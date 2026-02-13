Slováci chcú potvrdiť rolu favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhý zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Rho Ice Hockey Arena proti domácim Talianom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, Taliani po dobrom boji nestačili na Švédov 2:5.
Zápas sa začína v piatok o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Slováci sa naposledy stretli s Talianskom na MS 2022. Duel zvládli po výsledku 3:1 a aj vďaka tomu na spomínanom šampionáte postúpili do štvrťfinále.
Pamätný vzájomný zápas pre slovenských fanúšikov je určite ten z mája 2017. Vtedy zdolali súpera až po predĺžení, keď 64 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Libor Hudáček a víťazný gól dosiahol Peter Čerešňák.
Slovenskí reprezentanti sa vtedy aj vďaka tomu vyhli vypadnutiu z elitnej kategórie. Obaja strelci dôležitých presných zásahov sú v kádri aj na tohtoročných ZOH.
Zápas Slovensko - Taliansko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
