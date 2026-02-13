Nemysliteľné sa stalo realitou. Malinin úplne pokazil jazdu, víťazom je Kazach

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
Muži - krátky program + voľná jazda:
Poradie
Meno
Krajina
Počet bodov
1.
Michail Šajdorov
Kazachstan
291,58
2.
Juma Kagijama
Japonsko
280,06
3.
Šun Sato
Japonsko
274,90
4.
Čcha Čun-hwan
Kórejská republika
273,92
5.
Stephen Gogolev
Kanada
273,78
6.
Petr Gumennik
AIN
271,21
24.
Adam Hagara
Slovensko
202,38
Kazašský krasokorčuliar Michail Šajdorov získal na zimnej olympiáde v Miláne 2026 zlatú medailu v súťaži sólistov.
V piatkovej voľnej jazde využil zaváhania viacerých favoritov na čele s Američanom Iliom Malininom a triumfoval pred Japoncom Jumom Kagijamom a jeho krajanom Šunom Satom.
Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil pri svojej olympijskej premiére 24. priečku.
Najväčší favorit súťaže krasokorčuliarov Malinin úplne zbabral svoju voľnú jazdu a z Milána si šokujúco neodnesie ani medailu. Američan klesol z prvého až na ôsme miesto.
Trénoval som celú sezónu
"Nemám slov, som úplne šokovaný. Trénoval som celú sezónu, aby som tu predviedol to najlepšie, a to som nespravil. Jediné čo mi teraz zostáva, je sústrediť sa na budúcnosť," vravel v prvom interview na stanici Eurosport Američan.
"Je to najväčšie prekvapenie ZOH 2026," hovorí komentátor Štěpán Škorpil.
"Na jeho pomery to bolo katastrofálne. V ostrej súťaži sme ho nevideli tak zle zajazdiť ako dnes. To sa bude ťažko vysvetľovať. Je to premrhaná šanca," pridal sa s hodnotením komentátor STVR Stanislav Ščepán.
VIDEO: Ilia Malinin pokazil voľnú jazdu na ZOH 2026
Dvojnásobný majster sveta Malinin bol blízko k tomu, aby pridal do zbierky druhé olympijské zlato po tom, ako pomohol USA k víťazstvu v tímovej súťaži.
Po krátkom programe mal vyše päťbodový náskok pred obhajcom striebra zo ZOH v Pekingu Kagijamom. Nesúrodou jazdou plnou chýb a pádov však 21-ročný superfavorit prišiel nielen o zlato, ale dostal sa ďaleko za pódium.
Jeho rovesník Šajdorov sa vďaka precíznemu vystúpeniu, do ktorého zaradil až päť štvoritých skokov, vyšvihol na zlatý stupienok z piateho miesta po krátkom programe.
Hagara bol sklamaný
Hagara sa ako prvý slovenský sólista v ére samostatnosti prebojoval do finálových voľných jázd. Postúpil z 20. priečky, ktorú však v druhej časti mužskej súťaže vinou viacerých zaváhaní neudržal.
Devätnásťročný Hagara previedol v hale Forum di Milano voľnú jazdu na pieseň Rhapsody on Bond od hudobníka Charlesa Szczepaneka. Hneď na úvod spadol pri štvoritom tulupe, čo negatívne poznačilo jeho psychiku.
Kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom mu vyšla, vzápätí sa však opäť ocitol na ľade po prevedení trojitého axla. Ďalšie bodové zrážky prišli po dvojitom rittbergerovi. Za voľnú jazdu dostal 122,08 bodu a za svojím maximom v tejto časti mužskej súťaže zaostal o vyše 35 bodov.
Po svojom vystúpení neskrýval sklamanie.
„Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo.
Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku.
Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.
