    Taliansky brankár Damian Clara si pripisuje zákrok v zápase Taliansko - Švédsko na ZOH 2026.
    Brankára chytali kŕče, ale proti Slovákom je fit. Polovica hráčov sa narodila mimo Talianska
    Ladislav Nagy.
    Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky
    Slováci chcú potvrdiť rolu favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko? (TV program)

    Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
    13. feb 2026 o 07:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko v skupine B na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Rho Ice Hockey Arena proti domácim Talianom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, Taliani po dobrom boji nestačili na Švédov 2:5.

    Zápas sa začína v piatok o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slováci sa naposledy stretli s Talianskom na MS 2022. Duel zvládli po výsledku 3:1 a aj vďaka tomu na spomínanom šampionáte postúpili do štvrťfinále.

    Pamätný vzájomný zápas pre slovenských fanúšikov je určite ten z mája 2017. Vtedy zdolali súpera až po predĺžení, keď 64 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Libor Hudáček a víťazný gól dosiahol Peter Čerešňák.

    Slovenskí reprezentanti sa vtedy aj vďaka tomu vyhli vypadnutiu z elitnej kategórie. Obaja strelci dôležitých presných zásahov sú v kádri aj na tohtoročných ZOH.

    Zápas Slovensko - Taliansko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

