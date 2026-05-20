Za Slovensko hrá menovec internetovej legendy. Zisťoval som, či nie sme rodina, hovorí Meliško

„Doma není cibuľa."
Túto frázu pozná mnoho mladých aj starších Slovákov. Preslávil ju pán Ladislav Meliško, ktorého hlášky sa v minulosti stali virálnymi na internete.
Videá s jeho nahrávkami majú na Youtube státisicové vzhliadnutia.
Dôkazom, že Meliško bol na Slovensku zvláštny fenomén, bolo aj jeho účinkovanie v stand-up comedy šou Silné reči a jeho vulgárne výrazy v roku 2010 dokonca niekto odvysielal v mestskom rozhlase v Liptovskom Mikuláši.
Ladislava Meliška si pamätá jedna celá generácia Slovákov a jeho výroky o cibuli, mravoch či susedoch časom zľudoveli.
Na hláškach už zosnulej legendy slovenského internetu sa bavia aj slovenskí hokejisti.
„Jasné, že ho poznám," hovorí obranca a menovec Jakub Meliško. „Aj teraz to ide v šatni, s chalanmi sa na tom neustále zabávame."
Zápasy sledoval v šatni
Jakub Meliško a brankár Eugen Rabčan sú v pozícii čakateľov. Obaja v troch zápasoch na MS zatiaľ šancu nedostali.
Na začiatku turnaja Meliška dokonca trápilo menšie zranenie, no dnes je už pripravený nastúpiť.
„Nehral som zápasy, takže ľad mi chýba," vysvetľuje po jednom z dobrovoľných tréningov, na ktorom korčuľuje len zopár slovenských hokejistov.
Úvodné dva zápasy Slovenska proti Nórsku a Taliansku sledoval iba zo šatne, až v treťom sa pridal k spoluhráčom na tribúne.
„Radšej to pozerám v televízii, ale určite je to horšie, ako keď som na ľade. Osobne to nemám veľmi rád, zvyknem byť dosť nervózny," opisuje.
Debut v 29 rokoch
Meliško má za sebou vydarenú sezónu v drese Dukly Michalovce. V 48 zápasoch základnej časti zaznamenal 19 bodov (5+14), čo je kariérne maximum.
Jeho výkony sa pozdávali trénerovi Vladimírovi Országhovi, ktorý mu dal priestor v príprave na svetový šampionát.
Na debut v seniorskej reprezentácii si počkal, prvá pozvánka prišla až v 29 rokoch.
„Za šancu som veľmi rád. Vždy som veril, že to môže prísť aj neskôr," vraví Meliško, ktorý v minulosti reprezentoval Slovensko na MS v hokeji do 18 rokov.
V príprave odohral sedem zápasov, hneď v prvom stretnutí v Topoľčanoch proti Švajčiarsku skóroval.
Podľa trénera Országha si miesto v nominácii zaslúžil spoľahlivými výkonmi.
Už samotnú účasť na majstrovstvách sveta považuje Meliško za splnený sen, no najradšej by bol, ak by si na šampionáte mohol obliecť aj zápasový dres, nie len tréningový.
Skúsil Ameriku aj Francúzsko
Meliško je odchovanec zvolenského hokeja. Ako mladík si vyskúšal pôsobenie v českom Chomutove, aj v nižšej americkej juniorskej súťaži.
Cez NAHL sa chcel dostať na univerzitu a získať plné štipendium, čo sa mu nepodarilo.
„Hodnotím to však pozitívne. Naučil som sa po anglicky a stretol som dobrých ľudí," vraví.
Po návrate na Slovensko nedostával v kluboch slovenskej extraligy potrebný priestor, a tak sa rozhodol vyskúšať si menej tradičnú hokejovú krajinu - Francúzsko.
Sezónu 2018/19 strávil v Bordeaux, tú nasledujúcu v meste Gap. Liga mala podľa neho v tom čase dobrú úroveň, no nie takú, ako na Slovensku.
„Ako mladý hokejista som chcel často hrať. Povedal som si, že to bude dobrá šanca ísť do zahraničia a mať viac priestoru na ľade. Tak to nakoniec aj bolo."
Pôsobenie vo Francúzsku mu pomohlo a okamžite sa uplatnil v slovenskej najvyššej súťaži. Hral za Zvolen, Poprad a Humenné.
Posledné dve sezóny strávil v Michalovciach, kde bol aj asistent kapitána.
Poznám ho, ale rodina nie sme
Keď Meliškovi v závere rozhovoru pripomenieme jeho mládežnícke pôsobenie v Prievidzi, okamžite vie, kam tým smerujeme.
Z mesta na hornej Nitre totiž pochádzal aj zosnulý Ladislav Meliško, svojho času internetová hviezda.