s Honzekom a povedal, ako vidí ich budúcnosť v organizácii Flames.

    "Vie, kto je a akým spôsobom musí hrať. Jednoducho dospel a vyrástol," povedal o Pospíšilovi.

    Ako hodnotíte doterajšie výkony kanadského tímu na turnaji?

    Myslím si, že to bolo zatiaľ dobré. Mám pocit, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu, a presne to chceme dosiahnuť.

    Minulý rok ste vo štvrťfinále prehrali s Dánskom. Je to pre vás motivácia navyše?

    Som si istý, že áno, ale z toho tímu sú tu len traja hráči. Toto je úplne nová skupina s inou identitou.

    Dvaja z nich sú obrovské hviezdy – Sidney Crosby a Macklin Celebrini. Aké je trénovať takých hráčov?

    Je veľká zábava ich sledovať. Určite je jednoduchšie mať ich na svojej strane, než stáť proti nim v NHL. Keď ich vidíte hrať a sledujete, ako sa správajú, pochopíte, prečo sú takí elitní hráči. „Sid“ bude jedným z najväčších hráčov všetkých čias a Macklin podľa mňa pôjde v jeho stopách.

    Slovenský center Martin Pospíšil z Calgary pôsobí na tomto turnaji veľmi komfortne. Mali ste možnosť ho sledovať?

    Zatiaľ iba na videu, ale ako hovoríte, vyzeral naozaj dobre. Využíva svoju veľkosť, momentálne veľmi dobre korčuľuje a keď hrá týmto spôsobom, je mimoriadne efektívny.

    Hrá trochu v inej role ako v Calgary. Za Slovensko nastupuje v prvom útoku a pôsobí ako jeden z najzručnejších hráčov, hoci v NHL je známy skôr ako tvrdý hráč.

    Má veľmi dobré zručností. Naozaj. Vie veľmi dobre vystreliť a môžete ho nechať hrať s top hráčmi na úrovni NHL. Dokázal, že v takých situáciách nevyzerá tak, že tam nemá čo robiť.

    Boli ste s ním v kontakte?

    Videl som ho po ich prvom zápase, keď schádzal z ľadu. Pozdravili sme sa na chodbe a to bolo všetko.

    Tešíte sa, že si Kanada zahrá proti nemu?

    Jasné. Vždy je zábava sledovať svojich hráčov na takýchto turnajoch. Máme ich tu niekoľko a vždy sa teším, keď ich vidím hrať.

    Pospíšil mal náročnú sezónu. Väčšinu vynechal pre zranenie, potom sa vrátil, hral na olympiáde a teraz je tu. Nemali ste obavy, keď povedal, že chce ísť aj na majstrovstvá sveta?

