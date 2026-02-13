    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko

    Proti Švédom môže rozhodnúť aj skóre. Ak bude treba, odvoláme brankára, tvrdí Országh

    Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Fotogaléria (60)
    Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|13. feb 2026 o 20:02
    Slováci môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť tretí.

    Ak slovenský hokejový fanúšik po výhre nad Fínskom (4:1) očakával vysoké víťazstvo aj proti Taliansku, musel byť sklamaný. 

    Realita na ľade totiž ponúkla úplne iný obraz, než aký naznačovali papierové predpoklady.

    Hoci Slováci zvíťazili 3:2, na tri body sa poriadne nadreli. Taliani bojovali, dohrávali súboje a favoritovi nedali nič zadarmo.

    „Hrali ako Fíni za starých čias,“ skonštatoval tréner VLADIMÍR ORSZÁGH, ktorý po zápase odpovedal na otázky slovenských novinárov.

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Slovensko malo v zápase až šesť vylúčení. Nebol z vášho pohľadu výkon až príliš nervózny?

    Boli sme veľmi disciplinovaní proti Fínom. Mali sme v tom zápase len dve vylúčenia a teraz ich bolo oveľa viac. Tým pádom sme súpera, dá sa povedať, udržiavali v hre, takže na toto si budeme musieť dať pozor.

    Naše vylúčenia pomohli Talianom, pretože tým, že boli outsider a dlhšie udržiavali z ich pohľadu hrateľný výsledok, o to horšie pre nás. Víťazstvo sa nerodilo ľahko a potvrdilo sa, že tu naozaj nie je slabý súper. 

    Taliani ukázali výkonnosť, ktorú mali aj proti Švédom. Vtedy boli naozaj až do konca nebezpeční a Švédi rozhodli až v závere zápasu.

    Ako ste zatiaľ spokojný s líderstvom Juraja Slafkovského, ktorý mal v prvom zápase tri body a teraz pridal ďalší, navyše vybojoval presilovku, po ktorej padol tretí gól?

    Juraj ukazuje svoje kvality, ktoré má. Potvrdil ten dobrý chýr, ktorý ide o ňom z NHL. Už to nie je len o tom, že je nejaký prívesok Caufielda a Suzukiho, ale je to hráč, ktorý vie tvoriť a ktorý vie potiahnuť mužstvo.

    Aké náročné je na úzkom ihrisku hrať proti súperovi, ktorý je možno dva mesiace pokope?

    To je trošku talianska výhoda, že sú pokope a majú gro mužstva poskladané z dvoch klubov. Navyše, majú výborného trénera. 

    Veľmi ťažko sa prechádzalo stredným pásmom. Nepúšťali nás do predbránkového priestoru, hrali presne ako Fíni za starých dobrých čias. Podľa mňa to bol pre nás ťažký zápas. Dôležité je, že sme to na konci zvládli.

    Doplatili podľa vás hráči z NHL trochu aj na európske pravidlá, keďže niektoré zákroky by im v NHL zrejme neodpískali?

    Myslím si, že rozhodca pískal na obidve strany rovnako. Vieme, akým spôsobom sa tu píska a v prvom zápase sme to zvládli. Budeme sa musieť vrátiť k disciplíne z prvého zápasu.

    Ako ste videli druhý inkasovaný gól, ktorý rozhodcovia skúmali a zdalo sa, že taliansky hráč úmyselne kopol do puku smerom na bránku?

    Na to sú tam rozhodcovia, my ťažko môžeme polemizovať. Myslím, že si to pozerali dosť dlho. Rozhodli, že bol gól, takže s tým nespravíme nič.

    Ako ste pracovali s hráčmi po psychologickej stránke, aby uniesli víťazstvo nad favoritom z Fínska v prvom zápase? Čo ste im hovorili medzi tretinami?

    Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas. Ja už som spomínal zápas proti Švédom, ktorých Taliani trápili až do konca. 

    Vedeli sme, že budú čakať na nejaké šance a protiútoky. Dvakrát nám už v prvej tretine ušli. Hrali presne to, čo sme očakávali, že budú veľmi kompaktní v obrannom pásme aj v strednom pásme, budú čakať na nejaké chyby a pôjdu do protiútoku. 

    V prvej tretine nás Škorvánek výrazne podržal, takže sme to potrebovali trošku upokojiť a myslím si, že sme sa trochu aj zlepšili. Od druhej tretiny bol náš výkon lepší.

    Napriek tomu sme sa ťažko dostávali cez ich kompaktný val a k odrazeným pukom. Vedeli sme, že pre Talianov to bude zápas, na ktorom budú stavať. 

    Mysleli si, že možno najschodnejšia cesta k nejakému víťazstvu ide cez nás. Tušili sme, že budú nachystaní, pôjdu si za tým, a to sa aj potvrdilo, odohrali výborný zápas.

    Prečo ste najmä v druhej tretine často rotovali obrancov?

    Obranné dvojice majú na starosti kolegovia. My sme však počítali s tým, že zajtra je ďalší zápas a keď sa dnešný zápas blížil ku koncu, tak sme nasadzovali hráčov, ktorým sme najviac verili. Tiež sme chceli, aby hral každý z obrancov.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke uprostred Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenský hokejový tím počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Prezident SR Peter Pellegrini, jeho poradca pre šport Peter Liker a šéf organizačného výboru pre hokej ZOH Igor Nemeček.Na snímke zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Erik Černák (Slovensko) a Cristiano Digiacinto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Slovenský Tomáš Tatar (90) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Stanislav Škorvánek počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Phil Pietroniro (37) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Tommaso de Luca (88) a Luášs Cingel počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Mats Frycklund (67) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Tomáš Tatar (90) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Tomáš Tatar (90) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Gól Libora Hudačka v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dustin Gazley (Taliansko), Jason Seed (Taliansko), brankár Davide Fadani (Taliansko) a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Libor Hudáček (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko) a Tomáš Tatar (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a brankár Davide Fadani (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Mats Frycklund (Taliansko), brankár Damian Clara (Taliansko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a brankár Damian Clara (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Šimon Nemec (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Samuel Hlavaj (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Tommy Purdeller (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Je pre psychiku hráčov veľmi dôležité, že skórovali ďalší – tentoraz napríklad Libor Hudáček a Matúš Sukeľ?

    Určite áno a krásnym príkladom je priamočiarosť, s akou dal gól Sukeľ. Liška to potiahol po krídle, nahodil na bránu, išli sme po odrazenom puku a bol z toho gól. Toto je cesta.

    Aké je hrať na olympiáde v takejto malej hale?

    Je to, samozrejme, zážitok, pretože sú plné štadióny, každý zápas je vypredaný. Hokej je podstatne rýchlejší, pretože sa hrá na malom klzisku. 

    Je to náročné po fyzickej stránke aj po taktickej stránke, pretože je to trošku iné, na čo sú možno hokejisti u nás zvyknutí.

    Okuliara ste posunuli o formáciu vyššie a Lišku stiahli nižšie, no ten hneď asistoval na gól Sukeľa. Ako ste spokojný s jeho reakciou?

    Každý má svoju rolu a my sme to trošku potrebovali oživiť, jednu aj druhú lajnu. Okuliar odohral veľmi dobrý zápas s Hudáčekom a Dvorským. Obidvaja priniesli oživenie do svojich formácií, takže som rád, že sa to podarilo.

    Ako by ste reagovali, keby vám niekto pred turnajom povedal, že po dvoch zápasoch budete mať šesť bodov?

    Máme plný počet bodov a nemôžeme byť nespokojní. Ako som však už hovoril, najdôležitejšie zápasy ešte len prídu.

    Ako ste zatiaľ spokojný s tým, čo do tímu priniesol Lukáš Cingel, ktorého nomináciu z pozície náhradníka niektorí pred turnajom kritizovali?

    Vedeli sme, čo od Cingela môžeme očakávať. Nemá ľahkú pozíciu, pretože nehrá úplne pravidelne, ale nastupuje v oslabeniach. Vypúšťame ho zase z defenzívnych situácií, potrebujeme ho v tom, v čom je silný.

    Šimon Nemec mal dva momenty, keď úplne nedokorčuľoval puk a bolo vidieť, že veľmi chce dať gól. Vnímate to tak, že si musí v obrane poctivo odrobiť robotu?

    Ťažko povedať, my nabádame hráčov, aby boli zodpovední. Každý chce urobiť to najlepšie, čo dokáže. Nemáme tu hráčov, ktorí by išli vyslovene za gólmi a my to tak ani nestaviame. 

    Myslím si, že aj hráči sa k tomu takto stavajú. Pre nich je najdôležitejšie, aby sme vyhrali. Samozrejme, každý chce dať gól, ale najdôležitejšie sú ich usmiate tváre po víťaznom zápase.

    Vnímate zápas so Švédmi o prvé miesto v skupine aj ako zrkadlo smerom k ďalšiemu vývoju na turnaji a vašim ambíciám?

    Určite áno. Švédi patria k top favoritom na turnaji, takže my sa na ten zápas tešíme. Nám úplne nevyhovujú zápasy, keď musíme tvoriť a byť favoriti, ako to bolo teraz proti Talianom. Určite pôjdeme do zápasu s tým, že chceme byť úspešní.

    Myslíte aj na to, že dôležitú úlohu môže zohrať skóre?

    Určite to budeme mať v hlave a budeme počítať aj s alternatívou, že bude treba odvolať brankára.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

