13.02.2026 06:00
Deň 7
Miláno a Cortina 2026
Ilia Malinin smútil po voľnej jazde.
Nemysliteľné sa stalo realitou. Malinin úplne pokazil jazdu, víťazom je Kazach
Eva Adamczyková a Meteděj Jílek.
Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske spojili dva silné olympijské príbehy (sumár dňa)
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 7Súvisiace

Nemysliteľné sa stalo realitou. Malinin úplne pokazil jazdu, víťazom je Kazach

Ilia Malinin smútil po voľnej jazde.
Fotogaléria (26)
Ilia Malinin smútil po voľnej jazde. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. feb 2026 o 23:03
ShareTweet5

Američan skončil až na 8. mieste.

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie

Muži - krátky program + voľná jazda:

Poradie

Meno

Krajina

Počet bodov

1.

Michail Šajdorov

Kazachstan

291,58

2.

Juma Kagijama

Japonsko

280,06

3.

Šun Sato

Japonsko

274,90

4.

Čcha Čun-hwan

Kórejská republika

273,92

5.

Stephen Gogolev

Kanada

273,78

6.

Petr Gumennik

AIN

271,21

24.

Adam Hagara

Slovensko

202,38

Kazašský krasokorčuliar Michail Šajdorov získal na zimnej olympiáde v Miláne 2026 zlatú medailu v súťaži sólistov.

V piatkovej voľnej jazde využil zaváhania viacerých favoritov na čele s Američanom Iliom Malininom a triumfoval pred Japoncom Jumom Kagijamom a jeho krajanom Šunom Satom.

Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil pri svojej olympijskej premiére 24. priečku.

Najväčší favorit súťaže krasokorčuliarov Malinin úplne zbabral svoju voľnú jazdu a z Milána si šokujúco neodnesie ani medailu. Američan klesol z prvého až na ôsme miesto.

Trénoval som celú sezónu

"Nemám slov, som úplne šokovaný. Trénoval som celú sezónu, aby som tu predviedol to najlepšie, a to som nespravil. Jediné čo mi teraz zostáva, je sústrediť sa na budúcnosť," vravel v prvom interview na stanici Eurosport Američan.

"Je to najväčšie prekvapenie ZOH 2026," hovorí komentátor Štěpán Škorpil.

"Na jeho pomery to bolo katastrofálne. V ostrej súťaži sme ho nevideli tak zle zajazdiť ako dnes. To sa bude ťažko vysvetľovať. Je to premrhaná šanca," pridal sa s hodnotením komentátor STVR Stanislav Ščepán.

VIDEO: Ilia Malinin pokazil voľnú jazdu na ZOH 2026

Dvojnásobný majster sveta Malinin bol blízko k tomu, aby pridal do zbierky druhé olympijské zlato po tom, ako pomohol USA k víťazstvu v tímovej súťaži.

Po krátkom programe mal vyše päťbodový náskok pred obhajcom striebra zo ZOH v Pekingu Kagijamom. Nesúrodou jazdou plnou chýb a pádov však 21-ročný superfavorit prišiel nielen o zlato, ale dostal sa ďaleko za pódium.

Jeho rovesník Šajdorov sa vďaka precíznemu vystúpeniu, do ktorého zaradil až päť štvoritých skokov, vyšvihol na zlatý stupienok z piateho miesta po krátkom programe.

Ilia Malinin bol veľmi sklamaný po svojej jazde.
Ilia Malinin bol veľmi sklamaný po svojej jazde. (Autor: TASR/AP)

Hagara bol sklamaný

Hagara sa ako prvý slovenský sólista v ére samostatnosti prebojoval do finálových voľných jázd. Postúpil z 20. priečky, ktorú však v druhej časti mužskej súťaže vinou viacerých zaváhaní neudržal.

Devätnásťročný Hagara previedol v hale Forum di Milano voľnú jazdu na pieseň Rhapsody on Bond od hudobníka Charlesa Szczepaneka. Hneď na úvod spadol pri štvoritom tulupe, čo negatívne poznačilo jeho psychiku.

Kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom mu vyšla, vzápätí sa však opäť ocitol na ľade po prevedení trojitého axla. Ďalšie bodové zrážky prišli po dvojitom rittbergerovi. Za voľnú jazdu dostal 122,08 bodu a za svojím maximom v tejto časti mužskej súťaže zaostal o vyše 35 bodov.

Fotogaléria krasokorčuliarov z voľných jázd na ZOH 2026 v Miláne (Adam Hagara)
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas pádu vo voľnej jazde mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
26 fotografií
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava tréneri Alexandra Hagarová, Vladimir Dvojnikov a slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara reaguje po svojej voľnej jazde na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava tréneri Alexandra Hagarová, Vladimir Dvojnikov a slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Mexický krasokorčuliar Donovan Carrillo počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Mexický krasokorčuliar Donovan Carrillo počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Lotyšský krasokorčuliar Deniss Vasiljevs počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Lotyšský krasokorčuliar Deniss Vasiljevs počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

Po svojom vystúpení neskrýval sklamanie.

„Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo.

Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku.

Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
dnes 00:00
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
pi 23:54
Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri sú naďalej na čele, ťahá ich Kläbo (13. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 7 (piatok, 13. február).
pi 23:54
ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.online
pi 16:00|3
ZOH Miláno a Cortina 2026: Hagarovi nevyšla voľná jazda, zlyhal prekvapujúco aj MalininSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z voľných jázd v krasokorčuľovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
pi 16:00|3
Matt Weston oslavuje zlato.
pi 22:19|2
V ľadovom koryte najlepší Brit. Štyrikrát zlepšil traťový rekord a zdolal NemcovDominantným spôsobom získal zlato.
pi 22:19|2
Na snímke Ladislav Nagy.
pi 21:40
Nagy verí v úspech aj proti ďalšiemu favoritovi. Bude to náročný duel, povedalPred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf "Troch koruniek" v kurzoch 1,18 až 1,20.
pi 21:40
Júto Tocuka.
pi 21:13
Japonci ovládli U-rampu. Na stupňoch víťazov ich doplnil AustrálčanZa svoj výkon dosiahol 95 bodov.
pi 21:13
Johannes Hösflot Kläbo.
pi 12:51
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailíV piatok triumfoval na ZOH 2026 v behu na 10 km voľne.
pi 12:51
Na snímke slovenský biatlonista Jakub Borguľa počas šprintu mužov na 10 km.
pi 20:51
Prišla jedna hlúpa chyba na stojke. Borguľa o výkone: Je mi ľúto ako to dopadloHry v Taliansku ho nezastihli v dobrom rozpoložení.
pi 20:51
Lindsey Vonnová padá v zjazde.
pi 19:21
Vonnová poskytla ďalšie informácie. Konečne sa začínam cítiť byť sama sebou, hovoríV sobotu sa podrobí ďalšej operácii po zlomenine nohy.
pi 19:21
Švédky oslavujú postup do semifinále.
pi 19:30
Švédky sa po 12 rokoch dostali do semifinále. Ich víťaznú sériu neukončili ani ČeškyZostali na turnaji naďalej nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.
pi 19:30
Quentin Fillon Maillet.
pi 15:06
Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpilŠimon Adamov nepostúpil do stíhacích pretekov.
pi 15:06
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami.
pi 18:37|1
Ukrajinec vie odpoveď na svoje odvolanie. Arbitrážny súd: Dostal príležitosť Jeho vylúčenie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa tak stalo definitívnym.
pi 18:37|1
Metoděj Jílek sa raduje zo zlata.
pi 18:09|1
Česi sa radujú z ďalšieho zlata. Mladý rýchlokorčuliar ovládol súťaž s veľkým náskokomJílek bral predtým striebro na polovičnej trati.
pi 18:09|1
Reprezentantky Švédska.
pi 17:30
Obhajkyne zlata majú problémy. Švédky pokračujú na víťaznej vlneProti hráčkam Kórejskej republiky si pripísali druhú prehru na turnaji, navyše vysokú 3:9.
pi 17:30
Na snímke chlapec strieľa na terče počas Olympijského festivalu v lyžiarskom stredisku Jasná v Demänovskej Doline.
pi 17:24
Festival otvorila Zapletalová. Diváci v Jasnej podporujú hokejistov, užijú si aj koncertyOlympijský festival prináša od štvrtka (12. 2.) do nedele (15. 2.) atmosféru zimných olympijských hier.
pi 17:24
Šimon Adamov.
pi 07:55|1
Biatlonisti pokračujú šprintom. Preteky odštartuje slovenský reprezentantPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.
pi 07:55|1
ONLINE: Jakub Borguľa a Šimon Adamov dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.online
pi 11:00
Biatlon na ZOH 2026: Borguľa postúpil do stíhacích pretekov, vyhral FrancúzSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Borguľa a Adamov.
pi 11:00
Eva Adamczyková vo finále s číslom 1.
pi 15:13
Veľké finále českej snoubordistke nevyšlo. Pre svoju krajinu však získala už tretí cenný kovNajväčší úspech v doterajšej kariére dosiahla austrálska snoubordistka Josie Baffová.
pi 15:13
Eva Adamczyková.
pi 11:25
Češka smeruje za ďalšou zlatou medailou. V kvalifikácii nenašla súperkuTretiu priečku v kvalifikácii prekvapujúco obsadila iba 18-ročná Švajčiarka.
pi 11:25
Dorothea Wiererová v cieli po pretekoch na ZOH 2026.
pi 09:48
Wiererová zbúrala tabuizovanú tému. Okrem súperiek bojovala aj s menštruáciouV stredisku Anterselva sa už Dorothea Wiererová radovala zo striebornej medaily zo zmiešanej štafety.
pi 09:48
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.
pi 10:13
Vylúčenie môže podkopať olympijskú myšlienku. Európski poslanci sa zastali ukrajinského skeletonistuUkrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny.
pi 10:13
Rebecca Passlerová.
pi 10:30
Zvrat v prípade talianskej biatlonistky. Povolili jej štartovať na ZOHBiatlonistka previnenie odmieta s tým, že zakázaná látka sa jej do tela dostala bez jej vedomia.
pi 10:30
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
pi 08:45
ZOH 2026: Kläbo dorovnal rekord, zo Slovákov bol lepší HindsSledovali ste s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
pi 08:45
Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Nemysliteľné sa stalo realitou. Malinin úplne pokazil jazdu, víťazom je Kazach