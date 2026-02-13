Slováci sa musia znovu obliecť do montérok. Musíme sa poučiť, vraví Hudáček

Hokejisti Slovenska zvíťazili v druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Talianskom 3:2.
Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.
Libor Hudáček, útočník SR: „Je to pekné, že aj gólmi môžem pomôcť tímu. Som rád, že mi to padlo, no mal som aj viac šancí a mohol som dať viac gólov. Dnes tam bolo veľa oslabení, niektoré zbytočné, ale ubránili sme to. Musíme sa z toho poučiť. Teraz musíme zregenerovať, oddýchnuť si, nabrať sily a zajtra sa znovu obliecť do montérok a ísť do boja proti Švédom.“
Vladimír Országh, tréner SR: „Mali sme veľmi veľa vylúčení a tým pádom sme súpera udržiavali v hre. Toho sa budeme musieť vyvarovať, musíme byť disciplinovanejší v ďalšom zápase proti Švédom. Ale pre nás je to dôležité víťazstvo, nerodilo sa ľahko a potvrdilo sa, že tu naozaj nie je slabý súper. Taliani potvrdili výkonnosť, ktorú mali v zápase proti Švédom, kde ich naozaj až do konca trápili a Švédi rozhodli až na konci zápasu.“
Matúš Sukeľ, autor druhého gólu SR, v reprezentácii odohral svoj stý zápas: „Vraveli sme si, že je to hlavne o nás, aby sme sa pozerali hlavne na seba, aby sme nič nepodcenili a išli do toho naplno. Vedeli sme, že to nebude nič jednoduché a to sa aj potvrdilo. Ale pre nás to je dôležité víťazstvo.“
Oliver Okuliar, útočník SR: „Najdôležitejšie je, že máme tri body. Možno to nebolo najkrajšie víťazstvo, každý si možno myslel, že to bude väčší výsledok, ale sme veľmi radi za tri body a na konci dňa sa ráta najmä to.“
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara