Najlepší výkon na turnaji. Slovenskí hokejisti rozobrali Dánov a strelili aj kuriózny gól

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Dánsko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 42. Aagard (Russell, Jensen) - 10. Chromiak (K. Pospíšil, Okuliar), 21. Liška (Okuliar, Hrivík), 27. Okuliar (Hrivík, Liška), 44. M. Pospíšil (Kmec, Kňažko), 54. Čederle (Chromiak)
Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Björk - Jonsson (obaja Švéd.), Sostumoen (Nór.)
Vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 4734
Dánsko: Sögaard (21. Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard, True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen
Slovensko: Hlavaj - Kmec, P. Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 5:1.
V tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre.
Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastián Čederle.
V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v sobotu o 16.20 h v derby proti Čechom, Dánov čaká v rovnaký deň o 12.20 duel proti Slovinsku.
Priebeh zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Zápas sa začal opatrne, oba tímy v úvodných troch minútach pozorne bránili a prvá šanca prišla až potom.
Mali ju Slováci, ale Faško-Rudáš z blízka netrafil. Dobrú možnosť mal potom aj Okuliar, no ani on neprepasíroval puk do bránky.
Nepodarilo sa to ani Chromiakovi, ktorý sa ocitol v nájazde, v rozhodujúcej chvíli mu ušiel puk.
Slovenskí reprezentanti potom hrali presilovku, ešte v ponechanej výhode však našiel Kňažko Martina Pospíšila, ale ani táto šanca nepriniesla úspech.
Chromiaka však potom našiel Kristián Pospíšil a slovenský útočník už napol sieťku - 1:0. Dáni mali najväčšiu šancu v 15. minúte, Kjär mieril len do Hlavaja.
II. tretina:
Po prestávke Dáni vymenili brankára, Sögaarda nahradil Henriksen, ale ten inkasoval už po minúte.
Okuliar našiel pred bránkou Lišku a ten zasunul puk k pravej žŕdke - 0:2. Slováci boli v tejto časti zápasu aktívnejší, ďalšie veľké šance mali po spolupráci prvého útoku, ale ani Faško-Rudáš a ani Martin Pospíšil neskórovali.
Krátko na to sa to podarilo Okuliarovi, ktorý zasunul puk do bránky tak, že ten zmizol pod penovou výstužou v bránke a hoci sa slovenský útočník tešil z gólu, arbitri si museli situáciu potvrdiť na videu.
III. tretina:
V tretej tretine ako prvý vystrelil K. Pospíšil, Dánom však potom vyšla akcia, na konci ktorej bol Aagaard a ten prestrelil Hlavaja - 1:3.
Potom však prvá formácia Slovákov zatlačila severanov a M. Pospíšil strelil štvrtý gól.
Dáni nemali na obrat síl, čelili jednej ofenzívnej vlne súpera za druhou. Prevahu ešte Slováci zvýraznili po góle Čederleho.