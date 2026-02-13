ONLINE: Adam Hagara ide voľnú jazdu dnes, krasokorčuľovanie na ZOH v Miláne 2026 LIVE

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Hagara do voľných jázd postúpil z utorkového krátkeho programu, v ktorých obsadil 20. miesto.
Kde sledovať krasokorčuľovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Krasokorčuľovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Adam Hagara, voľné jazdy, NAŽIVO, piatok, výsledky)
ZOH - Krasokorčuľovanie 2026
13.02.2026 o 19:00
Muži - Voľné jazdy
Plánovaný
Prehľad
Výsledky po krátkém programu:
1. Ilia Malinin (USA) 108,16
2. Yuma Kagiyama (JPN) 103,07
3. Adam Siao Him Fa (FRA) 102,55
4. Daniel Grassl (ITA) 93,46
5. Mikhail Shaidorov (KAZ) 92,94
6. Junhwan Cha (KOR) 92,72
7. Kevin Aymoz (FRA) 92,64
8. Andrew Torgashev (USA) 88,94
9. Shun Sato (JPN) 88,70
10. Stephen Gogolev (CAN) 87,41
11. Kyrylo Marsak 86,89
12. Petr Gumennik (AIN) 86,72
13. Bayang Jin (CHN) 86,55
14. Maxim Naumov (USA) 85,65
15. Nika Egadze (GEO) 85,11
16. Matteo Rizzo (ITA) 84,30
17. Deniss Vasiljevs (LAT) 82,44
18. Aleksandr Selevko (EST) 82,02
19. Lukas Britschgi (SUI) 80,87
20. Adam Hagara (SVK) 80,30
21. Vladimir Samoilov 77,57
22. Kao Miura (JPN) 76,77
23. Donovan Carrillo (MEX) 75,56
24. Li Yu-Hsiang (TPE) 72,41
1. Ilia Malinin (USA) 108,16
2. Yuma Kagiyama (JPN) 103,07
3. Adam Siao Him Fa (FRA) 102,55
4. Daniel Grassl (ITA) 93,46
5. Mikhail Shaidorov (KAZ) 92,94
6. Junhwan Cha (KOR) 92,72
7. Kevin Aymoz (FRA) 92,64
8. Andrew Torgashev (USA) 88,94
9. Shun Sato (JPN) 88,70
10. Stephen Gogolev (CAN) 87,41
11. Kyrylo Marsak 86,89
12. Petr Gumennik (AIN) 86,72
13. Bayang Jin (CHN) 86,55
14. Maxim Naumov (USA) 85,65
15. Nika Egadze (GEO) 85,11
16. Matteo Rizzo (ITA) 84,30
17. Deniss Vasiljevs (LAT) 82,44
18. Aleksandr Selevko (EST) 82,02
19. Lukas Britschgi (SUI) 80,87
20. Adam Hagara (SVK) 80,30
21. Vladimir Samoilov 77,57
22. Kao Miura (JPN) 76,77
23. Donovan Carrillo (MEX) 75,56
24. Li Yu-Hsiang (TPE) 72,41
Prenos
Výsledky po krátkém programu
1. Ilia Malinin (USA) 108,16
2. Yuma Kagiyama (JPN) 103,07
3. Adam Siao Him Fa (FRA) 102,55
4. Daniel Grassl (ITA) 93,46
5. Mikhail Shaidorov (KAZ) 92,94
6. Junhwan Cha (KOR) 92,72
7. Kevin Aymoz (FRA) 92,64
8. Andrew Torgashev (USA) 88,94
9. Shun Sato (JPN) 88,70
10. Stephen Gogolev (CAN) 87,41
11. Kyrylo Marsak 86,89
12. Petr Gumennik (AIN) 86,72
13. Bayang Jin (CHN) 86,55
14. Maxim Naumov (USA) 85,65
15. Nika Egadze (GEO) 85,11
16. Matteo Rizzo (ITA) 84,30
17. Deniss Vasiljevs (LAT) 82,44
18. Aleksandr Selevko (EST) 82,02
19. Lukas Britschgi (SUI) 80,87
20. Adam Hagara (SVK) 80,30
21. Vladimir Samoilov 77,57
22. Kao Miura (JPN) 76,77
23. Donovan Carrillo (MEX) 75,56
24. Li Yu-Hsiang (TPE) 72,41
1. Ilia Malinin (USA) 108,16
2. Yuma Kagiyama (JPN) 103,07
3. Adam Siao Him Fa (FRA) 102,55
4. Daniel Grassl (ITA) 93,46
5. Mikhail Shaidorov (KAZ) 92,94
6. Junhwan Cha (KOR) 92,72
7. Kevin Aymoz (FRA) 92,64
8. Andrew Torgashev (USA) 88,94
9. Shun Sato (JPN) 88,70
10. Stephen Gogolev (CAN) 87,41
11. Kyrylo Marsak 86,89
12. Petr Gumennik (AIN) 86,72
13. Bayang Jin (CHN) 86,55
14. Maxim Naumov (USA) 85,65
15. Nika Egadze (GEO) 85,11
16. Matteo Rizzo (ITA) 84,30
17. Deniss Vasiljevs (LAT) 82,44
18. Aleksandr Selevko (EST) 82,02
19. Lukas Britschgi (SUI) 80,87
20. Adam Hagara (SVK) 80,30
21. Vladimir Samoilov 77,57
22. Kao Miura (JPN) 76,77
23. Donovan Carrillo (MEX) 75,56
24. Li Yu-Hsiang (TPE) 72,41
Krasobruslařské soutěže na olympijských hrách mají před sebou jeden z vrcholů. Tím budou volné jízdy krasobruslařů. Do finále postoupilo 24 nejlepších po krátkých programech a očekává se přehlídka čtverných skoků a vyčkávání, co předvede Ilia Malinin, vedoucí muž závodu.
Malinin má technicky extrémně náročné volné jízdy a jeho soupeři mají jedinou šanci – zajet precizně naplánované programy, přičemž musí doufat, že Malinin svou jízdu pokazí.
Ačkoliv Malinin určitě bude chybovat a nepředvede bezchybnou jízdu, i tak bude jeho známka vysoká, právě kvůli náročnosti. Dá ale svými chybami šanci dalším v pořadí, aby zabojovali o olympijské zlato?
Malinin má technicky extrémně náročné volné jízdy a jeho soupeři mají jedinou šanci – zajet precizně naplánované programy, přičemž musí doufat, že Malinin svou jízdu pokazí.
Ačkoliv Malinin určitě bude chybovat a nepředvede bezchybnou jízdu, i tak bude jeho známka vysoká, právě kvůli náročnosti. Dá ale svými chybami šanci dalším v pořadí, aby zabojovali o olympijské zlato?
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara