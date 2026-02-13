13.02.2026 06:00
Benoit Richaud (sprava) v Kiss & Cry s americkým pretekárom Maximom Naumovom na ZOH v Miláne.
Kto je ten chlapík, čo sedí vedľa každého druhého? A prečo má toľko rôznych búnd?
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo s ôsmou zlatou medailou zo ZOH.
Je to génius, všetci sa od neho učia. Skrytá zbraň? Môj dedo, hovorí nórsky velikán
Lindsey Vonnová padá v zjazde žien na zimných olympijských hrách.
Chirurg prezradil zdravotný stav Vonnovej. Zlomenina bola komplikovaná
Adam Hagara.
Stretol sa s McDavidom aj so Slafkovským. Hagara aj vo voľnej jazde pôjde naplno
Johannes Hösflot Kläbo.
Stal sa nesmrteľným. Nórsky bežec na lyžiach vyrovnal rekord v počte zlatých medailí
Quentin Fillon Maillet.
Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpil
ONLINE: Adam Hagara ide voľnú jazdu dnes, krasokorčuľovanie na ZOH v Miláne 2026 LIVE

ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu v krasokorčuľovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. feb 2026 o 16:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z voľných jázd v krasokorčuľovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara dnes ide voľnú jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Hagara do voľných jázd postúpil z utorkového krátkeho programu, v ktorých obsadil 20. miesto.

Kde sledovať krasokorčuľovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Krasokorčuľovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Krasokorčuľovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Adam Hagara, voľné jazdy, NAŽIVO, piatok, výsledky)

ZOH - Krasokorčuľovanie  2026
13.02.2026 o 19:00
Muži - Voľné jazdy
Plánovaný
Prehľad
Výsledky po krátkém programu:
1. Ilia Malinin (USA) 108,16
2. Yuma Kagiyama (JPN) 103,07
3. Adam Siao Him Fa (FRA) 102,55
4. Daniel Grassl (ITA) 93,46
5. Mikhail Shaidorov (KAZ) 92,94
6. Junhwan Cha (KOR) 92,72
7. Kevin Aymoz (FRA) 92,64
8. Andrew Torgashev (USA) 88,94
9. Shun Sato (JPN) 88,70
10. Stephen Gogolev (CAN) 87,41
11. Kyrylo Marsak 86,89
12. Petr Gumennik (AIN) 86,72
13. Bayang Jin (CHN) 86,55
14. Maxim Naumov (USA) 85,65
15. Nika Egadze (GEO) 85,11
16. Matteo Rizzo (ITA) 84,30
17. Deniss Vasiljevs (LAT) 82,44
18. Aleksandr Selevko (EST) 82,02
19. Lukas Britschgi (SUI) 80,87
20. Adam Hagara (SVK) 80,30
21. Vladimir Samoilov 77,57
22. Kao Miura (JPN) 76,77
23. Donovan Carrillo (MEX) 75,56
24. Li Yu-Hsiang (TPE) 72,41
Prenos
Krasobruslařské soutěže na olympijských hrách mají před sebou jeden z vrcholů. Tím budou volné jízdy krasobruslařů. Do finále postoupilo 24 nejlepších po krátkých programech a očekává se přehlídka čtverných skoků a vyčkávání, co předvede Ilia Malinin, vedoucí muž závodu.

Malinin má technicky extrémně náročné volné jízdy a jeho soupeři mají jedinou šanci – zajet precizně naplánované programy, přičemž musí doufat, že Malinin svou jízdu pokazí.

Ačkoliv Malinin určitě bude chybovat a nepředvede bezchybnou jízdu, i tak bude jeho známka vysoká, právě kvůli náročnosti. Dá ale svými chybami šanci dalším v pořadí, aby zabojovali o olympijské zlato?
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.

