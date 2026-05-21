    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 0:2, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    PrehľadPreviewHokejový BOSSOnline prenosSumárZostavaGólyFotogalériaZnámkovanieTabuľka

    Najlepší výkon na turnaji. Slovenskí hokejisti rozobrali Dánov a strelili aj kuriózny gól

    František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Fotogaléria (25)
    František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 22:43
    ShareTweet0

    Slovensko dnes zdolalo Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovensko - Dánsko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

    Góly: 42. Aagard (Russell, Jensen) - 10. Chromiak (K. Pospíšil, Okuliar), 21. Liška (Okuliar, Hrivík), 27. Okuliar (Hrivík, Liška), 44. M. Pospíšil (Kmec, Kňažko), 54. Čederle (Chromiak)

    Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Björk - Jonsson (obaja Švéd.), Sostumoen (Nór.)

    Vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4734

    Dánsko: Sögaard (21. Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard, True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen

    Slovensko: Hlavaj - Kmec, P. Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 5:1.

    V tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.

    Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia hrajú hokej vo fanzóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke návštevníci sedia v gastro zóne pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    Na snímke Adam Sýkora (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
    25 fotografií
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa rozcvičuje na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Mads Sögaard, Markus Lauridsen a Patrick Russell (všetci Dánsko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Kochr (Slovensko) a Alexander True (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko), ktorý je v opatere lekárky tímu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly zdraví divákov na ľadovej ploche pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) chytá puk do lapačky počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Christian Wejse (Dánsko) a Samuel Kňažko (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (88, Slovensko) sa teší so spoluhráčmi na striedačke z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke striedačka Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22) a Oliver Okuliar (8) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (nie je na snímke, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's Markus Lauridsen, Denmark's Jesper Jensen Aabo, Denmark's goaltender Mads Sogaard, and Slovakia's Oliver Okuliar, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Denmark's goaltender Mads Sogaard and Slovakia's Oliver Okuliar, right, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke brankár Mads Sögaard (Dánsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Denmark's goaltender Mads Sogaard makes a save against Slovakia's Oliver Okuliar during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Sebastian Cederle, left, and Denmark's goaltender Mads Sogaard battle for the puck during the Group B preliminary game between Denmark and Slovakia at the men's ice hockey world championships in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke slovenskí hráči zľava Sebastián Čederle (21), kapitán Marek Hrivík (27), Adam Liška (23), Oliver Okuliar (8), Martin Pospíšil (76), Adam Sýkora (10), Kristián Pospíšil (22), Andrej Kollár (72) a Martin Faško-Rudáš (77) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke maskot Cooly a slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava Kristián Pospíšil (Slovensko) a kapitán Jesper Jensen (Dánsko) bojujú o puk pred bránou Dánska počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.Na snímke sprava František Gajdoš, kapitán Marek Hrivík, Mislav Rosandič a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.

    Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar. V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastián Čederle.

    V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v sobotu o 16.20 h v derby proti Čechom, Dánov čaká v rovnaký deň o 12.20 duel proti Slovinsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Zápas sa začal opatrne, oba tímy v úvodných troch minútach pozorne bránili a prvá šanca prišla až potom.

    Mali ju Slováci, ale Faško-Rudáš z blízka netrafil. Dobrú možnosť mal potom aj Okuliar, no ani on neprepasíroval puk do bránky.

    Nepodarilo sa to ani Chromiakovi, ktorý sa ocitol v nájazde, v rozhodujúcej chvíli mu ušiel puk.

    Slovenskí reprezentanti potom hrali presilovku, ešte v ponechanej výhode však našiel Kňažko Martina Pospíšila, ale ani táto šanca nepriniesla úspech.

    Chromiaka však potom našiel Kristián Pospíšil a slovenský útočník už napol sieťku - 1:0. Dáni mali najväčšiu šancu v 15. minúte, Kjär mieril len do Hlavaja.

    II. tretina:

    Po prestávke Dáni vymenili brankára, Sögaarda nahradil Henriksen, ale ten inkasoval už po minúte.

    Okuliar našiel pred bránkou Lišku a ten zasunul puk k pravej žŕdke - 0:2. Slováci boli v tejto časti zápasu aktívnejší, ďalšie veľké šance mali po spolupráci prvého útoku, ale ani Faško-Rudáš a ani Martin Pospíšil neskórovali.

    Krátko na to sa to podarilo Okuliarovi, ktorý zasunul puk do bránky tak, že ten zmizol pod penovou výstužou v bránke a hoci sa slovenský útočník tešil z gólu, arbitri si museli situáciu potvrdiť na videu.

    III. tretina:

    V tretej tretine ako prvý vystrelil K. Pospíšil, Dánom však potom vyšla akcia, na konci ktorej bol Aagaard a ten prestrelil Hlavaja - 1:3.

    Potom však prvá formácia Slovákov zatlačila severanov a M. Pospíšil strelil štvrtý gól.

    Dáni nemali na obrat síl, čelili jednej ofenzívnej vlne súpera za druhou. Prevahu ešte Slováci zvýraznili po góle Čederleho.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Slovensko je blízko postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Dánsko
    dnes 22:44
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Slovensko je blízko postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Dánsko
    dnes 22:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Najlepší výkon na turnaji. Slovenskí hokejisti rozobrali Dánov a strelili aj kuriózny gól