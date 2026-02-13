Proti Švédom môže rozhodnúť aj skóre. Ak bude treba, odvoláme brankára, tvrdí Országh

Ak slovenský hokejový fanúšik po výhre nad Fínskom (4:1) očakával vysoké víťazstvo aj proti Taliansku, musel byť sklamaný.
Realita na ľade totiž ponúkla úplne iný obraz, než aký naznačovali papierové predpoklady.
Hoci Slováci zvíťazili 3:2, na tri body sa poriadne nadreli. Taliani bojovali, dohrávali súboje a favoritovi nedali nič zadarmo.
„Hrali ako Fíni za starých čias,“ skonštatoval tréner VLADIMÍR ORSZÁGH, ktorý po zápase odpovedal na otázky slovenských novinárov.
Slovensko malo v zápase až šesť vylúčení. Nebol z vášho pohľadu výkon až príliš nervózny?
Boli sme veľmi disciplinovaní proti Fínom. Mali sme v tom zápase len dve vylúčenia a teraz ich bolo oveľa viac. Tým pádom sme súpera, dá sa povedať, udržiavali v hre, takže na toto si budeme musieť dať pozor.
Naše vylúčenia pomohli Talianom, pretože tým, že boli outsider a dlhšie udržiavali z ich pohľadu hrateľný výsledok, o to horšie pre nás. Víťazstvo sa nerodilo ľahko a potvrdilo sa, že tu naozaj nie je slabý súper.
Taliani ukázali výkonnosť, ktorú mali aj proti Švédom. Vtedy boli naozaj až do konca nebezpeční a Švédi rozhodli až v závere zápasu.
Ako ste zatiaľ spokojný s líderstvom Juraja Slafkovského, ktorý mal v prvom zápase tri body a teraz pridal ďalší, navyše vybojoval presilovku, po ktorej padol tretí gól?
Juraj ukazuje svoje kvality, ktoré má. Potvrdil ten dobrý chýr, ktorý ide o ňom z NHL. Už to nie je len o tom, že je nejaký prívesok Caufielda a Suzukiho, ale je to hráč, ktorý vie tvoriť a ktorý vie potiahnuť mužstvo.
Aké náročné je na úzkom ihrisku hrať proti súperovi, ktorý je možno dva mesiace pokope?
To je trošku talianska výhoda, že sú pokope a majú gro mužstva poskladané z dvoch klubov. Navyše, majú výborného trénera.
Veľmi ťažko sa prechádzalo stredným pásmom. Nepúšťali nás do predbránkového priestoru, hrali presne ako Fíni za starých dobrých čias. Podľa mňa to bol pre nás ťažký zápas. Dôležité je, že sme to na konci zvládli.
Doplatili podľa vás hráči z NHL trochu aj na európske pravidlá, keďže niektoré zákroky by im v NHL zrejme neodpískali?
Myslím si, že rozhodca pískal na obidve strany rovnako. Vieme, akým spôsobom sa tu píska a v prvom zápase sme to zvládli. Budeme sa musieť vrátiť k disciplíne z prvého zápasu.
Ako ste videli druhý inkasovaný gól, ktorý rozhodcovia skúmali a zdalo sa, že taliansky hráč úmyselne kopol do puku smerom na bránku?
Na to sú tam rozhodcovia, my ťažko môžeme polemizovať. Myslím, že si to pozerali dosť dlho. Rozhodli, že bol gól, takže s tým nespravíme nič.
Ako ste pracovali s hráčmi po psychologickej stránke, aby uniesli víťazstvo nad favoritom z Fínska v prvom zápase? Čo ste im hovorili medzi tretinami?
Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas. Ja už som spomínal zápas proti Švédom, ktorých Taliani trápili až do konca.
Vedeli sme, že budú čakať na nejaké šance a protiútoky. Dvakrát nám už v prvej tretine ušli. Hrali presne to, čo sme očakávali, že budú veľmi kompaktní v obrannom pásme aj v strednom pásme, budú čakať na nejaké chyby a pôjdu do protiútoku.
V prvej tretine nás Škorvánek výrazne podržal, takže sme to potrebovali trošku upokojiť a myslím si, že sme sa trochu aj zlepšili. Od druhej tretiny bol náš výkon lepší.
Napriek tomu sme sa ťažko dostávali cez ich kompaktný val a k odrazeným pukom. Vedeli sme, že pre Talianov to bude zápas, na ktorom budú stavať.
Mysleli si, že možno najschodnejšia cesta k nejakému víťazstvu ide cez nás. Tušili sme, že budú nachystaní, pôjdu si za tým, a to sa aj potvrdilo, odohrali výborný zápas.
Prečo ste najmä v druhej tretine často rotovali obrancov?
Obranné dvojice majú na starosti kolegovia. My sme však počítali s tým, že zajtra je ďalší zápas a keď sa dnešný zápas blížil ku koncu, tak sme nasadzovali hráčov, ktorým sme najviac verili. Tiež sme chceli, aby hral každý z obrancov.
Je pre psychiku hráčov veľmi dôležité, že skórovali ďalší – tentoraz napríklad Libor Hudáček a Matúš Sukeľ?
Určite áno a krásnym príkladom je priamočiarosť, s akou dal gól Sukeľ. Liška to potiahol po krídle, nahodil na bránu, išli sme po odrazenom puku a bol z toho gól. Toto je cesta.
Aké je hrať na olympiáde v takejto malej hale?
Je to, samozrejme, zážitok, pretože sú plné štadióny, každý zápas je vypredaný. Hokej je podstatne rýchlejší, pretože sa hrá na malom klzisku.
Je to náročné po fyzickej stránke aj po taktickej stránke, pretože je to trošku iné, na čo sú možno hokejisti u nás zvyknutí.
Okuliara ste posunuli o formáciu vyššie a Lišku stiahli nižšie, no ten hneď asistoval na gól Sukeľa. Ako ste spokojný s jeho reakciou?
Každý má svoju rolu a my sme to trošku potrebovali oživiť, jednu aj druhú lajnu. Okuliar odohral veľmi dobrý zápas s Hudáčekom a Dvorským. Obidvaja priniesli oživenie do svojich formácií, takže som rád, že sa to podarilo.
Ako by ste reagovali, keby vám niekto pred turnajom povedal, že po dvoch zápasoch budete mať šesť bodov?
Máme plný počet bodov a nemôžeme byť nespokojní. Ako som však už hovoril, najdôležitejšie zápasy ešte len prídu.
Ako ste zatiaľ spokojný s tým, čo do tímu priniesol Lukáš Cingel, ktorého nomináciu z pozície náhradníka niektorí pred turnajom kritizovali?
Vedeli sme, čo od Cingela môžeme očakávať. Nemá ľahkú pozíciu, pretože nehrá úplne pravidelne, ale nastupuje v oslabeniach. Vypúšťame ho zase z defenzívnych situácií, potrebujeme ho v tom, v čom je silný.
Šimon Nemec mal dva momenty, keď úplne nedokorčuľoval puk a bolo vidieť, že veľmi chce dať gól. Vnímate to tak, že si musí v obrane poctivo odrobiť robotu?
Ťažko povedať, my nabádame hráčov, aby boli zodpovední. Každý chce urobiť to najlepšie, čo dokáže. Nemáme tu hráčov, ktorí by išli vyslovene za gólmi a my to tak ani nestaviame.
Myslím si, že aj hráči sa k tomu takto stavajú. Pre nich je najdôležitejšie, aby sme vyhrali. Samozrejme, každý chce dať gól, ale najdôležitejšie sú ich usmiate tváre po víťaznom zápase.
Vnímate zápas so Švédmi o prvé miesto v skupine aj ako zrkadlo smerom k ďalšiemu vývoju na turnaji a vašim ambíciám?
Určite áno. Švédi patria k top favoritom na turnaji, takže my sa na ten zápas tešíme. Nám úplne nevyhovujú zápasy, keď musíme tvoriť a byť favoriti, ako to bolo teraz proti Talianom. Určite pôjdeme do zápasu s tým, že chceme byť úspešní.
Myslíte aj na to, že dôležitú úlohu môže zohrať skóre?
Určite to budeme mať v hlave a budeme počítať aj s alternatívou, že bude treba odvolať brankára.
