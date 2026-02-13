Valábik: Upozorňoval som, aby sme nečakali výhru 7:1. Páni v pruhovanom nemali deň

Vylúčenia, dramatický záver a tesné víťazstvo. Slovenskí hokejisti sa na ďalšie tri body na hokejovom turnaji na zimných olympijských hrách 2026 natrápili.
Domáce Taliansko zdolali tesne 3:2.
V B-skupine im tak patrí prvé miesto o tri body pred Fínmi aj Švédmi.
Ukázali sa negatíva, ktoré proti Fínom neboli
Spolukomentátor živého prenosu v Slovenskej televízii Marián Gáborík pred zápasom veril, že po prvej tretine bude mať Slovensko na konte pár gólov. To sa nestalo a zverenci Vladimíra Országha mali problém tlačiť sa do predbránkového priestoru.
"Taliani robia veľmi dobrú prácu vo svojom obrannom pásme, aby udržali našich hráčov na obvode útočnej tretiny," hovoril Boris Valábik.
"Budeme potrebovať nejaký X-faktor z obrany, ktorý sa pridá do predu a zmení to, aby tam neboli len naši traja útočníci, ktorí sú vpredu."
Po prvej tretine bol stav vyrovnaný 0:0, pričom veľké šance mali aj Taliani.
"Je tam čo zlepšovať. Veľakrát sme videli, že chalani prídu na ľad, dostanú prihrávku a nie sú pripravení," hovoril Gáborík.
"Či už Černák, Čerešňák alebo Fehérváry viackrát držali puk a útočníci čakali v strednom pásme za Talianmi," povedal zase Valábik a zdôraznil, že obrancovia potrebujú pomoc pri zakladaní útoku.
"Nebudem negatívny, ale vidím tam veľa negatívnych čŕt, ktoré sme proti Fínom nevideli."
Toto sa nerobí, hromžil Valábik
Pri začiatku druhej tretiny tak Gáborík prízvukoval: "Naše snaženie musí byť o úroveň alebo dve vyššie." A naozaj aj bolo. Slováci boli aktívnejší a Talianov prestrieľali 13:3.
"Vidíme oveľa lepší pohyb. To, po čom sme volali, nám chalani predvádzajú," chválil hru Valábik.
Odmena prišla už vo štvrtej minúte druhej tretiny, keď sa presadil Libor Hudáček. Jeho prihrávku na Tatara si do vlastnej brány zrazil taliansky obranca.
"Keď to dávaš ako útočník do predbránkového priestoru, stanú sa dobré veci," komentoval gól bývalý obranca.
Kontroverzným momentom zápasu bol škaredý faul na Martina Fehérváryho. Slovenský obranca dostal nebezpečný úder do hlavy od Taliana DiGiacinta.
"Toto sa nerobí. Za mňa je to päť plus do konca," hromžil Valábik. "Primárny kontakt je hlava. Nie je o čom diskutovať. Jedna vec je, ak primárne zasiahneš plece alebo trup a popritom aj hlavu, ale tu triafil priamo hlavu."
Súhlasil aj Gáborík: "Toto bol čistý blindside hit. Trafil ho priamo do brady. Ak by sa to stalo v NHL, už by si ho niekto podal."
Rozhodcovia si zákrok pozerali na videu, ale nakoniec udelili len menší dvojminútový trest, čo vyvolalo nesúhlas komentátorov.
Typický Talian Bradley
Presilovku Slováci nevyužili, ale o pár minút neskôr sa presadil Sukeľ, ktorý skóroval vo svojom jubilejnom reprezentačnom zápase s poradovým číslom 100.
"Ja som za Matúša Sukeľa veľmi rád. Je to hráč, ktorý odovzdá reprezentácii maximum," chválil ho Valábik.
Talianom sa podarilo kontrovať a znížili na 1:2 počas presilovej hry. Po dorážke sa presadil osamotený Bradley.
"Obranca tam vzadu chýbal po strate hokejky Fehérváryho, to útočníci musia prečítať a postrážiť si to," vravel po góle Talianska Valábik.
"Typické talianské meno Matt Bradley," odľahčoval situáciu Gáborík.
V hodnotení druhej tretiny však komplexnejšie dodal: "Taliani toho veľa nemali, dovolili sme im tri strely, dali jeden gól, ale nemôžeme im dovoliť dostať sa do zápasu."
Páni v pruhovanom nemali deň
Do tretej tretiny vstúpili Taliani presilovkou a aktívnym výkonom. Neskôr mali veľkú šancu, ktorú skvelým zákrokom zneškodnil Škorvánek. Talianski útočníci sa už tešili, ale gól to neboj.
"Toto bol možno zákrok turnaja. Fantastický Škorvánek, fantázia!" ospevoval ho bývalý kanonier spoza mikrofónu.
Komentátori kritizovali aj nekonzistentnosť rozhodcov. Zdalo sa im, že niektoré zákroky Slovákom odpískali a Talianom už nie.
"Dnes páni v pruhovanom nemajú deň," povedal Gáborík. "Musíme hrať našu hru, neunáhliť sa, hrať systémovo, koncentrovane."
Taliani na posledných desať minút vystriedali brankára a chytať išiel Damian Clara, ktorý žiaril proti Švédom.
"Nový brankár, treba strieľať čo najviac, hneď ho vyskúšať. Nastúpi studený, nie je pre neho jednoduché," hovoril Gáborík.
Clara nastúpil do oslabovky a po dvoch minútach a štyroch sekundách inkasoval. Po veľkom tlaku a obrovskom nápore trafil Regenda tyčku, ale neskôr poslal puk do brány Ružička.
"Všimnite si, že všetci naši hráči mali korčule a zrak obrátený na brankára Talianska," analyzoval gól Gáborík. "Všetci sledovali puk a najlepšie sa zorientoval Adam Ružička. Tento gól bol extra dôležitý."
Len na jednom záleží
Dôležitosť dvojgólového náskoku sa ukázala v závere. Taliani si v posledných minútach vytvorili obrovský tlak.
Slovenské mužstvo v jednom momente bránilo s troma obrancami a dvoma útočníkmi. Taliansky útočník Gazley trafil puk korčuľou pri hre bez brankára a znížil na 2:3.
Gól rozhodcovia skúmali, ale nakoniec ho uznali. Gáborík s tým nesúhlasil: "Gól by nemal platiť, ale pritom aký majú deň rozhodcovia, človek nikdy nevie."
Slováci si záver stretnutia ustrážili a jednogólový náskok udržali. Do tabuľky tak získali ďalšie dôležité tri body.
"To je všetko, na čom záleží," hovoril po záverečnej siréne Valábik. "Ja som upozorňoval, aby sme nečakali výsledok 7:1."
Mužstvo brzdili vylúčenia. Na trestnej lavici sedeli Slováci až šesťkrát.
"Chalani ukázali trpezlivosť aj skúsenosti, nerobili sprostosti a zaslúžene sme vyhrali," rekapituloval na záver spolukomentátor Gáborík. "Stanislav Škorvánek nemal až toľko roboty, ale keď ju mal, výborne tím podržal."
